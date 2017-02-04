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Карола Ремер
ДЕВУШКА ДНЯ

Найден способ, который поможет вовремя заснуть

Найден способ, который поможет вовремя заснуть

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04/02/2017 комментировать

Часто мы ложимся в кровать в нужное время, а вот сон приходит далеко не сразу, приходится считать овечек до наступления сна или даже пить снотворное. Но эксперты из Швеции и Америки рассказали о способе, который поможет уснуть в положенное время. 

Как утверждают ученые, все что нужно - это нерабочие дни проводить на свежем воздухе, гулять на природе и активно отдыхать. Такое времяпровождения в выходные дни поможет беспроблемно засыпать в будние.

Чтобы сделать такой вывод, ученые наблюдали за двумя десятками добровольцев, страдающих бессонницей. В рамках эксперимента половина из них в нерабочие дни отправлялись отдыхать на природу, остальные - проводили выходные дома.

Выяснилось, что те, кто бывали на свежем воздухе, смогли нормализовать режим сна и стали реже страдать от бессонницы. А те, кто в свободное время просиживали дома - так и не смогли наладить режим сна.

Специалисты полагают, что на биоритмы человека, влияет уровень гормона мелатонина. Снижение количества этого гормона, в свою очередь, меняется в зависимости от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.

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Теги: сон, спать, засыпать, бессонница, режим сна, биоритмы 04/02/2017 Menslife.com
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