Состояние зубов влияет на продолжительность жизни

Счастливая личная жизнь влияет на состояние зубов Человек, который сумел построить доверительные отношения со своим партнером, имеет более высокую самооценку и гораздо охотней посещает стоматолога Читать подробнее »

Что вредит нашим зубам? Порой даже, на первый взгляд, безобидные привычки могут хорошенько подпортить ваши зубы и улыбку. Давайте выясним, для чего не предназначены наши зубы? Читать подробнее »

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Масштабное исследование ученых показало, что больше всего шансов отметить 100-летний юбилей у тех, кто сохранил здоровье зубов к 74 годам. Те же, кто в свои 65 уже остался без пяти и более зубов, зачастую и здоровье имеют подкошенное – такие люди часто болеют остеопорозом, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.По словам научных работников, практически всегда по состоянию зубов и полости рта можно легко определить, как человек следит за своим здоровьем. Так, больше всего вреда зубам приносят такие факторы, как хроническое стрессовое состояние, обилие пагубных привычек, постоянное напряжение и слишком сильное беспокойство (в том числе о бытовых неурядицах и финансовых проблемах), а также заболевания хронического и генетического характера.Чтобы сохранять состояние зубов на должном уровне, эксперты настоятельно советуют соблюдать три простейших правила по уходу за полостью рта: в обязательном порядке(утром и перед сном), по максимуму, а также регулярно