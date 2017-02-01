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Состояние зубов влияет на продолжительность жизни

Состояние зубов влияет на продолжительность жизни

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01/02/2017 комментировать

Эксперты из Международного фонда здоровья полости рта провели исследование с целью выяснить, связано ли число потерянных человеком зубов с тем, насколько долгой будет его жизнь. Как оказалось, связь есть: люди, сумевшие сберечь к старости практически полный набор, в разы чаще доживают до ста лет.

Масштабное исследование ученых показало, что больше всего шансов отметить 100-летний юбилей у тех, кто сохранил здоровье зубов к 74 годам. Те же, кто в свои 65 уже остался без пяти и более зубов, зачастую и здоровье имеют подкошенное – такие люди часто болеют остеопорозом, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По словам научных работников, практически всегда по состоянию зубов и полости рта можно легко определить, как человек следит за своим здоровьем. Так, больше всего вреда зубам приносят такие факторы, как хроническое стрессовое состояние, обилие пагубных привычек, постоянное напряжение и слишком сильное беспокойство (в том числе о бытовых неурядицах и финансовых проблемах), а также заболевания хронического и генетического характера.

Чтобы сохранять состояние зубов на должном уровне, эксперты настоятельно советуют соблюдать три простейших правила по уходу за полостью рта: в обязательном порядке чистить зубы дважды в день (утром и перед сном), по максимуму убрать из своего рациона сахар, а также регулярно навещать своего стоматолога в профилактических целях.

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Теги: зубы, гигиена рта, гигиена полости рта, продолжительность жизни, генетика 01/02/2017 Menslife.com
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