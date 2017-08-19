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Специальная диета может снизить риск развития рака

﻿Организатор исследования рекомендует свести к минимуму употребление фаст-фуда и другой высококалорийной пищи – это поможет избежать ожирения и снизит риск развития рака
Специальная диета может снизить риск развития рака
Ведущий исследователь из Америки С. Томсон утверждает, что высококалорийная еда увеличивает риск развития рака. К опасным продуктам относятся гамбургеры, чизбургеры, пицца и аналогичная пища. 

Эксперт считает, что богатая калориями пища провоцирует ожирение, которое увеличивает риск появления смертоносной болезни. Альтернативой вредной пище могут быть фрукты и овощи. Они не содержат много калорий и при этом насыщенны полезными элементами. 

Такое заключение было сделано после изучения рациона 90 000 человек. Люди, которые питаются пищей с большим количеством калорий, чаще других страдают от ожирения и сталкиваются с раковыми заболеваниями. Те, кто предпочитают фрукты и овощи, в большинстве случаев не имеют проблем с лишним весом и реже заболевают раком.

Организатор исследования рекомендует свести к минимуму употребление фаст-фуда, пиццы, гамбургеров, чизбургеров, хот-догов и другой высококалорийной пищи.

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Теги: калории, калорийная пища, вредные продукты, фаст-фуд, рак, онкологическое заболевание, высококалорийная пища 19/08/2017 Menslife.com

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