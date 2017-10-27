Эксперты выяснили, как следует мыть фрукты

Представители науки из США пришли к выводу, что яблоки лучше всего мыть раствором пищевой соды. Таким способом с них можно убрать не только загрязнения, но и химические вещества для борьбы с вредителями и сорняками – пестициды.



Эти вещества часто используются в сельскохозяйственных целях, так как с их помощью увеличивается урожай. В то же время, они плохо влияют на здоровье человека.



Некоторые поставщики фруктов омывают их водой, но этого недостаточно, чтобы полностью устранить следы пестицидов.



Исследователи решили выяснить, какой метод обработки яблок избавит их от самых широко применяемых веществ – фосмет и тиабендазол.



Организаторы эксперимента на 24 часа подвергли яблоки воздействию пестицидов, а после этого тремя способами решили избавиться от налета химических соединений – вымыть фрукты водой из-под крана, помыть их раствором соды 1% и отмыть вещества отбеливателем.



Оказалось, что самый оптимальный эффект дал раствор соды – уже через 12-15 минут он устранил на 96% фосмет и на 80% тиабендазол.



Избавиться полностью от пестицидов не получилось, так как они глубоко внедрились в яблочную кожуру. Конечно, шкурку перед употреблением можно срезать, но в таком случае фрукт потеряет часть полезных элементов.

