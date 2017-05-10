Диетологи: употребление картофеля не приводит к ожирению

Американские ученые диетологи пришли к выводу, что всеми любимый и популярный картофель не приводит к ожирению. В результате многочисленных исследований специалисты опровергли мнение о влиянии этого корнеплода на вес человека. Более того, диетологи предлагают использовать картофель в различных диетах.



Для подтверждения этого заявления исследователи провели эксперимент в котором приняли участие 90 добровольцев, страдающих избыточным весом. Всех участников поделили на три группы. Респонденты первой группы на протяжении трех месяцев употребляли низкокалорийную пишу. Участники второй группы ели пищу с высоким гликемическим индексом, а добровольцы третьей группы – не имели ограничений в пище.



Также на протяжении всего эксперимента участники получали 6-7 порций картофеля в неделю. В результате эксперимента исследователи сделали вывод, что картофель абсолютно не влияет на динамику похудения. Все респонденты сбросили примерно одинаковый вес. Медики заявляют, если правильно употреблять и контролировать количество калорий в блюдах с картофелем, он ещё и способствует снижению веса. Диетологи рекомендуют включать этот овощ в ежедневный рацион питания, но небольшими порциями.



К тому же специалисты неоднократно упоминают о пользе картофеля. В нём содержится большое количество витаминов: С, В1, В2 и В6. Картофель богат фосфором, а также лимонной, щавелевой и другими органическими кислотами. Благодаря высокому содержанию калия, картофель выводит из организма вредные вещества, а также нейтрализует излишки кислот.



Этот корнеплод нормализует обмен веществ и полезен для печени и желудка. Сок картофеля успешно лечит язву желудка и двенадцатиперстной кишки.



Несмотря на его высокую калорийность – 76 ккал на 100 грамм продукта, диетологи рекомендуют в небольшом количестве включать картофель в меню диет и разгрузочных дней. Но при этом его необходимо грамотно сочетать с другими продуктами.

