Здоровый образ жизни

Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма

В природе имеется огромное количество натуральных продуктов, которые могут послужить достойной заменой антибиотикам
Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма
Почувствовав какое-либо недомогание, человек сразу торопится обратиться к врачу за помощью. В том случае, если обнаружены воспалительные процессы или бактериальные инфекции, доктора сразу же назначают пациентам антибиотики. Однако стоит посоветоваться с врачом о возможной замене таблетки на натуральный продукт. Ведь антибиотики, помимо лечебных свойств, имеют очень много побочных влияний на организм человека.

В первую очередь употребление этих препаратов приводит к нарушению естественной микрофлоры кишечника. Убивая полезные бактерии, антибиотики вызывают кишечные расстройства и ослабление иммунной системы. Также могут вызывать аллергические реакции.

В природе имеется огромное количество натуральных продуктов, которые могут послужить достойной заменой антибиотикам. Предлагаем твоему вниманию лучшие природные антибиотики, которые обладают высокими антибактериальными свойствами и помогут побороть вредные бактерии в организме. С уверенностью можно сказать, что они есть у тебя дома.

1. Чеснок

Издавна чеснок является сильнейшим натуральным антиоксидантом. Он способен уничтожить такие опасные бактерии, как стафилококк, стрептококк и ряд других инфекций. В результате исследований специалисты доказали, что этот продукт при регулярном употреблении способен избавить человека от многих болезней. А именно: побороть сахарный диабет, снизить кровяное давление, избавить от аллергии и зубной боли. 

2. Хрен

Корень хрена прекрасно борется с многими инфекциями, укрепляет иммунную систему, является прекрасным средством при лечении ангины и верхних дыхательных путей. А его регулярное употребление уничтожает бактерии, которые вызывают болезни мочевого пузыря.

3. Фрукты, овощи и ягоды, содержащие витамин C

Известно, что витамин C укрепляет защитные силы организма и иммунитет, борется с инфекциями различного происхождения, а также способен залечивать укусы опасных насекомых и заживлять раны. Витамином C богаты такие фрукты, овощи и ягоды: апельсин, лимон, киви, смородина, клубника, слива, арбуз, болгарский перец, петрушка, шпинат, помидор, капуста, черная и красная смородина, ежевика, вишня, крыжовник. А что касается квашеной капусты, то количество витамина C увеличивается в ней почти в два раза.

4. Мёд

Мёд издавна считается уникальным и целебным средством. Его называют природным антиоксидантом. Этот ароматный продукт пчеловодства очень полезен для человеческого организма. Он обладает противовирусными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Также он является прекрасным ранозаживляющим средством, и может использоваться как антисептик. Это далеко не полный перечень полезных свойств меда.

5. Корица

Эта ароматная специя известна очень давно. Ее используют в виде пряности, а также как лекарство. Корица обладает огромным количеством полезных свойств. Она способна побороть рост многих бактерий, в том числе и вида candida. Корица является мощным антиоксидантом, благоприятно влияет на поджелудочную железу и регулирует уровень сахара в крови.

6. Имбирь

Как правило, имбирь используется при лечении простудных заболеваний. Благодаря исследованиям было доказано, что этот корень убивает вирусы гриппа и укрепляет иммунную систему. Имбирь является прекрасным средством от тошноты, расстройства желудка, а также уменьшает болевые ощущения при остеоартрите.

7. Эвкалипт

Листья эвкалипта являются прекрасным средством в борьбе с ангиной. Также можно заварить приятный и очень полезный чай для лечения кашля. Отвар листьев эвкалипта является эффективным жаропонижающим средством. Ингаляции с добавкой масла эвкалипта помогают справиться с ОРЗ. Эвкалипт в сушенном виде или масляный раствор можно купить в любой аптеке.

8. Эхинацея

Это трава содержит вещество, которое повышает активность иммунной системы. Эхинацея также обладает противовирусным свойством. Специалисты-травники успешно используют эхинацею при лечении кандидоза, мочевого пузыря, синусита и лихорадки. Также эхинацею рекомендуется использовать при медленном заживлении ран.

9. Яблочный уксус

Яблочный уксус богат яблочной кислотой, которая обладает антивирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Яблочный уксус борется с микробами, которые находятся в ротовой полости. Он впитывает в себя все токсины и вредные вещества, которые там обитают. Разведи чайную ложку яблочного уксуса в стакане воды и хорошо прополощи ротовую полость – свежее дыхание будет обеспечено на целый день.

10. Лавровый лист

Этот ароматный лист обладает уникальной способностью уничтожать огромное количество всевозможных вредных грибков и микроорганизмов. При этом он способствует размножению полезных бактерий в человеческом организме.


Болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому лучшая защита от любой болезни – это профилактика. Просто необходимо добавить все эти продукты в свой рацион питания. Если ты прислушаешься к нашим советам, то реже будешь посещать аптеку.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вся польза лимона
Вся польза лимона

Пожалуй, даже дети знаю о том, что в цитрусах, в том числе и лимоне, в огромном количестве содержится витамин С. Поэтому регулярное употребление лимона – отличная возможность укрепить свою иммунную систему.

Польза и вред меда
Польза и вред меда

Мед - самая древняя пища на Земле. Это, бесспорно, вкусный и полезный продукт. Официальная медицина от него никогда не отказывалась. Но не стоит забывать, что мед - далеко не панацея

Мед: свойства, польза, виды
Мед: свойства, польза, виды

Во-первых, это вкусно. Во-вторых, мед - продукт на все случаи жизни. При комплексном лечении различных заболеваний его используют как общеукрепляющее, тонизирующее, восстанавливающее силы средство

Теги: природный антибиотик, чеснок, эхинацея, лимон, мед, корица, имбирь, хрен, яблочный уксус, лавровый лист 10/08/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма Здоровый образ жизни
Женщины признались, какой размер мужского достоинства они считают идеальным Женщины признались, какой размер мужского достоинства они считают идеальным Новости
ГБО 5 поколения на Мазду ГБО 5 поколения на Мазду Мужские игрушки
Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин Новости
Уведомления на смартфоне негативно влияют на психическое здоровье Уведомления на смартфоне негативно влияют на психическое здоровье Новости
30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение 30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение Отношения
Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью Новости
Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма Здоровый образ жизни
Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма
Женщины признались, какой размер мужского достоинства они считают идеальным Новости
Женщины признались, какой размер мужского достоинства они считают идеальным
ГБО 5 поколения на Мазду Мужские игрушки
ГБО 5 поколения на Мазду
Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин Новости
Семейная жизнь приводит к снижению тестостерона у мужчин
Уведомления на смартфоне негативно влияют на психическое здоровье Новости
Уведомления на смартфоне негативно влияют на психическое здоровье
30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение Отношения
30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение
Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью Новости
Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.