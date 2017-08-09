Отношения

30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение

﻿﻿Мы сделали подборку 30 способов сделать ей предложение, после которых она не сможет ответить отказом
30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение
Многие способы уже стали классическими, и кольцом в бархатной коробочке или в бокале с игристым шампанским совсем не удивишь. Но ведь хочется быть оригинальным, устроить незабываемый сюрприз. Как? Читай далее.

Мы сделали подборку 30 способов сделать ей предложение, после которых она не сможет ответить отказом.

Задействуй любимую собаку

…или своего кота


В будке для фотоснимков

Высеки слова с предложением на большом дереве

В канун Нового года подвесь колечко на елку вместо новогодней игрушки

Положи колечко в маленький золотистый шарик снитч 


Надпись на пенке утреннего кофе 

Или на ее любимом лакомстве, десерте


Собери твоих друзей или родных и вручи им плакаты с надписью: «Ты выйдешь за меня замуж?». А сам встань впереди всех на одно колено, держа в руках кольцо

В день влюбленных напиши заветные слова в валентинке  


На пляже спрячь колечко в красивую ракушку 


Сделай предложение во время игры Эрудит


Найми фотографа, который тайно снимет волнующий момент 


…подари такую фотосессию в рамке на свадьбу


Нравится шпионская тематика? Положи колечко в книгу, внутри которой вместо страниц свободное пространство 


Сделай из книг тропинку к колечку


Преподнеси девушке десерты с вариантами ответа на твое предложение. Десерт с каким вариантом она выберет: "Да" или "Нет"?

Предложение в стиле игры Супер Марио 


Подари колечко в Диснейленде или в парке аттракционов 


Организуй сюрприз в виде фейкового поздравления


Из билетиков, оставшихся с ваших походов в кино, выложи заветные слова с предложением руки и сердца 


Попроси знакомых, у которых есть автомобили, выстроить их авто в виде предложения

Положи колечко в десерт смор, если она любит отдых в палатках и посиделки у костра


Напиши теплые слова о любви и вставь их в колечко 


…или просто напиши ей небольшое письмо с признанием в любви


Подари ювелирное изделие с ее именем и твоей фамилией или инициалами


Предложение в виде игры Монополия на тротуарной плитке 


Выложи предложение из продуктов питания в холодильнике 


Любите спорт? Тогда предложи руку и сердце на финишной прямой совместного забега 


Во время дайвинга 


Переваливаться с ноги на ногу, как пингвин и найти самый роскошный камушек в виде колечка

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Как сделать предложение любимой девушке?
Как сделать предложение любимой девушке?

Наступает такой день, когда вдруг вы понимаете, что без нее не можете больше представить свою жизнь. Как же теперь ее оповестить о вашем решении?

Как сделать предложение любимой девушке
Как сделать предложение любимой девушке

В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает момент, когда необходимо принять самое важное решение в жизни и, чтобы она точно не смогла отказать, оригинально сделать предложение любимой девушке. Далеко не каждый мужчина может обратиться к своим друзьям с вопросом  “Как эффектно сделать предложение девушке?”, или “Хочу сделать предложение девушке, какое кольцо лучше?” — ведь это черевато утечкой информации или полным непониманием. В любых непонятных ситуациях обращайтесь к ювелирам — вот, кто знает все тренды сезона и подскажет, как заполучить заветное “Согласна!”

Почему после 30 лет становится сложнее найти вторую половинку?
Почему после 30 лет становится сложнее найти вторую половинку?

Психологи этот факт объясняют рядом психологических проблем. ﻿Главным образом эти проблемы связаны с негативными воспоминаниями и неудачным опытом

Теги: предложение, сделать предложение, предложение руки и сердца, обручальное кольцо 09/08/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение 30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение Отношения
Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью Новости
Варианты стильных комбинаций одежды для мужчин Варианты стильных комбинаций одежды для мужчин Мужская мода
Эксперты выяснили, сколько часов нужно ночью спать, чтобы не толстеть Эксперты выяснили, сколько часов нужно ночью спать, чтобы не толстеть Новости
Ученые признали вейпы медленными "убийцами" Ученые признали вейпы медленными "убийцами" Новости
Ученые: хроническая усталость является серьезным заболеванием Ученые: хроническая усталость является серьезным заболеванием Новости
9 самых вкусных яичниц со всего мира, которые станут отличным завтраком 9 самых вкусных яичниц со всего мира, которые станут отличным завтраком Мужчина на кухне
30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение Отношения
30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение
Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью Новости
Чем лучше завтракать, чтобы хорошо спать ночью
Варианты стильных комбинаций одежды для мужчин Мужская мода
Варианты стильных комбинаций одежды для мужчин
Эксперты выяснили, сколько часов нужно ночью спать, чтобы не толстеть Новости
Эксперты выяснили, сколько часов нужно ночью спать, чтобы не толстеть
Ученые признали вейпы медленными "убийцами" Новости
Ученые признали вейпы медленными "убийцами"
Ученые: хроническая усталость является серьезным заболеванием Новости
Ученые: хроническая усталость является серьезным заболеванием
9 самых вкусных яичниц со всего мира, которые станут отличным завтраком Мужчина на кухне
9 самых вкусных яичниц со всего мира, которые станут отличным завтраком

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.