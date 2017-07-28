Отношения

Как сделать предложение любимой девушке

В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает момент, когда необходимо принять самое важное решение в жизни и, чтобы она точно не смогла отказать, оригинально сделать предложение любимой девушке. Далеко не каждый мужчина может обратиться к своим друзьям с вопросом  “Как эффектно сделать предложение девушке?”, или “Хочу сделать предложение девушке, какое кольцо лучше?” — ведь это черевато утечкой информации или полным непониманием. В любых непонятных ситуациях обращайтесь к ювелирам — вот, кто знает все тренды сезона и подскажет, как заполучить заветное “Согласна!”
Как сделать предложение любимой девушке
В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает момент, когда необходимо принять самое важное решение в жизни и, чтобы она точно не смогла отказать, оригинально сделать предложение любимой девушке. Далеко не каждый мужчина может обратиться к своим друзьям с вопросом “Как эффектно сделать предложение девушке?”, или “Хочу сделать предложение девушке, какое кольцо лучше?” — ведь это черевато утечкой информации или полным непониманием. В любых непонятных ситуациях обращайтесь к ювелирам — вот, кто знает все тренды сезона и подскажет, как заполучить заветное “Согласна!”

Топ 10 проверенных и безотказных методов

Сделать предложение девушке в ресторане


Пожалуйста, не подкладывайте ничего в еду и напитки! Помимо того, что это моветон и негигиенично, это может как повредить само кольцо с бриллиантом, так и случайно навредить здоровью любимой. Выберите любой другой адекватный метод: сговор с администрацией и официантом, даже просто поднятый бокал за ваше совместное будущее - намного лучше.

Сделать предложение девушке в кинотеатре


Попробуйте договориться с администрацией кинотеатра, чтобы после окончания фильма, зажгли свет и подарили вам минутку славы. Уверены, вам не откажут! Выберите романтический фильм со счастливым свадебным хеппи-эндом.

Сделать предложение публично

Если вы уверены в себе и своей половине, сделайте предложение в присутствии сотен людей. На любом крупном мероприятии или сцене вам обязательно дадут пару минут, тем более, что абсолютно любая аудитория даже совершенно незнакомых людей обязательно будет в восторге от вашей смелости и ее искренних слез счастья.

Сделать предложение девушке в Киеве на Мосту влюбленных


Идеальное место для тех, кто интересуется вопросом "Как сделать предложение девушке". Мост влюбленных - пожалуй, самое романтичное в столице. Прекрасный пейзаж, высота, сотни замков, символизирующие любовь - здесь ситуация буквально сама вынуждает ее ждать какого-то чуда, а вас действовать решительно!

Оригинально сделать предложение, если вы далеко друг от друга


Создайте самый простой сайт на любом из конструкторов, залейте туда ваши совместные фотографии, а в самом заметном месте поместите свой главный вопрос. Теперь просто отправьте ей ссылку на сайт и ждите ответа.

Обручальное кольцо для предложения

Если Вы все для себя решили, выбрали способ и хотите сделать предложение девушке, кольцо - следующая важная стадия процесса. Классическое кольцо для предложения должно быть из белого золота или платины и непременно с бриллиантом! Многие мужчины полагают, что это бесконечно дорого, поэтому мы в ZBIRD взяли на себя миссию развеять этот нелепый миф. Ознакомиться с ассортиментом, ценами и выбрать экслюзивное обручальное кольцо в Киеве, которое поможет Вам сделать предложение девушке оригинально и незабываемо, можно на нашем сайте ZBIRD.com.ua.

Как сделать предложение беременной девушке


Ситуация, согласитесь, непростая. Надо отдавать себе отчёт в двух вещах. Во-первых, женщину в положении нельзя пугать и подвергать сильным стрессам. Во-вторых, поверьте, она ежедневно ждёт, что вы наконец решитесь и сделаете это! Конечно же, есть это ваш ребёнок. Поэтому действуйте, как велит вам сердце, вы в равной мере можете сделать предложение девушке дома, забронировать столик в тихом ресторанчике или отвезти ее в самое романтическое место. Будьте смелы, решительны и не тяните!

Сделать предложение девушке на день рождения

Этот метод позволяет вам сразу убить двух зайцев. Наверняка помолвочное кольцо с бриллиантом - это именно тот подарок, о котором она мечтала всю жизнь. Упакуйте маленькую коробочку с кольцом в несколько красивых коробочек побольше, чтобы растянуть интригу и чтобы она не сразу поняла, какой именно подарок получила.

Сделать предложение девушке дома

Ситуации бывают разные. Если она заболела, станьте у ее постели на одно колено и подарите кольцо, либо вкратце изложите суть своего предложения мелом на асфальте (либо иным образом на снегу) под ее окном. Так вы станете героем не только для нее и ее родителей, но и для соседей.

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Экстремальное предложение руки и сердца



Если и вы, и ваша девушка одинаково любите острые ощущения, любой из экстремальных аттракционов вам подойдёт: от чертова колеса до воздушного шара и парашюта. Вскружите ей голову так же, как она вам!

Индивидуальный подход

Чтобы сделать предложение девушке красиво и необычно, изучите, что она любит, чем увлекается и подумайте, как объединить ее увлечение и красивое предложение. Поверьте, она оценит вашу находчивость и умение создать праздник для неё одной!

Для тех, кто дочитал до конца, рекомендуем ознакомиться с тем, как подарить кольцо любимой девушке если Вы еще не готовы делать предложение.

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28/07/2017 MEN’s LIFE

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