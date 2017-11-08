Мужское здоровье

Секс и простатит. Это должен знать каждый

Мужчин принято считать сильным полом. Однако любой, самый сильный и мужественный человек вдруг становится беззащитным и крайне смущенным, столкнувшись с проблемами в интимной сфер
Секс и простатит. Это должен знать каждый
Мужчин принято считать сильным полом. Однако любой, самый сильный и мужественный человек вдруг становится беззащитным и крайне смущенным, столкнувшись с проблемами в интимной сфере. Попытаемся разобраться, как связаны секс и простатит и почему 90% российских мужчин трудоспособного возраста имеют отклонения от нормы в этой столь важной для полноценной жизни функции.

Группа российских ученых под руководством главного уролога России профессора Дмитрия Пушкаря решила выяснить, как обстоят дела с сексом у российских мужчин. Оказалось, что 90% респондентов в возрасте старше 25 лет периодически сталкиваются с нарушениями эрекции. У половины из них проблемы с потенцией возникают в возрасте до 45 лет, а треть российский мужчин ближе к пятидесяти по своей инициативе полностью прекращают половую жизнь. К 57 годам совсем отказывается от секса уже 80% россиян мужского пола. К сожалению, как показал опрос, сами представители сильной половины человечества в большинстве своем совсем не считают зафиксированную симптоматику тревожной. 

Куда уходит секс?

Уровень сексуальности мужчины реализуется в потенции, которая имеет свои параметры:

- Сила полового влечения: сильное – слабое.

- Длительность и качество эрекции: долгая, стойкая - короткая, слабая.

- Длительность перерывов между половыми актами. 

По данным урологов, одна из наиболее частых причин возникновения эректильной дисфункции (нарушения потенции) – воспаление предстательной железы, или простатит. Это весьма распространенное заболевание мужской половой сферы, с которым, по статистике, сталкиваются 8 из 10 мужчин старше 25 лет. 

«Антисексуальные» проявления простатита, вынуждающие мужчин уклоняться от общения с противоположным полом, весьма разнообразны: ухудшение эрекции или частые ночные эрекции, ускоренное семяизвержение (связано с уменьшением порога возбуждения оргастического центра нервной системы) и так называемый стертый оргазм (притупление остроты ощущений), боли во время и после секса… Практически любое снижение потенции с качественным ее нарушением может быть признаком развивающейся болезни. 


От «НЕ ХОЧУ» до «НЕ МОГУ»

Дополнительно на ситуацию накладываются еще и психологические проблемы: до 70% больных хроническим простатитом страдают различными невротическими расстройствами. Чаще всего молодой (или не очень молодой) человек теряет уверенность и старается еще больше избегать интимной близости, замыкается в себе и не идет на контакт. Изменившееся поведение мужчины становится причиной ссор в семье, так как вторая половинка начинает подозревать потерю влечения к себе или измену. Возникают недомолвки, наступает ледниковый период в отношениях с сексуальным партнером. По статистике, около половины пар, столкнувшихся с хронической формой этого заболевания, в итоге расстаются.

Дискомфортный сам по себе простатит чрезвычайно опасен еще и теми последствиями, которые способен спровоцировать при отсутствии должного лечения. Болезнь может годами протекать без симптомов и заявить о себе в самый неподходящий момент. Но даже при наличии болезненных ощущений многие представители сильного пола стыдятся говорить об этой проблеме, надеясь на положительный исход без лечения. Столь неразумное поведение с течением времени приводит к тяжелым последствиям. Результатом запущенного мужского простатита являются импотенция, бесплодие, а в дальнейшем, возможно, и рак простаты.

Как вернуть радость секса?

Важно знать о том, как проявляется простатит, как от него уберечься. Но не менее важно знать и другое – он лечится. Для того, чтобы не столкнуться с непоправимым, при первых симптомах заболевания стоит посетить уролога. Сегодня известно множество практик лечения простатита – от медикаментозных до хирургических. Один из самых эффективных способов – пептидный препарат «Простатилен», изготовленный из тканей предстательной железы молодых бычков с добавлением глицина и микроэлементов цинка. 

Как известно, пептиды являются естественными физиологическими корректорами различных функций организма и успешно применяются для профилактики и лечения заболеваний уже более ста лет. При попадании внутрь человека эти натуральные биорегуляторы, выделенные из тканей животных, способствуют регенерации и восстановлению функций тех органов, из которых были извлечены, в нашем случае – предстательной железы. Благодаря пептидам, «Простатилен» воздействует на больной орган на клеточном уровне и обладает комплексным действием - улучшает микроциркуляцию в больной простате, снимает отек и венозный застой, убирает воспалительные явления, восстанавливает ткань и функции предстательной железы. В результате, в первые же дни лечения исчезают боли и дискомфорт, усиливается половое влечение, улучшается эрекция, повышается качество оргазма, нормализуется режим и характер мочеиспусканий. А после 10-дневного курса препарата более половины больных отмечают полное исчезновение симптомов простатита.

«Простатилен» используется во врачебной практике уже более 20 лет, причем как для лечения, так и для профилактики простатита. Впрочем, лучшей профилактики простатита, чем регулярный секс с постоянным партнером пока не придумали. При постоянной половой жизни (правда, с обязательным семяизвержением) происходит естественный массаж простаты. Это помогает избежать застоя простатического сока и снижает риск размножения бактерий в протоках предстательной железы, поэтому шансы развития заболевания сводятся к минимуму. 

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