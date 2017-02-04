Найден способ, который поможет вовремя заснуть



Выяснилось, что те, кто бывали на свежем воздухе, смогли нормализовать режим сна и стали реже страдать от бессонницы. А те, кто в свободное время просиживали дома - так и не смогли наладить режим сна.



Специалисты полагают, что на биоритмы человека, влияет уровень гормона мелатонина. Снижение количества этого гормона, в свою очередь, меняется в зависимости от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.



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Как утверждают ученые, все что нужно - это. Такое времяпровождения в выходные дни поможет беспроблемно засыпать в будние.Чтобы сделать такой вывод, ученые наблюдали за двумя десятками добровольцев, страдающих бессонницей. В рамках эксперимента половина из них в нерабочие дни отправлялись отдыхать на природу, остальные - проводили выходные дома.