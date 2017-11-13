Выбор зубной щетки – электрическая или обычная?

В сегодняшней статье мы хотим рассмотреть 2 вида щеток для зубов – электрическую и обычную, чтобы ты мог сделать выбор.

Электрическая зубная щетка

Такая щетка по цене обойдется дороже обычной. Многие специалисты считают, что ее стоимость оправдывается качеством и многими положительными характеристиками.

Преимущества:

Обычная зубная щетка

- Эффективное устранение зубного налета.- Процесс чистки зубов проходит быстрее.- Низкий риск повредить зубную эмаль или десна.- Длительный срок службы.кроме цены стоит отнести регулярную зарядку аккумуляторной батареи или замену элементов питания.Такой тип щеток более распространенный и востребованный, что обусловлено доступной ценой и разнообразием выбора. Важным критерием при подборе обычной зубной щетки является жесткость. Можно выбрать от жесткой щетины до самой мягкой. Последний вариант предпочтителен тем, у кого десна уязвимы к внешним факторам или склонны кровоточить.

Преимущества:

Какой зубной щетке отдать предпочтение?

- Удобное использование.- Широкий ассортимент.- Доступная стоимость.- Независимость от электросети и батареек.Основнойобычной щетки – это необходимость вручную очищать ротовую полость в течение 2 – 5 минут, чтобы качественно устранить налет и освежить дыхание.Окончательный выбор, конечно, за тобой. Электрическая щетка поможет почистить зубы быстро и качественно, но она не всегда будет практичной, особенно в походах и путешествиях. Обычной щеткой придется хорошо поработать вручную и подольше.Взвесь все плюсы и минусы, учти окружающую обстановку и выбери то, что больше подойдет именно тебе. Не забывай, что белоснежные зубы смотрятся не только привлекательно, но и свидетельствуют о хорошем здоровье.