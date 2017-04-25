Мировой общественности был представлен летающий автомобиль (ВИДЕО)

Во внимание были взяты следующие факторы: расход топлива, стоимость обслуживания и ремонта, эксплуатационный срок, страховка, налоги за пять лет.
Самыми экономичными автомобилями были признаны Toyota Yaris и Hyundai Elantra
Раньше о летающих автомобилях нам приходилось читать разве что в научно-фантастических рассказах и повестях. Теперь же это - реальность наших дней
На европейских просторах существует десятка групп автомобилей, 4 из которых различают по типу кузова и 6 – по размерам. Кроме этого, некоторые классы могут иметь подклассы
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