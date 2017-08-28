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Как быть начальником и при этом не быть негодяем

Теперь, когда ты понимаешь, как тебе повезло, самое время научиться направлять свои амбиции и служебное положение в правильное русло. Следует приложить усилия, чтобы быть руководителем, мотивирующим подчиненных работать на результат и равняться на тебя
Как быть начальником и при этом не быть негодяем
Многие о должности начальника могут только мечтать, а некоторые переходят от мечтаний к действиям, но так и не добиваются желаемой цели. Но ты оказался счастливчиком – стал шефом. Возможно, ты управляешь небольшим отделом или же целой компанией. 

Однако не стоит демонстративно бить себя в грудь и на каждом углу рассказывать о своих достижениях. Ведь на твоем месте мог оказаться кто-то другой, такой же сообразительный и предприимчивый. Кроме того, рано или поздно кресло начальника займет кто-нибудь другой. 

Многие рассудительные начальники считают, что занимать руководящую должность – уже награда. Только им известно, каким длительным и тернистым бывает путь к успеху. Как правило, такие люди стремятся, когда приходит время, передать свои полномочия и компанию (отдел) преемнику в достойном виде.

Теперь, когда ты понимаешь, как тебе повезло, самое время научиться направлять свои амбиции и служебное положение в правильное русло. Следует приложить усилия, чтобы быть руководителем, мотивирующим подчиненных работать на результат и равняться на тебя. 


К сожалению, нередко встречаются ситуации, когда новоиспеченные начальники довольно быстро превращаются в негодяев, самые отъявленные из которых пользуются полномочиями, чтобы самоутверждаться и унижать рабочий коллектив, нередко обвиняя его в некомпетентности и недалекости; а ведь, по мнению психологов, люди часто проецируют свое состояние и эмоции на окружающих. 

Начальники так поступают еще и потому, что чувствуют свою власть и безнаказанность. Однако это неверный путь. Такого руководителя не уважают, особенно те, кому достается больше всего. 

Некоторые руководители ответят: «Ну и пусть не любят, главное – чтобы подчинялись и выполняли свою работу». Такая позиция шефа не остается без негативных последствий. Угнетающая рабочая обстановка негативно сказывается на производительности, да и начальники помельче начинают с директора брать плохой пример. В итоге обстановка между людьми будет накаляться, не исключены служебные подставы коллег между собой, что плохо отразится на привычном рабочем процессе. Кроме того, в таких коллективах часто наблюдается «текучка» кадров, а значит и отсутствие сплоченной работы. 

Частая картина, когда сотрудники переносят весь негатив, полученный от руководства, на свою работу и клиентов. Поэтому продуктивность и уровень сервиса в компании напрямую зависит от отношения директора к коллективу.


Что люди хотят от руководителей? В первую очередь ясности, в каком направлении им трудиться. При этом нужно учитывать, что каждый человек будет выполнять задачи по-своему, особенно в тех сферах, где нужно проявлять творческий подход. 

Поэтому требовать от подчиненного делать все идентично, как бы сделал начальник на его месте – не самый лучший способ постановки вопроса. 

Но если дать человеку верное направление для работы, в итоге директор получит то, что он хотел. Обеспечь коллективу возможность работать в спокойной обстановке, без своего пристального надзора и нагнетания. Поверь, ты тоже без дела не останешься, пока выполняются поручения. Любая компания требует внимания руководителя – разработать план повышения доходов или снижения расходов, обзавестись новыми деловыми партнерами и т. д. 

Быть шефом – это, прежде всего, не управлять, а уметь повести за собой людей, быть человеком, с которого нужно брать пример. 

Рабочий коллектив не нужно угнетать. Относись к людям с уважением, начисляй зарплату по заслугам, поощряй, если это нужно, давай возможность людям высказывать свои идеи и проявлять креативность. Безусловно, коллектив должен понимать поставленные задачи, но при этом не нужно запрещать проявлять таланты.


Не нужно бояться спорных и не всегда приятных ситуаций – если кто-то заслужил выговор – проведи беседу и без замедлений, четко дай понять, что пошло не так. Если кого-то нужно похвалить, делай это тоже без заминок. Похвала приятна и нужна для стимулирования, мотивации и в дальнейшем успешно работать. Каждому приятно знать и слышать о собственных трудовых достижениях. Хвалить при всех или при личной встрече – по своему усмотрению. Главное, чтобы человек понимал, что его работу оценили по достоинству. 

Даже самые ценные работники со временем уходят. Не таи на них обиду. Конечно, надежность и верность – важные черты характера людей в бизнесе. Однако рано или поздно кадры меняются. Просто пожелай им удачи и организуй по этому поводу прощальную вечеринку. 

Однако до этого момента приложи усилия, чтобы удержать ценных кадров – увеличь зарплату, повысь в должности, предоставь привилегии, которых раньше у них не было. 

Помни, ты не просто вытянул счастливый билет и стал шефом (если, конечно, ты не сын влиятельной персоны), ты проделал непростой путь к руководящей должности. Теперь самое время направить свои действия в правильно русло, и ты станешь толковым начальником, которого уважают и ценят в коллективе.

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Теги: начальник, босс, шеф, руководитель, работа, офис, сотрудник, кадры 28/08/2017 Menslife.com

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