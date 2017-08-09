30 оригинальных вариантов, как сделать девушке предложение

В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает момент, когда необходимо принять самое важное решение в жизни и, чтобы она точно не смогла отказать, оригинально сделать предложение любимой девушке. Далеко не каждый мужчина может обратиться к своим друзьям с вопросом “Как эффектно сделать предложение девушке?”, или “Хочу сделать предложение девушке, какое кольцо лучше?” — ведь это черевато утечкой информации или полным непониманием. В любых непонятных ситуациях обращайтесь к ювелирам — вот, кто знает все тренды сезона и подскажет, как заполучить заветное “Согласна!”