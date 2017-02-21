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Анна Вьялицына
ДЕВУШКА ДНЯ

Найдена разница между мужской и женской дружбой

Найдена разница между мужской и женской дружбой

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21/02/2017 комментировать

Что такое дружба знает каждый из своего собственного опыта. Но дружба бывает разной. Особенно отличается дружба между мужчинами и между женщинами.

Группа специалистов из британского университета в результате исследований выяснила, чем отличается мужская дружба от женской.

С этой целью психологи попросили девушек и парней составить список своих друзей. А спустя несколько месяцев эти же участники опроса составили новые списки. К тому времени все респонденты уже закончили заведения, где они обучались. В результате опроса аналитики выяснили, что у мужчин и у женщин примерно равное количество друзей.

Но дружба среди мужчин существенно отличается от женской дружбы. Ученые пришли к выводу, что представители сильного пола не признают и не понимают дружбу на расстоянии. Они предпочитают свободное время проводить вместе: выбраться в какое-либо заведение, компанией поиграть в бильярд, боулинг, посмотреть вместе спортивные передачи, сходить на футбол.

Что касается женщин, то им достаточно общения по телефону. Поделиться новостями, обсудить модные тенденции и посплетничать – им вполне хватает дружеской поддержки по телефону или в социальных сетях.

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Теги: дружба, мужская дружба, женская дружба, общение, друзья 21/02/2017 Menslife.com
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