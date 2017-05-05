Эксперты выявили гены, вынуждающие людей нецензурно выражаться

Представители науки из Америки выявили гены, которые вынуждают людей нецензурно выражаться.



Эксперты считают, что мутационные процессы на генетическом уровне негативно воздействуют на нервную систему, в результате чего люди непроизвольно начинают говорить бранные слова. Таким способом начинает проявляться болезнь Туретта, характеризующаяся не только моторными тиками, но и голосовыми. При этом люди, у которых было диагностировано такое заболевание, не отличаются по развитию и интеллекту от здоровых личностей.



Стоит заметить, что каждый сотый ребенок, и каждый тысячный взрослый страдают от синдрома Туретта в открытой форме. Болезнь передается по наследству, но в 12% случаев она может возникнуть спонтанно, без каких-либо предпосылок.



Ученые пока еще не изобрели действенные лекарственные средства, чтобы остановить первопричину мутационных генетических изменений. Однако исследования в этом направлении продолжаются.



Обнаружение генов, деструктивно воздействующих на центральную нервную систему, уже немалый прорыв в комплексном изучении проблемы.

