10 опаснейших дорог со всего мира

Часто, проезжая по плохой дороге, ты с сожалением думаешь, что хуже уже не бывает. Однако в мире есть дороги, куда более дикие и опасные, чем по которым ты регулярно проезжаешь.



Известно, что автомобильная дорога – сама по себе вещь опасная, но есть такие дороги, которые трудно назвать дорогой в нашем понимании. Большинство их находится в горах, где существует риск не только сорваться в пропасть, но и стать жертвой обвала. Однако на равнинных местностях опасных для жизни дорог тоже предостаточно.



Предлагаем тебе обзор самых опасных дорог в мире.

1. Дорога в провинции Юнгас, Боливия Это самая известная и знаменитая среди опасных дорог. Не зря она получила название "дорога смерти". Ее еще называют "дорогой судьбы". Если вдруг, путешествуя, ты окажешься на этом опасном участке дороги, будь предельно внимателен и осторожен. Самая высокая точка этой дороги расположена на высоте 3,6 км над уровнем моря. Самая низкая - 330 метров. Здесь отсутствуют ограждения, а покрытие оставляет желать лучшего – грязь и глина. Одолев эти километры, можно говорить, что проехал по самой опасной дороге в мире.

2. Шоссе Карнали, Непал На этом шоссе протяженностью 250 км ежегодно погибает около 50 человек. Из-за ужасного покрытия дороги большую часть года въезд для легковых автомобилей запрещен. А туристам, которые хотят испытать экстрим, лучше по этой дороге передвигаться на мотоцикле. Местные жители передвигаются на внедорожниках, хотя это тоже очень опасно. Ходят здесь и рейсовые автобусы, однако мало кто из местных жителей рискует на них ездить. Эту дорогу можно сравнить с "Дорогой Смерти" в Боливии. Крутой обрыв без ограждений, камнепады, оползни и идущий навстречу транспорт – все это может привести к очень плачевным последствиям. Но несмотря на это, по этой дороге ежедневно проходит множество машин. А все потому, что шоссе соединяет большое количество населенных пунктов. А добраться до них можно только этой дорогой или воздушным путем. 3. Дорога к вулкану Катопахи, Эквадор Этот путь называется Catopaxi Volcan Road. Он ведёт прямо к действующему вулкану Катопахи в Эквадоре. Несмотря на то, что на этой дороге нет крутых обрывов и камнепадов, она также представляет для туристов большую опасность. Ее протяженность всего 40 км, но дорогу вносят в список самых опасных в мире. 15 августа 2015 года вулкан начал новое извержение (спустя 140 лет спячки). Еще одна опасность этой дороги – это постоянные наводнения. Из-за множества подъемов и спусков, даже незначительное количество осадков вызывает проблемы. Автомобиль буквально может утонуть на дороге. 4. Шоссе Ruta Nacional 5, Чили Первое впечатление может сказать о том, что это дорога вполне безопасная. Однако есть опасный участок, где очень часто гибнут люди. Трасса является самой длинной в Чили. Ее протяженность 3364 км. Опасная часть шоссе расположена между городами Арика и Икике – это участок с однообразным пейзажем, длиною в 300 км. Из-за однообразия пейзажа, рассеивается внимание водителя и можно легко вылететь с дороги или же заснуть за рулем. А сильный ветер с пустыни может перевернуть даже грузовик. 5. Дорога возле каньона Скипперс, Новая Зеландия Очень красочная и живописная, но не менее опасная трасса, расположена вблизи каньона Скипперс в Новой Зеландии. Протяженность немного больше 25 км. Она расположена на отвесной скале. Этой дороге 140 лет. Расширить ее практически невозможно, а разъехаться водителям довольно сложно и опасно. Интересен тот факт, что компании по аренде автомобилей не разрешают ездить на их машинах по этой трассе (официально автомобильная страховка здесь не действует). Данная дорога строилась в 19 веке шахтерами, которые предполагали, что ездить здесь будут только метровые тележки с углём. Для того, чтобы разъехаться и уступить дорогу встречному автомобилю, водителям приходится часто сдавать назад по 2-3 километра. 6. Горный туннель Гуолян, Китай Национальная достопримечательность Китая – знаменитый туннель Гуолян. Он расположен в горах Тайханшань. Протяженность этого туннеля - 1,2 км. Его строили местные жители, многие из которых во время строительства трагически погибли. Ежегодно здесь происходят несчастные случаи. Это дорога была открыта 1 мая 1977 года. Ширина туннеля около 4 м. Для освещения туннель сделали частично открытым. Поэтому в ночное время ездить здесь невозможно. 7. Шоссе Далтон, Аляска Изначально эта опасная дорога прокладывалась с целью перевозки строительных материалов на Трансаляскинский нефтепровод. Уже тогда было ясно, что это будет одна из самых опасных дорог в мире. Протяженность трассы составляет 666 км. Впервые ее испробовали в 1974 году. Длительное время шоссе Далтон использовали только для коммерческих целей. Но в 1994 году оно было открыто для всех без исключения автомобилей. Трудность в езде по этой дороге заключается в том, что в случае поломки, помощь придется ждать очень долго. Ближайшие населенные пункты –

Колдфут (население 13 человек), Дедхорс (25 человек) и Уайзмен (25 человек). Поэтому власти США постоянно рекомендуют при длительных путешествиях иметь запас необходимых вещей, продуктов и медикаментов. 8. Горная дорога около Гилгит-Балтистан, Пакистан Эта горная дорога расположена на высоте 3,3 км над уровнем моря. Несмотря на красивый вид, который открывается с этой трассы, она очень опасная. На протяжении 16 километров отсутствует ограждение и дорога покрыта гравием. Поэтому местные жители по дороге идут пешком или передвигаются на мотоциклах. Другого пути, к сожалению, здесь нет. Туристы этой горной дорогой в скале предпочитают не передвигаться. Но местным жителям деревни Тато приходится пользоваться этим путем из-за отсутствия альтернативы. 9. Трасса Луксор-аль-Хургада (Египет) Это трасса в Египте по своему расположению не представляет опасности. Здесь нет наводнений, оползней, отсутствуют обрывы. Но главная ее опасность для водителей и туристов-бандитизм и терроризм. Бандиты и террористы грабят автобусы. автомобили и похищают людей. Сейчас по этой трассе в ночное время практически не ездят. Если возникает в этом необходимость, едут с выключенными фарами А это становится причиной опасных столкновений. 10. Перевал Стельвио, Италия Многим туристам это дорога знакома. По сравнению с другими дорогами, она менее опасна. Это второй по величине перевал в восточных Альпах с асфальтированным покрытием. Трасса была построена в 1820-25 годах и с момента строительства ни разу не подвергалась ремонту. На этой трассе есть участки без ограждений. В основном аварии происходят из-за невнимательности водителей. Чтобы преодолеть горный перевал необходимо проехать 75 крутых поворотов. И хотя это трасса входит в число самых опасных дорог, она привлекает внимание туристов со всего мира.