Мировой общественности был представлен летающий автомобиль (ВИДЕО)

Представители компании AeroMobil в Словакии разработали и презентовали проект летающего автомобиля.



Изобретение может ездить по обычному дорожному покрытию и летать в воздухе. Несмотря на то, что проект еще не воплощен в реальность, у компании уже появились первые заказы. Ведь немало желающих хотят стать собственниками настоящего летающего авто.



Ориентировочная стоимость такого автомобиля составляет от 1,3 млн. долларов. Производители планируют сперва выпустить не более 500 автомобилей.



Модель оснащена двухлитровым двигателем с четырьмя цилиндрами. Наземная скорость будет порядка 160 км/ч, а воздушная – 360 км/ч. В режим полета машину можно перевести всего за 3 минуты. Компания AeroMobil рассчитывает, что с полным баком на 90 л можно будет пролететь не меньше 750 км.



Однако не все водители смогут законно управлять таким авто, так как необходимо будет получить лицензию пилота после прохождения обучения.



