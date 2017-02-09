Основные полезные свойства рыбы

Морепродукты укрепляют здоровье и продлевают жизнь Чаще всего морепродуктами называют креветок, мидий, устриц, кальмаров. Но на самом деле морепродукты – это все, что нам дарит океан и море Читать подробнее »

Топ-10 продуктов, полезных для сердца и сосудов Поддерживать в норме сердечно-сосудистую систему довольно просто. Для этого нужно воздержаться от вредных привычек, не забывать о физической активности и, конечно же, правильно питаться. Именно эти 10 полезных продуктоы для сосудов и сердца Читать подробнее »

Исследование ученых о пользе рыбалки для мужского здоровья Мужчины, которые проводят свободное время с удочкой на речке или ведут активный образ жизни на природе, меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям Читать подробнее »







В своем научном проекте специалисты обратили внимание на то, что в рыбе содержится большое количество фосфора. Известно, чтоА содержащиеся в морепродуктах, оказывают благоприятный эффект на функционирование. Также рыба очень полезно для. Она снижает уровень плохого холестерина и положительно влияет на. Доказано, что в рыбе практически отсутствуют вредные вещества. Любую рыбу можно употреблять без ограничений. В ней содержатся только полезные для человеческого организма жиры. Эксперты также указали на то, что рыба способствует построению новых клеток в детском организме. А содержащиеся в рыбе витамины A и D, укрепляютОсобенно диетологи советуют употреблять в пищу такие виды морских рыб: треска, камбала, скумбрия, зубатка, пикша, морской судак, семга, горбуша, кета, лосось. Блюда, приготовленные из этих рыб, обязательно должны присутствовать в рационе человека.