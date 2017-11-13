Выбор зубной щетки – электрическая или обычная?

Ежедневная гигиена ротовой полости – наиболее доступный и эффективный метод избежать проблем с деснами и зубами. Средств и методов ухода за полостью рта с каждым годом становится все больше, и не всегда просто среди них подобрать вариант для себя.
В сегодняшней статье мы хотим рассмотреть 2 вида щеток для зубов – электрическую и обычную, чтобы ты мог сделать выбор.
Электрическая зубная щетка
Такая щетка по цене обойдется дороже обычной. Многие специалисты считают, что ее стоимость оправдывается качеством и многими положительными характеристиками.
Преимущества:
- Эффективное устранение зубного налета.
- Процесс чистки зубов проходит быстрее.
- Низкий риск повредить зубную эмаль или десна.
- Длительный срок службы.
К недостаткам
кроме цены стоит отнести регулярную зарядку аккумуляторной батареи или замену элементов питания.
Обычная зубная щетка
Такой тип щеток более распространенный и востребованный, что обусловлено доступной ценой и разнообразием выбора. Важным критерием при подборе обычной зубной щетки является жесткость. Можно выбрать от жесткой щетины до самой мягкой. Последний вариант предпочтителен тем, у кого десна уязвимы к внешним факторам или склонны кровоточить.
Преимущества:
- Удобное использование.
- Широкий ассортимент.
- Доступная стоимость.
- Независимость от электросети и батареек.
Основной недостаток
обычной щетки – это необходимость вручную очищать ротовую полость в течение 2 – 5 минут, чтобы качественно устранить налет и освежить дыхание.
Какой зубной щетке отдать предпочтение?
Окончательный выбор, конечно, за тобой. Электрическая щетка поможет почистить зубы быстро и качественно, но она не всегда будет практичной, особенно в походах и путешествиях. Обычной щеткой придется хорошо поработать вручную и подольше.
Взвесь все плюсы и минусы, учти окружающую обстановку и выбери то, что больше подойдет именно тебе. Не забывай, что белоснежные зубы смотрятся не только привлекательно, но и свидетельствуют о хорошем здоровье.