Искусственные витамины могут навредить здоровью

Исследователи из медицинской ассоциации США подвергли сомнению пользу таблетированных витаминных комплексов. После ряда проведенных исследований ученые пришли к выводу, что прием фармацевтических витаминов может нанести немалый вред человеческому организму.



Медицинские исследователи утверждают, что фармацевтические компании не владеют полной информацией о том, насколько организм усваивает таблетированные витамины и действительно ли полезно введение в организм витаминов "в чистом виде".



Оказывается, что существуют такие случаи, при которых прием витаминов может стать причиной развития различных заболеваний. Например, прием витамина А курильщиками увеличивает риск появления рака легких. А сочетание витамина Е и бета-каротина может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.



Дело в том, что витамины, попадая в организм не в природной, а в синтетической форме, не воспринимаются организмом и могут неправильно усваиваться.



А вот в продуктах витамины всегда сочетаются с органическими соединениями, которые помогают им безопасно усвоиться. Тогда как таблетированные витамины не имеют вспомогательных компонентов, заботливо предусмотренных природой, что очень опасно для организма.



Как заявляют медики, самый лучший источник витаминов – это сбалансированное питание.

