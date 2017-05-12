Эксперты нашли связь между либидо и формой носа у мужчин

Представители науки из Британии выяснили, что существует связь между либидо и формой носа. К такому заключению они пришли после проведения эксперимента с участием 1,6 тыс. женщин.



Дамам нужно было анонимно рассказать о сексуальном влечении и интимных способностях своих мужчин, указав при этом форму и размер носа сексуальных партнеров.



В результате исследования выяснилось, что мужчины с крупным носом оказались умелыми и страстными в постели. Кроме того, они довольно быстро готовы к продолжению интима после предыдущего семяизвержения.



Эксперты считают, что в их носы, а потом и в мозг, поступает больше воздуха. Также было отмечено, что обладатели небольшого, но курносого носа признаны страстными партнерами. Те, у кого тонкий нос с выступающими «крыльями», отличаются сдержанностью и не приветствуют эксперименты в стиле Камасутры.



Примечательно то, что мужчины, ознакомившись с результатами, не стали их оспаривать.

