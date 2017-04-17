Искусственные витамины могут навредить здоровью

Исследователи из медицинской ассоциации США подвергли сомнению пользу таблетированных витаминных комплексов. После ряда проведенных исследований ученые пришли к выводу, что прием фармацевтических витаминов может нанести немалый вред человеческому организму.
Медицинские исследователи утверждают, что фармацевтические компании не владеют полной информацией о том, насколько организм усваивает таблетированные витамины и действительно ли полезно введение в организм витаминов "в чистом виде".
Оказывается, что существуют такие случаи, при которых прием витаминов может стать причиной развития различных заболеваний. Например, прием витамина А курильщиками увеличивает риск появления рака легких. А сочетание витамина Е и бета-каротина может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Дело в том, что витамины, попадая в организм не в природной, а в синтетической форме, не воспринимаются организмом и могут неправильно усваиваться.
А вот в продуктах витамины всегда сочетаются с органическими соединениями, которые помогают им безопасно усвоиться. Тогда как таблетированные витамины не имеют вспомогательных компонентов, заботливо предусмотренных природой, что очень опасно для организма.
Как заявляют медики, самый лучший источник витаминов – это сбалансированное питание.
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В каких продуктах содержатся витамины?
Бывает так, что по определенным причинам витамины поступают в недостаточном или избыточном количестве. Тогда проблем со здоровьем не миновать. Вот почему важно уметь разбираться в витаминной азбуке и в случае необходимости корректировать прием жизненно важных веществ
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