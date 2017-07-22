Ученые выяснили, как прожить на 7 лет дольше

Представители науки из США выяснили, что люди, которые не страдают от лишнего веса, не курят сигареты и в небольшом количестве употребляют алкоголь или совсем не употребляют его, имеют все шансы прожить на 7 лет дольше других.



Такое заключение было сделано после тщательного анализа данных 14 000 жителей Америки, возраст которых составлял от 50 до 89 лет. Все анализируемые лица жили дольше других граждан страны.



После обработки информации эксперты назвали три главных фактора, влияющих на длительность жизни, а также состояние здоровья: лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение. Каждый фактор влечет за собой негативные последствия. Лишний вес, курение и алкоголь бьют по здоровью, снижают вероятность стать долгожителем и сокращают жизнь.



По мнению экспертов мужчины без вредных привычек и лишнего веса живут в среднем на 7 – 11 лет дольше по сравнению с теми, кто злоупотребляет. У женщин в таком же случае жизнь увеличивалась до 12 лет.



Также на продолжительность жизни влияют хорошие эмоции, позитивный настрой и физическая активность.

