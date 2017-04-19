10 стран, в которых живут самые красивые девушки

10 место - Филиппины

9 место - Великобритания

8 место - США

7 место - Нидерланды

6 место - Италия

5 место - Венесуэла

4 место - Россия

3 место - Турция

2 место - Бразилия

1 место - Украина

Красота внутри человека – не будем это отрицать, но, согласись, всегда приятно смотреть и на внешнюю красоту. Вот список топ-10 стран мира, в которых, как говорят, живут самые красивые женщины. Возьми себе на заметку этот рейтинг, когда будешь в очередной раз планировать свой отпуск.В этой стране живут девушки, которые много раз были победительницами различных конкурсов красоты. Количество таких конкурсов в Филиппинах наибольшее среди всех остальных стран. Внешность филиппинок очень интересная и сочетает в себе признаки монголоидной, австралоидной и европеоидной рас. Приятно и то, что к красоте филиппинок можно добавить и хозяйственность.Во внешности британских девушек смешано несколько разных культур, из-за этого они имеют различные типажи лица и тона кожи. Британки умны, воспитаны, что очень важно для настоящих леди.Девушки из Америки много времени уделяют своей внешности, они независимы и обладают хорошим чувством юмора. И не спроста в список самых красивых женщин, по версии журнала Esquire, входят: Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри и многие другие известные американки. А большая часть моделей из Victoria’s Secret – это американские красавицы.Девушки из этой страны имеют нордические черты лица в сочетании с модельными параметрами. 170 см – такой средний рост девушек из Нидерландов. А больше половины из них блондинки с утонченными фигурами. Не это ли сводит с ума большинство мужчин?Итальянские женщины обладают горячим темпераментом, знают толк в моде, стиле и макияже. Они одарены природной красотой, поэтому до взрослых лет выглядят молодо и свежо. Яркий пример красоты итальянской женщины – Моника Белуччи.Венесуэльские девушки довольно утонченные, высокие и худенькие, а экзотика в их внешности добавляет изюминки. Они частые победительницы международных конкурсов красоты.Девушки из России отличаются яркими глазами, русыми волосами, светлой кожей и природным румянцем. Русские женщины уделяют большое внимание своей красоте, зная, что это очень мощное оружие. Многие успешные модели родом из России.В Турции живут одни из самых красивых девушек в мире. У них красивые черты лица, яркие глаза и природная харизма, которая добавляет их внешности необычайного шарма и величия.Бразильские девушки популярны во всем мире из-за своих феерических карнавалов. Бразильянки обладают аппетитными фигурами (особенно ягодицы), смуглой кожей и красивыми волосами. Многие популярные модели родом из Бразилии. Также бразильские девушки входят в состав ангелов Victoria’s Secret – на втором месте по количеству после американок.Украинские девушки являются победительницами и финалистками международных конкурсов красоты. Их красоту довольно сложно передать словами – это лучше увидеть своими глазами. Также украинки очень заботятся не только о своей внешности, но и о внутреннем мире – они умны, веселы, сообразительны и добры.