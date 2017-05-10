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Несколько способов, которые помогут ощутить себя действительно счастливым

Чтобы повысить уровень гормона счастья и почувствовать себя счастливым, нужно выполнять простые советы и рекомендации, о которых мы и расскажем в этой статье
Несколько способов, которые помогут ощутить себя действительно счастливым
Ощущение уверенности в себе, прилив сил и энергии, счастье – это все химические процессы, происходящие в нашем мозгу. Мы предлагаем тебе ряд полезных и дельных советов, чтобы повысить уровень серотонина и почувствовать себя счастливым.

1. Регулярно пополняй свой организм витаминами B6 и B12

Учёные в результате исследования доказали, что витамины помогают избавиться от нервных расстройств, стресса и депрессии. Это объясняется тем, что витамины влияют на количество серотонина в организме человека. Серотонин, как известно – это гормон счастья, который необходим человеку для его душевного равновесия.

2. Не забывай о сахаре

Нельзя полностью игнорировать сахар. Всем известно, что сахар – это глюкоза, которая необходима для синтеза серотонина. Она способствует выбросу инсулина, который затем запускает производство серотонина. Поэтому, если у тебя возникло желание съесть что-то сладкое  – не отказывай себе в этом удовольствии. Ведь такая потребность говорит о нехватке в организме необходимого гормона. Но не обязательно объедаться конфетами, чтобы восполнить нехватку глюкозы в организме – употребляй мёд, всевозможные сладкие фрукты, ягоды, морковь, злаки и капусту – все эти продукты богатые глюкозой.

3. Больше бывай на улице в дневное время

Дневной свет заставляет мозг больше вырабатывать серотонин. В связи с этим медики рекомендуют ежедневные 15-20 минутные прогулки на свежем воздухе.

4. Помни о пользе белков для организма

Белки богаты триптофаном – это аминокислота, которая принимает участие в синтезе серотонина. Дефицит триптофана в организме тормозит выработку серотонина. В результате человек чувствует себя подавленным, у него появляется бессонница. Рекомендуемая медиками суточная норма белка для взрослых 1,5 грамма на 1 килограмм веса. Триптофан содержится в сое, твороге, молоке, грибах, жирной рыбе, курином и индюшином мясе, сыре, орехах и овсянке.

5. Регулярно проходи сеансы массажа

После массажа в организме человека сокращается уровень кортизола. А кортизол – это гормон стресса. Он блокирует синтез серотонина. С уменьшением кортизола увеличивается количество серотонина. Специалисты пришли к выводу, что массаж в сокращает уровень кортизола примерно на 30%. Поэтому не забывай два раза в год проходить сеансы массажа.

6. Расслабляйся с помощью медитации

Когда организм человека подвергается стрессу, он не в состоянии вырабатывать серотонин. Исследования подтверждают, что медитация – это прекрасный способ избавиться от нервного напряжения и стресса. Когда человек медитирует, все тело и нервная система расслабляются, что помогает организму вырабатывать серотонин.

7. Уделяй внимание спорту

В результате исследований ученые пришли к выводу, что во время занятий спортом в организме человека вырабатывается триптофан. Даже если ты уже закончил спортивную тренировку, уровень триптофана в организме остается достаточно высоким. Это и объясняет хорошее настроение после спортивных занятий.

8. Веди активно-позитивный образ жизни

Ученые и психологи убеждены, что осознанное позитивное настроение способствует росту уровня гормона счастья. Специалисты заявляют, что для того чтобы почувствовать себя счастливее, достаточно пообщаться с друзьями, выехать на природу, послушать приятную музыку, почитать позитивную литературу. Главное, постараться не зацикливаться на возникающих проблемах, а думать о том, как их можно разрешить.

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Теги: серотонин, гормон счастья, стресс, триптофан, счастье 10/05/2017 Menslife.com

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