Топ-10 природных антибиотиков и их польза для организма

1. Чеснок

В первую очередь употребление этих препаратов приводит к нарушению естественной микрофлоры кишечника. Убивая полезные бактерии, антибиотики вызывают кишечные расстройства и ослабление иммунной системы. Также могут вызывать аллергические реакции.В природе имеется огромное количество натуральных продуктов, которые могут послужить достойной заменой антибиотикам. Предлагаем твоему вниманию лучшие природные антибиотики, которые обладают высокими антибактериальными свойствами и помогут побороть вредные бактерии в организме. С уверенностью можно сказать, что они есть у тебя дома.Издавна чеснок является сильнейшим натуральным антиоксидантом. Он способен уничтожить такие опасные бактерии, как стафилококк, стрептококк и ряд других инфекций. В результате исследований специалисты доказали, что этот продукт при регулярном употреблении способен избавить человека от многих болезней. А именно: побороть сахарный диабет, снизить кровяное давление, избавить от аллергии и зубной боли.

2. Хрен

Корень хрена прекрасно борется с многими инфекциями, укрепляет иммунную систему, является прекрасным средством при лечении ангины и верхних дыхательных путей. А его регулярное употребление уничтожает бактерии, которые вызывают болезни мочевого пузыря.

3. Фрукты, овощи и ягоды, содержащие витамин C

Известно, что витамин C укрепляет защитные силы организма и иммунитет, борется с инфекциями различного происхождения, а также способен залечивать укусы опасных насекомых и заживлять раны. Витамином C богаты такие фрукты, овощи и ягоды: апельсин, лимон, киви, смородина, клубника, слива, арбуз, болгарский перец, петрушка, шпинат, помидор, капуста, черная и красная смородина, ежевика, вишня, крыжовник. А что касается квашеной капусты, то количество витамина C увеличивается в ней почти в два раза.

4. Мёд

Мёд издавна считается уникальным и целебным средством. Его называют природным антиоксидантом. Этот ароматный продукт пчеловодства очень полезен для человеческого организма. Он обладает противовирусными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Также он является прекрасным ранозаживляющим средством, и может использоваться как антисептик. Это далеко не полный перечень полезных свойств меда.

5. Корица

Эта ароматная специя известна очень давно. Ее используют в виде пряности, а также как лекарство. Корица обладает огромным количеством полезных свойств. Она способна побороть рост многих бактерий, в том числе и вида candida. Корица является мощным антиоксидантом, благоприятно влияет на поджелудочную железу и регулирует уровень сахара в крови.

6. Имбирь

Как правило, имбирь используется при лечении простудных заболеваний. Благодаря исследованиям было доказано, что этот корень убивает вирусы гриппа и укрепляет иммунную систему. Имбирь является прекрасным средством от тошноты, расстройства желудка, а также уменьшает болевые ощущения при остеоартрите.

7. Эвкалипт

Листья эвкалипта являются прекрасным средством в борьбе с ангиной. Также можно заварить приятный и очень полезный чай для лечения кашля. Отвар листьев эвкалипта является эффективным жаропонижающим средством. Ингаляции с добавкой масла эвкалипта помогают справиться с ОРЗ. Эвкалипт в сушенном виде или масляный раствор можно купить в любой аптеке.

8. Эхинацея

Это трава содержит вещество, которое повышает активность иммунной системы. Эхинацея также обладает противовирусным свойством. Специалисты-травники успешно используют эхинацею при лечении кандидоза, мочевого пузыря, синусита и лихорадки. Также эхинацею рекомендуется использовать при медленном заживлении ран.

9. Яблочный уксус

Яблочный уксус богат яблочной кислотой, которая обладает антивирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Яблочный уксус борется с микробами, которые находятся в ротовой полости. Он впитывает в себя все токсины и вредные вещества, которые там обитают. Разведи чайную ложку яблочного уксуса в стакане воды и хорошо прополощи ротовую полость – свежее дыхание будет обеспечено на целый день.

10. Лавровый лист

Этот ароматный лист обладает уникальной способностью уничтожать огромное количество всевозможных вредных грибков и микроорганизмов. При этом он способствует размножению полезных бактерий в человеческом организме.

Болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому лучшая защита от любой болезни – это профилактика. Просто необходимо добавить все эти продукты в свой рацион питания. Если ты прислушаешься к нашим советам, то реже будешь посещать аптеку.