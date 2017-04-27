Этим вещам каждый отец обязан научить своего сына

1. Лишь отец может научить сына быть сильным и способным дать отпор своему противнику

2. Рассказать о том, как важно уметь побеждать и с честью проигрывать

3. Объяснить, как правильно относиться к слабому полу

4. По-мужски поговорить о любви

5. Помочь выработать свою точку зрения на окружающий мир

6. Научить важным мужским задачам

7. Рассказать и показать, что нужно уметь делать в быту

Зачастую с самого рождения ребенка окружают женщины: воспитательницы в детском саду, затем учителя в школе (а это 80% – женщины), а дома – мамы и бабушки. Естественно, получая постоянно женскую опеку и внимание, ребенку (особенно мальчику) не хватает общения с отцом и мужской компании. Ведь это очень важно для ребенка, особенно в раннем возрасте. Поэтому спешим рассказать тебе о ряде вещей, которым может научить сына только отец.Такое право принадлежит мужчине и неспроста. Только отец способен на собственном примере привить ребенку храбрость, мужество и силу, которые помогут постоять за себя и своих близких, отстоять собственную правоту и позицию. Также важно объяснить ребенку, когда действительно нужно отстаивать свое мнение, а когда не стоит вестись на провокации. Ведь именно отец сможет показать, что проявление доброты – черта сильных духом людей.У ребенка в юном возрасте, как правило, очень много друзей, с которыми он проводит свой досуг. Однако лучшим товарищем в активных играх и соревнованиях должен быть отец. Именно он способен привить своему ребёнку качества, необходимые для мужчины. В первую очередь, помочь ощутить вкус победы и преодолеть все трудности для её достижения. Также важно, чтобы ребёнок с помощью отца понял, что поражение – это не страшно. Просто надо стремиться исправлять свои ошибки и дальше следовать вперед.Теоретически рассказать, как мальчику надо относиться к девочкам, может и мама. Но важно, чтобы папа показал это на собственном примере. Пойти вместе с сыном и купить маме, сестре или бабушке цветы, сделать приятный подарок или приготовить завтрак. И пусть это будет не только в день 8 марта. Научить вежливо и тактично общаться с другими окружающими женщинами – будь-то кто-то из родственников или продавщица в супермаркете. Важно, чтобы качества настоящего защитника и джентльмена прививались ребенку с самого детства.Со временем необходимо, чтобы сын узнал о сильных чувствах, которые существуют между мужчиной и женщиной. А для этого необходимо поговорить с подростком откровенно, по душам. Рассказать, как папа устраивал первые свидания маме, как ухаживал за ней. Но все в свое время. Нужно объяснить, что не надо торопиться в выборе своей половинки, что стоит подождать ту самую и единственную.Для этого не надо прикладывать каких-то грандиозных усилий, просто надо быть рядом и постоянно беседовать с ребенком. В результате он поймёт, что кроме мамы со своим взглядом на окружающий мир, есть еще и отец с другим подходом и взглядом. Естественно, родители должны быть едины в вопросах воспитания, но в некоторых – философии могут отличаться. Это совершенно естественно и правильно. В результате ребенок научиться постепенно формировать свою точку зрения на важные жизненные вопросы.Существует ряд вещей, с которыми может справиться лишь мужчина. Например, отремонтировать автомобиль, прикрутить полочку, починить сломанную дверцу шкафа, приготовить дрова для барбекю, а также умело развести костер. Даже если ребенок живет в городе – это ему тоже пригодится в жизни. И конечно же, когда придет время – научить сына правильно бриться.Ребенка нужно научить самым элементарным бытовым вещам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно – умению завязать галстук, погладить рубашку, вынести мусор, помочь маме в уборке по дому. Также хорошо, если ребенок под присмотром мамы и папы научится готовить элементарные блюда – омлет, макароны или простенький суп. Тогда он сможет позаботиться о себе во взрослой жизни, если научится справляться с подобными задачами.Все вышеперечисленные вещи, которым сына должен научить отец, очень важны в воспитании. И чем больше ребенок узнает и научится у папы, тем будет лучше. А впоследствии он сможет передать обретенные знания своему сыну – ведь он тоже будущий отец.