Для тех, кого утомили шумные города: 18 живописных деревушек из разных уголков мира

Марсашлокк, Мальта

Наш мужской журнал MEN's LIFE сделал подборку живописных загородных поселений, пребывание в которых станет увлекательным событием и запомнится надолго, если не навсегда.Уютная гавань небольшого рыбацкого поселения на Мальте привлекает многих любителей спокойного отдыха. Так как штормов в Марсашлокке не бывает, небольшие желтые домики расположены возле берега.Это отличный выбор для тех, кто любит средиземноморский климат, лазурный берег и вкусную рыбу.

Тайчжун, Тайвань

На окраине города Тайчжун есть крохотное поселение, где жили военные. Спустя время населенный пункт покинули почти все жители, а государство приняло решение снести старые постройки. Однако пожилой ветеран решил спасти дома от сноса и раскрасил стены зданий интересным орнаментом и изображениями. Такое решение привлекло туристов и с тех пор, окраина города стала достопримечательностью.

Куа Ван, Вьетнам

В этой деревне не увидишь наземный транспорт и дороги. Небольшие плавучие домики с причалами для лодок находятся прямо на воде. Поэтому люди плавают друг к другу в гости на лодках. Основной промысел местного населения – рыбалка.

Острова Урос, Перу и Боливия

Настоящая экзотика ждет тех, кто посетит острова Урос, расположенные на границе Перу и Боливии. Примечательно то, что острова созданы не природой, а руками племени Уру, которое делает их из тростника. Рукотворные домики, лодки и многие предметы быта сочетаются с солнечными батареями, с помощью которых люди получают электричество.

Альберобелло, Италия

В южной части Италии, на берегу Адриатического моря расположено небольшое поселение Альберобелло.Городок стал известным, благодаря постройкам (Трулли) из белого камня с крышами конической формы. В переводе с итальянского «trulli» означает купол.Примечательно то, что стены домиков возводили без строительного раствора, используя метод сухой кладки. Еще туристов привлекают извилистые улочки со спусками и подъемами, а также мягкий, теплый климат.

Халльштатт, Австрия

Среди величественных Альп расположилась деревушка под названием Халльштатт. Количество жителей не превышает 1000 человек. Но основное преимущество не в этом. Завораживает уже с первого взгляда красота природы и привлекательность небольших домиков вблизи водоема с лебедями. Молчаливые горы отражаются в озере, создавая потрясающий визуальный эффект.

Монсанто, Португалия

Про поселение говорят, что оно затеряно среди вулканов. Домики гармонично сочетаются и «уживаются» с огромными валунами из гранита. Более того, некоторые каменные породы стали для домов стенами и кровлями. Чтобы не выделяться из общего архитектурного ансамбля, стены сооружений также возводят из камня. Разбавляют каменный пейзаж зеленые кусты и деревья, а также рыжие черепичные крыши домов.

Учхисар, Турция

Несмотря на то, что местность плотно населена людьми, туристов привлекает крепость, созданная прямо в скале. Конечно, большинство жителей проживает у подножья гор в современных домах. Однако жилые дома остались и в самой скале.

Симиан-ла-Ротонд, Франция

Для тех, кому по душе прованс, деревня Симиан-ла-Ротонд станет воплощением мечтаний.Ароматные лавандовые поля, близость Альп, вкусные французские сыры, средиземноморская кухня не оставят равнодушными никого. Привлекает и архитектура деревушки, главная достопримечательность которой – средневековый замок, построенный еще в 12 столетии.

Лунцзи, Китай

Живописные рисовые террасы считаются одной из главных достопримечательностей в Поднебесной. Согласно историческим данным, они были созданы еще в 12 столетии людьми, которые таким образом обеспечивали себе урожай и питание. Расположены террасы в горах, на высоте 1 000 м.

Парианган, Остров Ява, Индонезия

На острое есть небольшая деревушка у подножья вулкана Мерапи. Вулкан действующий, и время от времени дает о себе знать.Поселение сохранило многовековые традиции и культуру, в частности домики с острыми пиками на крышах. Путешествие на остров Ява станет отличным выбором для тех, кто увлекается историей коренных жителей стран и любит уединение.

Пирогово, Украина

Местность назвали в честь ранее существовавшего в этих краях села. На сегодняшний день, здесь расположен музей под открытым небом, в котором представлен быт и культура украинцев. В Пирогово можно увидеть мельницы, мазанки, церквушки и характерные для прошлых эпох предметы быта.

Гитхорн, Нидерланды

Деревня расположена в провинции Оверэйссел. Ее часто сравнивают с Венецией, так как она находится на небольших водных каналах. Поселение было основано еще в 13 столетии. За все время своего существования в нем сохранилось немало зеленых насаждений.Домики местные жители предпочитают возводить в деревенском стиле. О цивилизации в деревне напоминают дорожки для велосипедистов и электричество.

Бибури, Англия

Глядя на окрестности Бибури, создается впечатление, что время остановилось еще много столетий назад. Поселение очень древнее. Историки предполагают, что оно было основано еще в 11 столетии.Домики выдержаны в одном архитектурном стиле. Необходимые элементы цивилизации тщательно замаскированы от глаз. По дорогам не ездит местный транспорт, чтобы не нарушать временные рамки, в которых находится деревня.

Рейне, Норвегия

Небольшое рыбацкое поселение с живописным горным пейзажем и свежим воздухом. Оно расположено прямо у подножья многовековых гор.Деревня привлекает тех, кто тяготеет к уединенному отдыху. Количество местных жителей не превышает 350 человек.

Гасадалур, Дания

Деревня относится к Фарерским островам (автономный округ Дании между Исландией и Шотландией). Поселение расположено на утесе, с которого открывается шикарный вид на Атлантический океан.Население деревушки не превышает двух десятков человек. До 2004 года добраться туда было проблематично. Однако властями было решено построить тоннель, который упростил туристам маршрут.

Сан-Джиминьяно, Италия

Поселение находится в регионе Тоскана. Оно было основано еще в 3 столетии до нашей эры. На сегодняшний день, это небольшой городок, созданный в стиле Средневековья. В нем можно увидеть высокие башни, уютные домики местных жителей и плантации, дающие урожай.

Рыбная деревня, Россия

Под деревней подразумевается небольшой квартал в Калининграде. Туристов привлекает спокойная атмосфера и архитектура в стиле довоенных немецких городов.С башни «Маяк» можно полюбоваться красивыми видами города.