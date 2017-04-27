Семья

Этим вещам каждый отец обязан научить своего сына

Несмотря на то, что в воспитании ребенка огромная роль отводится маме, однако есть вещи, с которыми лучше сможет справиться отец. Особенно это касается воспитания сына
Этим вещам каждый отец обязан научить своего сына
Существует ряд вещей, которым сына может обучить только отец. Несмотря на то, что в воспитании ребенка огромная роль отводится маме, однако есть вещи, с которыми лучше сможет справиться мужчина-отец. Особенно это касается воспитания сына.

Зачастую с самого рождения ребенка окружают женщины: воспитательницы в детском саду, затем учителя в школе (а это 80% – женщины), а дома – мамы и бабушки. Естественно, получая постоянно женскую опеку и внимание, ребенку (особенно мальчику) не хватает общения с отцом и мужской компании. Ведь это очень важно для ребенка, особенно в раннем возрасте. Поэтому спешим рассказать тебе о ряде вещей, которым может научить сына только отец. 

1. Лишь отец может научить сына быть сильным и способным дать отпор своему противнику

Такое право принадлежит мужчине и неспроста. Только отец способен на собственном примере привить ребенку храбрость, мужество и силу, которые помогут постоять за себя и своих близких, отстоять собственную правоту и позицию. Также важно объяснить ребенку, когда действительно нужно отстаивать свое мнение, а когда не стоит вестись на провокации. Ведь именно отец сможет показать, что проявление доброты – черта сильных духом людей.


2. Рассказать о том, как важно уметь побеждать и с честью проигрывать

У ребенка в юном возрасте, как правило, очень много друзей, с которыми он проводит свой досуг. Однако лучшим товарищем в активных играх и соревнованиях должен быть отец. Именно он способен привить своему ребёнку качества, необходимые для мужчины. В первую очередь, помочь ощутить вкус победы и преодолеть все трудности для её достижения. Также важно, чтобы ребёнок с помощью отца понял, что поражение – это не страшно. Просто надо стремиться исправлять свои ошибки и дальше следовать вперед.


3. Объяснить, как правильно относиться к слабому полу

Теоретически рассказать, как мальчику надо относиться к девочкам, может и мама. Но важно, чтобы папа показал это на собственном примере. Пойти вместе с сыном и купить маме, сестре или бабушке цветы, сделать приятный подарок или приготовить завтрак. И пусть это будет не только в день 8 марта. Научить вежливо и тактично общаться с другими окружающими женщинами – будь-то кто-то из родственников или продавщица в супермаркете. Важно, чтобы качества настоящего защитника и джентльмена прививались ребенку с самого детства. 


4. По-мужски поговорить о любви

Со временем необходимо, чтобы сын узнал о сильных чувствах, которые существуют между мужчиной и женщиной. А для этого необходимо поговорить с подростком откровенно, по душам. Рассказать, как папа устраивал первые свидания маме, как ухаживал за ней. Но все в свое время. Нужно объяснить, что не надо торопиться в выборе своей половинки, что стоит подождать ту самую и единственную.


5. Помочь выработать свою точку зрения на окружающий мир

Для этого не надо прикладывать каких-то грандиозных усилий, просто надо быть рядом и постоянно беседовать с ребенком. В результате он поймёт, что кроме мамы со своим взглядом на окружающий мир, есть еще и отец с другим подходом и взглядом. Естественно, родители должны быть едины в вопросах воспитания, но в некоторых – философии могут отличаться. Это совершенно естественно и правильно. В результате ребенок научиться постепенно формировать свою точку зрения на важные жизненные вопросы.


6. Научить важным мужским задачам

Существует ряд вещей, с которыми может справиться лишь мужчина. Например, отремонтировать автомобиль, прикрутить полочку, починить сломанную дверцу шкафа, приготовить дрова для барбекю, а также умело развести костер. Даже если ребенок живет в городе – это ему тоже пригодится в жизни. И конечно же, когда придет время – научить сына правильно бриться.


7. Рассказать и показать, что нужно уметь делать в быту

Ребенка нужно научить самым элементарным бытовым вещам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно – умению завязать галстук, погладить рубашку, вынести мусор, помочь маме в уборке по дому. Также хорошо, если ребенок под присмотром мамы и папы научится готовить элементарные блюда – омлет, макароны или простенький суп. Тогда он сможет позаботиться о себе во взрослой жизни, если научится справляться с подобными задачами.



Все вышеперечисленные вещи, которым сына должен научить отец, очень важны в воспитании. И чем больше ребенок узнает и научится у папы, тем будет лучше. А впоследствии он сможет передать обретенные знания своему сыну – ведь он тоже будущий отец.

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Теги: семья, отец, мать, папа, мама, сын, ребенок, воспитание, воспитывать 27/04/2017 Menslife.com

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