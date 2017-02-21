Найдена разница между мужской и женской дружбой

Дружба с бывшими вредит нынешним отношениям Как показало исследование, это может сильно навредить отношениям с новым партнером

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После 25 лет люди чаще теряют друзей, чем находят их Проблема в том, что люди теряют возможность «выкраивать» для друзей время, которое удавалось выделять в более молодом возрасте Читать подробнее »

Половина современных мужчин не имеют близких друзей Эксперты утверждают, что отсутствие близкого друга часто негативно сказывается на психике Читать подробнее »







Группа специалистов из британского университета в результате исследований выяснила, чем отличается мужская дружба от женской.С этой целью психологи попросили девушек и парней составить список своих друзей. А спустя несколько месяцев эти же участники опроса составили новые списки. К тому времени все респонденты уже закончили заведения, где они обучались. В результате опроса аналитики выяснили, чтоНо дружба среди мужчин существенно отличается от женской дружбы. Ученые пришли к выводу, чтоОни предпочитают свободное время проводить вместе: выбраться в какое-либо заведение, компанией поиграть в бильярд, боулинг, посмотреть вместе спортивные передачи, сходить на футбол.Что касается, то им. Поделиться новостями, обсудить модные тенденции и посплетничать – им вполне хватает дружеской поддержки по телефону или в социальных сетях.