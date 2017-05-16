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Самые безопасные места в основных видах транспорта

В любом транспорте есть места, где во время ДТП будет более безопасно находиться. И в тоже время в любом транспорте есть места, где вероятность получения травмы возрастает
Самые безопасные места в основных видах транспорта
Как правило, садясь в любой транспорт, вы думаете о том, чтобы ваша поездка была безопасной, приятной и комфортной. И нельзя забывать о том, что в любом транспорте есть места, где во время ДТП будет более безопасно находиться. И в тоже время в любом транспорте есть места, где вероятность получения травмы возрастает.  

Мы предлагаем вам безопасные варианты размещения в популярных видах транспорта, которые были определены экспертами в результате исследований.

Автомобиль

Безопасно. На заднем сидении по центру. Или же – место за спиной водителя. В случае прямого столкновения с другим автомобилем эта часть пострадает меньше всего.

Опасные места. На переднем сиденьи рядом с водителем. В случае столкновения у водителя срабатывает рефлекс – он сразу же пытается уйти в сторону от столкновения. В результате может пострадать сидящий рядом пассажир.

Маршрутка

Безопасные места. Безопаснее всего сидеть за спиной водителя, как и в случае с автомобилем.

Опасные места. Не следует садится возле водителя, как и в автомобиле. Также надо избегать мест возле окон и дверей. При экстремальной ситуации могут разбиться стёкла, а осколки ранят пассажиров.

Троллейбус

Безопасные места. Безопаснее всего располагаться в правом крыле троллейбуса возле прохода, так как встречный поток транспорта движется слева. В этом случае вероятность пострадать минимальная. Также безопасными являются места, расположенные в центре салона, спиной по ходу следования троллейбуса.

Опасные места. Такие же, как и в маршрутке – опасно сидеть возле окон и дверей – большая вероятность получить травмы осколками стекла.

Городской автобус

Безопасные места. Места справа, ближе к проходу, расположенные в центре салона. Эти места находяться дальше других от транспорта, который движется навстречу.

Опасные места. Первые два ряда сидений, так как есть вероятность попадания в лобовое стекло всевозможных предметов. Осколки от разбитого стекла могут нанести серьезные  травмы. Также опасными являются места около дверей и окон. А если удар будет сзади, то могут пострадать сидящие на задних сидениях.

Поезд

Безопасные места. Вагоны в середине состава. А что касается номера купе, то оптимальный вариант – 5 или 6, ближе к центру. Дело в том, что при столкновении первые и последние вагоны могут сильно пострадать, деформироваться или сойти с рельс. В купе стоит выбирать места, расположенные против движения – при резком торможении вероятность упасть с полки минимальная.

Опасные места. По ходу движения поезда, т.к. резкое торможение состава может привести к падению с полки и получению травмы.

Корабль

Безопасные места. Каюты, находящиеся поблизости палубы. Верхняя часть корабля погружается под воду в последнюю очередь, а это даст время для эвакуации с судна.

Опасные места. Каюты, расположенные на нижних уровнях. При потоплении корабля вода зальет их в первую очередь.

Самолет

Существует множество мнений о том, какая часть самолета безопаснее всего. Однако большинство экспертов склоняется к тому, что самые безопасные места – это в хвосте самолета, нежели первые ряды передней части лайнера. А также места поближе к выходам в хвостовой части и на крыльях в аварийном ряду. Но главное, не поддаваться панике, слушать указания бортпроводников и всегда соблюдать правила по технике безопасности.

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Теги: транспорт, общественный транспорт, авто, автомобиль, автобус, поезд, корабль, троллейбус 16/05/2017 Menslife.com

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