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Основные полезные свойства рыбы

Основные полезные свойства рыбы

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09/02/2017 комментировать

Ученые из университета Северной Каролины, в результате длительных исследований, пришли к заключению, что регулярное употребление рыбы положительно влияет не только на общее физическое состояние человека но и на его интеллект.

В своем научном проекте специалисты обратили внимание на то, что в рыбе содержится большое количество фосфора. Известно, что фосфор очень полезен для мозговой деятельности. А содержащиеся в морепродуктах Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, оказывают благоприятный эффект на функционирование нервной системы. Также рыба очень полезно для сосудов и сердца. Она снижает уровень плохого холестерина и положительно влияет на иммунную систему человека. Доказано, что в рыбе практически отсутствуют вредные вещества. Любую рыбу можно употреблять без ограничений. В ней содержатся только полезные для человеческого организма жиры. Эксперты также указали на то, что рыба способствует построению новых клеток в детском организме. А содержащиеся в рыбе витамины A и D, укрепляют костную систему.

Особенно диетологи советуют употреблять в пищу такие виды морских рыб: треска, камбала, скумбрия, зубатка, пикша, морской судак, семга, горбуша, кета, лосось. Блюда, приготовленные из этих рыб, обязательно должны присутствовать в рационе человека.

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Теги: рыба, морская рыба, польза рыбы, польза, омега 3, полиненасыщенные жирные кислоты, рыбий жир 09/02/2017 Menslife.com
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