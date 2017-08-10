Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма

Почувствовав какое-либо недомогание, человек сразу торопится обратиться к врачу за помощью. В том случае, если обнаружены воспалительные процессы или бактериальные инфекции, доктора сразу же назначают пациентам антибиотики. Однако стоит посоветоваться с врачом о возможной замене таблетки на натуральный продукт. Ведь антибиотики, помимо лечебных свойств, имеют очень много побочных влияний на организм человека.
В первую очередь употребление этих препаратов приводит к нарушению естественной микрофлоры кишечника. Убивая полезные бактерии, антибиотики вызывают кишечные расстройства и ослабление иммунной системы. Также могут вызывать аллергические реакции.
В природе имеется огромное количество натуральных продуктов, которые могут послужить достойной заменой антибиотикам. Предлагаем твоему вниманию лучшие природные антибиотики, которые обладают высокими антибактериальными свойствами и помогут побороть вредные бактерии в организме. С уверенностью можно сказать, что они есть у тебя дома.
1. Чеснок
Издавна чеснок является сильнейшим натуральным антиоксидантом. Он способен уничтожить такие опасные бактерии, как стафилококк, стрептококк и ряд других инфекций. В результате исследований специалисты доказали, что этот продукт при регулярном употреблении способен избавить человека от многих болезней. А именно: побороть сахарный диабет, снизить кровяное давление, избавить от аллергии и зубной боли.
2. Хрен
Корень хрена прекрасно борется с многими инфекциями, укрепляет иммунную систему, является прекрасным средством при лечении ангины и верхних дыхательных путей. А его регулярное употребление уничтожает бактерии, которые вызывают болезни мочевого пузыря.
3. Фрукты, овощи и ягоды, содержащие витамин C
Известно, что витамин C укрепляет защитные силы организма и иммунитет, борется с инфекциями различного происхождения, а также способен залечивать укусы опасных насекомых и заживлять раны. Витамином C богаты такие фрукты, овощи и ягоды: апельсин, лимон, киви, смородина, клубника, слива, арбуз, болгарский перец, петрушка, шпинат, помидор, капуста, черная и красная смородина, ежевика, вишня, крыжовник. А что касается квашеной капусты, то количество витамина C увеличивается в ней почти в два раза.
4. Мёд
Мёд издавна считается уникальным и целебным средством. Его называют природным антиоксидантом. Этот ароматный продукт пчеловодства очень полезен для человеческого организма. Он обладает противовирусными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Также он является прекрасным ранозаживляющим средством, и может использоваться как антисептик. Это далеко не полный перечень полезных свойств меда.
5. Корица
Эта ароматная специя известна очень давно. Ее используют в виде пряности, а также как лекарство. Корица обладает огромным количеством полезных свойств. Она способна побороть рост многих бактерий, в том числе и вида candida. Корица является мощным антиоксидантом, благоприятно влияет на поджелудочную железу и регулирует уровень сахара в крови.
6. Имбирь
Как правило, имбирь используется при лечении простудных заболеваний. Благодаря исследованиям было доказано, что этот корень убивает вирусы гриппа и укрепляет иммунную систему. Имбирь является прекрасным средством от тошноты, расстройства желудка, а также уменьшает болевые ощущения при остеоартрите.
7. Эвкалипт
Листья эвкалипта являются прекрасным средством в борьбе с ангиной. Также можно заварить приятный и очень полезный чай для лечения кашля. Отвар листьев эвкалипта является эффективным жаропонижающим средством. Ингаляции с добавкой масла эвкалипта помогают справиться с ОРЗ. Эвкалипт в сушенном виде или масляный раствор можно купить в любой аптеке.
8. Эхинацея
Это трава содержит вещество, которое повышает активность иммунной системы. Эхинацея также обладает противовирусным свойством. Специалисты-травники успешно используют эхинацею при лечении кандидоза, мочевого пузыря, синусита и лихорадки. Также эхинацею рекомендуется использовать при медленном заживлении ран.
9. Яблочный уксус
Яблочный уксус богат яблочной кислотой, которая обладает антивирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Яблочный уксус борется с микробами, которые находятся в ротовой полости. Он впитывает в себя все токсины и вредные вещества, которые там обитают. Разведи чайную ложку яблочного уксуса в стакане воды и хорошо прополощи ротовую полость – свежее дыхание будет обеспечено на целый день.
10. Лавровый лист
Этот ароматный лист обладает уникальной способностью уничтожать огромное количество всевозможных вредных грибков и микроорганизмов. При этом он способствует размножению полезных бактерий в человеческом организме.
Болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому лучшая защита от любой болезни – это профилактика. Просто необходимо добавить все эти продукты в свой рацион питания. Если ты прислушаешься к нашим советам, то реже будешь посещать аптеку.
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