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Красивые люди болеют реже и живут дольше

Красивые люди болеют реже и живут дольше

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21/12/2016 комментировать

Американские эксперты пришли к единогласному выводу, что люди с привлекательной внешностью могут похвастать более крепким здоровьем, чем остальные. К примеру, симпатичные мужчины и женщины реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, скачками артериального давления, астмой и депрессивным состоянием.

Научные работники из Университета Цинциннати (США) провели масштабное исследование с участием 15 000 человек, возраст которых составил от 24 до 35 лет. Проанализировав состояние здоровья каждого испытуемого и приняв во внимание его внешние данные, эксперты сошлись на мнении, что среди красивых людей здоровых гораздо больше.

Объяснить такую закономерность довольно просто: в абсолютном большинстве случаев мужчины и женщины с красивой внешностью имеют хорошую наследственность, а также им совершенно не знакомы проблемы с лишним весом. А, как известно, ожирение очень сильно бьет по организму, провоцируя развитие самых разных заболеваний.

Кроме того, красивые люди редко сталкиваются с депрессиями и разного рода психологическими болезнями, которые являются постоянными спутниками заниженной самооценки. Ну и, конечно же, важнейшую роль здесь играет и генетика. Данный механизм безотказно работает в течение многих тысячелетий: приятная внешность всегда служила для противоположного пола ярким сигналом о том, что дети, рожденные от этого человека, будут обладать красотой и отменным здоровьем.

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Теги: красота, красивая внешность, ген, генетика, наследственность, ожирение 21/12/2016 Menslife.com
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