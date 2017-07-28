Как сделать предложение любимой девушке?

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Идеальное место для тех, кто интересуется вопросом "Как сделать предложение девушке". Мост влюбленных - пожалуй, самое романтичное в столице. Прекрасный пейзаж, высота, сотни замков, символизирующие любовь - здесь ситуация буквально сама вынуждает ее ждать какого-то чуда, а вас действовать решительно!
Создайте самый простой сайт на любом из конструкторов, залейте туда ваши совместные фотографии, а в самом заметном месте поместите свой главный вопрос. Теперь просто отправьте ей ссылку на сайт и ждите ответа.
Если Вы все для себя решили, выбрали способ и хотите сделать предложение девушке, кольцо - следующая важная стадия процесса. Классическое кольцо для предложения должно быть из белого золота или платины и непременно с бриллиантом! Многие мужчины полагают, что это бесконечно дорого, поэтому мы в ZBIRD взяли на себя миссию развеять этот нелепый миф. Ознакомиться с ассортиментом, ценами и выбрать экслюзивное обручальное кольцо в Киеве, которое поможет Вам сделать предложение девушке оригинально и незабываемо, можно на нашем сайте ZBIRD.com.ua.
Ситуация, согласитесь, непростая. Надо отдавать себе отчёт в двух вещах. Во-первых, женщину в положении нельзя пугать и подвергать сильным стрессам. Во-вторых, поверьте, она ежедневно ждёт, что вы наконец решитесь и сделаете это! Конечно же, есть это ваш ребёнок. Поэтому действуйте, как велит вам сердце, вы в равной мере можете сделать предложение девушке дома, забронировать столик в тихом ресторанчике или отвезти ее в самое романтическое место. Будьте смелы, решительны и не тяните!
Этот метод позволяет вам сразу убить двух зайцев. Наверняка помолвочное кольцо с бриллиантом - это именно тот подарок, о котором она мечтала всю жизнь. Упакуйте маленькую коробочку с кольцом в несколько красивых коробочек побольше, чтобы растянуть интригу и чтобы она не сразу поняла, какой именно подарок получила.
Ситуации бывают разные. Если она заболела, станьте у ее постели на одно колено и подарите кольцо, либо вкратце изложите суть своего предложения мелом на асфальте (либо иным образом на снегу) под ее окном. Так вы станете героем не только для нее и ее родителей, но и для соседей.
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Если и вы, и ваша девушка одинаково любите острые ощущения, любой из экстремальных аттракционов вам подойдёт: от чертова колеса до воздушного шара и парашюта. Вскружите ей голову так же, как она вам!
Чтобы сделать предложение девушке красиво и необычно, изучите, что она любит, чем увлекается и подумайте, как объединить ее увлечение и красивое предложение. Поверьте, она оценит вашу находчивость и умение создать праздник для неё одной!Для тех, кто дочитал до конца, рекомендуем ознакомиться с тем, как подарить кольцо любимой девушке если Вы еще не готовы делать предложение.
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