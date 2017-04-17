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Искусственные витамины могут навредить здоровью

Оказывается, что существуют такие случаи, при которых прием витаминов может стать причиной развития различных заболеваний
Искусственные витамины могут навредить здоровью
Исследователи из медицинской ассоциации США подвергли сомнению пользу таблетированных витаминных комплексов. После ряда проведенных исследований ученые пришли к выводу, что прием фармацевтических витаминов может нанести немалый вред человеческому организму.

Медицинские исследователи утверждают, что фармацевтические компании не владеют полной информацией о том, насколько организм усваивает таблетированные витамины и действительно ли полезно введение в организм витаминов "в чистом виде". 

Оказывается, что существуют такие случаи, при которых прием витаминов может стать причиной развития различных заболеваний. Например, прием витамина А курильщиками увеличивает риск появления рака легких. А сочетание витамина Е и бета-каротина может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Дело в том, что витамины, попадая в организм не в природной, а в синтетической форме, не воспринимаются организмом и могут неправильно усваиваться.

А вот в продуктах витамины всегда сочетаются с органическими соединениями, которые помогают им безопасно усвоиться. Тогда как таблетированные витамины не имеют вспомогательных компонентов, заботливо предусмотренных природой, что очень опасно для организма. 

Как заявляют медики, самый лучший источник витаминов – это сбалансированное питание.

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Теги: витамин, витамин А, витамин Е, бета-каротин, витаминный комплекс, сбалансированное питание 17/04/2017 Menslife.com

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