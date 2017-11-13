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Выбор зубной щетки – электрическая или обычная?

Электрическая щетка поможет почистить зубы быстро и качественно, но она не всегда будет практичной, особенно в походах и путешествиях. Обычной щеткой придется хорошо поработать вручную и подольше
Выбор зубной щетки – электрическая или обычная?
Ежедневная гигиена ротовой полости – наиболее доступный и эффективный метод избежать проблем с деснами и зубами. Средств и методов ухода за полостью рта с каждым годом становится все больше, и не всегда просто среди них подобрать вариант для себя.

В сегодняшней статье мы хотим рассмотреть 2 вида щеток для зубов – электрическую и обычную, чтобы ты мог сделать выбор.

Электрическая зубная щетка

Такая щетка по цене обойдется дороже обычной. Многие специалисты считают, что ее стоимость оправдывается качеством и многими положительными характеристиками. 

Преимущества:

- Эффективное устранение зубного налета.

- Процесс чистки зубов проходит быстрее.

- Низкий риск повредить зубную эмаль или десна.

- Длительный срок службы. 

К недостаткам кроме цены стоит отнести регулярную зарядку аккумуляторной батареи или замену элементов питания.

Обычная зубная щетка

Такой тип щеток более распространенный и востребованный, что обусловлено доступной ценой и разнообразием выбора. Важным критерием при подборе обычной зубной щетки является жесткость. Можно выбрать от жесткой щетины до самой мягкой. Последний вариант предпочтителен тем, у кого десна уязвимы к внешним факторам или склонны кровоточить.

Преимущества:

- Удобное использование.

- Широкий ассортимент.

- Доступная стоимость.

- Независимость от электросети и батареек.

Основной недостаток обычной щетки – это необходимость вручную очищать ротовую полость в течение 2 – 5 минут, чтобы качественно устранить налет и освежить дыхание. 

Какой зубной щетке отдать предпочтение?

Окончательный выбор, конечно, за тобой. Электрическая щетка поможет почистить зубы быстро и качественно, но она не всегда будет практичной, особенно в походах и путешествиях. Обычной щеткой придется хорошо поработать вручную и подольше. 

Взвесь все плюсы и минусы, учти окружающую обстановку и выбери то, что больше подойдет именно тебе. Не забывай, что белоснежные зубы смотрятся не только привлекательно, но и свидетельствуют о хорошем здоровье. 

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Теги: электрическая зубная щетка, зубная щетка, чистить зубы, гигиена полости рта, гигиена ротовой полости 13/11/2017 MEN’s LIFE

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