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Эксперты нашли связь между либидо и формой носа у мужчин

К такому заключению они пришли после проведения опроса с участием 1,6 тыс. женщин
Эксперты нашли связь между либидо и формой носа у мужчин
Представители науки из Британии выяснили, что существует связь между либидо и формой носа. К такому заключению они пришли после проведения эксперимента с участием 1,6 тыс. женщин. 

Дамам нужно было анонимно рассказать о сексуальном влечении и интимных способностях своих мужчин, указав при этом форму и размер носа сексуальных партнеров.

В результате исследования выяснилось, что мужчины с крупным носом оказались умелыми и страстными в постели. Кроме того, они довольно быстро готовы к продолжению интима после предыдущего семяизвержения. 

Эксперты считают, что в их носы, а потом и в мозг, поступает больше воздуха. Также было отмечено, что обладатели небольшого, но курносого носа признаны страстными партнерами. Те, у кого тонкий нос с выступающими «крыльями», отличаются сдержанностью и не приветствуют эксперименты в стиле Камасутры. 

Примечательно то, что мужчины, ознакомившись с результатами, не стали их оспаривать.

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Теги: либидо, форма носа, секс, заниматься сексом, сексуальная выносливость, сексуальное влечение 12/05/2017 Menslife.com

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