Варианты стильных комбинаций одежды для мужчин

Шорты и пиджак

На сегодняшний день можно комбинировать элементы костюма с одеждой в уличном стиле. Это актуальный и компромиссный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и не спешит убирать классику на антресоль.В сегодняшней статье мы предлагаем рассмотреть варианты комбинаций одежды в формальном и уличном стиле. Такой образ будет уместный в офисе, если нет строгого дресс-кода, а также для повседневной носки.Подбирая комбинацию, важно соблюдать баланс. Например, некоторые звезды мирового масштаба, в частности Джастин Тимберлейк, носят белые кроссовки из натуральной кожи с пиджаком на двух кнопках. Но есть и менее удачные комбинации. Например, Эд Ширан надевает костюм с глянцевым отливом и галстуком с черными высокими кроссовками Nike.Укороченные варианты костюмов подходят не всем. С первого взгляда такое сочетание кажется довольно странным. Но если оно к лицу, получится образ отдыхающего на Средиземном море. Если шорты закрывают колени, лук будет ассоциироваться с сафари. Особенно, если одежда песочного или бежевого цвета.

При этом важно, чтобы кожа была хоть немного подзагоревшей, иначе одежда будет с ней сливаться, утратив выразительность.



Футболка с классическими брюками

Так как интерес к спорту растет, то и футболки становятся популярными. Они олицетворяют уличный стиль и подчеркивают фигуру.

Футболка и костюм

Неплохой вариант образа – светлая футболка с классическим вырезом и брюки темного цвета. Дополнить образ можно стильными наручными часами и солнечными очками. Важно, чтобы вещи, особенно футболка, подходили по размеру. Брюки могут быть слегка заужены к низу, а футболка в меру облегающая.Многие дизайнеры одобряют сочетание футболки и костюма. Таким способом можно продемонстрировать не только разнообразие своего гардероба, но и отсутствие босса, контролирующего дресс-код подчиненных.Эксперты советуют выбирать костюмы нейтрального цвета и без вычурного кроя. Тогда они подойдут под футболки разных расцветок.

Пиджак и джинсы

Самое беспроигрышное сочетание – футболка белого цвета и серый костюм. Но на этом не останавливайся. Экспериментируй с различными вариантами футболок – в клетку, в полоску. Главное, они не должны быть слишком мешковатыми и короткими.Многие считают такую комбинацию неуместной и не представляют, как можно надеть формальный пиджак и неформальные джинсы. Но если правильно сочетать оба предмета одежды, то получится весьма неплохой результат.Отдай предпочтение одноцветному пиджаку без вычурных элементов. Джинсы выбирай классические, можно слегка зауженные к низу, без обилия деталей и рваных коленей.

Костюм и кроссовки

Дополнить лук можно поло либо рубашкой с расстегнутыми верхними пуговицами. В качестве обуви подойдут дерби либо кроссовки.Если неумело подобрать такой дуэт, то образ будет напоминать продавца, который обул кроссовки, чтобы выгрузить ящики.Выбирай костюмы приглушенных, лучше темных тонов, без замысловатого дизайна. Кроссовки должны быть качественными, кожаными с минимальным декором или без него.

Базовые штаны и тренч, длинный пиджак либо пальто

Обувь лучше обуть без носков, а манжеты сделать слегка выглядывающими из-под пиджака, чтобы подчеркнуть неформальный стиль.За пределами офисных стен уместно и такое сочетание. Но при его подборе также важна гармония и умеренность.Дизайнеры рекомендуют сочетать базовые теплые штаны с шерстяным свитером и шерстяным пальто. Лук будет не только стильным, но и практичным, особенно в непогоду.

Верхняя одежда, рубашка и галстук

С тренчем или удлиненным пиджаком надевают свитера из кашемира, толстовки, а для низа подходят джинсы серого цвета, в меру обтягивающие брюки и даже трикотажные спортивные штаны.Разнообразить привычные и надоевшие комбинации одежды для работы в офисе можно с помощью экспериментов с цветами, текстурами, дизайном. Также можно поэкспериментировать с вариантами верхней одежды.

Пиджак и жилет

Вместо делового пальто или пиджака надень кожаную куртку или бомбер. Более смелый вариант верха – джинсовая куртка. Такой лук должен быть без насыщенных, ярких тонов и замысловатого дизайна. Дополнить стиль можно галстуком с текстурой. Строгих правил для рубашки нет – она может быть как офисной, так и неформальной.Речь идет не о костюме тройке, а об обычном жилете, который комбинируется с пиджаком.

С обычным костюмом жилет надевают сверху на пиджак. При этом вещи не должны быть кричащих расцветок и выразительных контрастов. Пиджак лучше всего выбрать неструктурированный. Если жилет тонкий и не слишком длинный, его можно надеть под пиджак.