Специальная диета может снизить риск развития рака

Ведущий исследователь из Америки С. Томсон утверждает, что высококалорийная еда увеличивает риск развития рака. К опасным продуктам относятся гамбургеры, чизбургеры, пицца и аналогичная пища.



Эксперт считает, что богатая калориями пища провоцирует ожирение, которое увеличивает риск появления смертоносной болезни. Альтернативой вредной пище могут быть фрукты и овощи. Они не содержат много калорий и при этом насыщенны полезными элементами.



Такое заключение было сделано после изучения рациона 90 000 человек. Люди, которые питаются пищей с большим количеством калорий, чаще других страдают от ожирения и сталкиваются с раковыми заболеваниями. Те, кто предпочитают фрукты и овощи, в большинстве случаев не имеют проблем с лишним весом и реже заболевают раком.



Организатор исследования рекомендует свести к минимуму употребление фаст-фуда, пиццы, гамбургеров, чизбургеров, хот-догов и другой высококалорийной пищи.

