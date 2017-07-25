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Некоторые овощи и фрукты могут быть опасными для здоровья

Из-за большого содержания пестицидов некоторые фрукты и овощи необходимо ограничить в употреблении
Некоторые овощи и фрукты могут быть опасными для здоровья
Ученые Америки из института питания перечислили фрукты и овощи, которые при чрезмерном употреблении могут навредить здоровью.

В результате анализа специалисты пришли к выводу, что именно клубника может оказать негативное влияние на организм человека. Из-за большого содержания пестицидов (около 70%), эту ароматную и вкусную ягоду необходимо ограничить в употреблении.

Дело в том, что для борьбы с вредителями и предотвращения всевозможных заболеваний, используются различные химические препараты. Эти вредные вещества, которое концентрируются в овощах и фруктах, могут привести к негативным последствиям.

Ученые заявляют, что также опасными для организма являются бобовые, сельдерей, ревень, листья салата, персики, груши и грибы. Некоторые из них при тепловой обработке становятся менее токсичными. Диетологи также рекомендуют перед употреблением замачивать фрукты и овощи в воде на 10-15 минут. Тем не менее, их употребление необходимо ограничивать. Что касается кабачков и авокадо – в них содержится наименьшее количество вредных веществ. Данные продукты можно употреблять в неограниченном количестве.

В настоящее время большинство людей стремятся придерживаться здорового питания. Многие отдают предпочтение вегетарианской пище. Однако для укрепления здоровья необходимо также почаще посещать спортивный зал, бассейн и побольше бывать на свежем воздухе.

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Теги: овощи, фрукты, вредные продукты, пестициды, клубника 25/07/2017 Menslife.com

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