Найден способ, который поможет вовремя заснуть
04/02/2017 комментироватьЧасто мы ложимся в кровать в нужное время, а вот сон приходит далеко не сразу, приходится считать овечек до наступления сна или даже пить снотворное. Но эксперты из Швеции и Америки рассказали о способе, который поможет уснуть в положенное время.
Как утверждают ученые, все что нужно - это нерабочие дни проводить на свежем воздухе, гулять на природе и активно отдыхать. Такое времяпровождения в выходные дни поможет беспроблемно засыпать в будние.
Чтобы сделать такой вывод, ученые наблюдали за двумя десятками добровольцев, страдающих бессонницей. В рамках эксперимента половина из них в нерабочие дни отправлялись отдыхать на природу, остальные - проводили выходные дома.
Выяснилось, что те, кто бывали на свежем воздухе, смогли нормализовать режим сна и стали реже страдать от бессонницы. А те, кто в свободное время просиживали дома - так и не смогли наладить режим сна.
Специалисты полагают, что на биоритмы человека, влияет уровень гормона мелатонина. Снижение количества этого гормона, в свою очередь, меняется в зависимости от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.
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