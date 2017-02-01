Как красиво и правильно подвернуть джинсы: советы стилистов

Как сделать модные подкаты: советы стилистов

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Первые подкаты можно было увидеть в Америке в конце 90-х годов. Изначально джинсы подворачивали, чтобы не запачкать и не намочить манжеты в плохую погоду. Также их для удобства подворачивали во время поездок на велосипеде. На сегодняшний день подкаты считаются модным трендом, который распространяется не только на гардероб тинейджеров, но и на моду среди взрослых мужчин.Следует заметить, что в Европе подворачивают джинсы даже в преклонном возрасте. Комбинируют их с топ-сайдерами или мокасинами.Актуальные модные течения предусматривают свободу, легкость и непосредственность. Все это можно выразить с помощью сделанных подкатов. Кроме того, такая мода уместна для разных возрастных категорий.Еще одной причиной популярности подкатов стала их практичность и разнообразие. По желанию можно регулировать их вид, длину и ширину. Кроме того, чтобы подвернуть джинсы не нужно идти в ателье. Пару движений – и брюки превращаются в стильные штаны с подкатами.- деним;- с зауженной нижней частью;- чиносы и хаки (подкаты рекомендуется делать не более 2 см).Стоит заметить, что подкаты визуально не укорачивают длину ног. Они делают образ стильным и свободным.- классику;- спортивные;- льняные.Скинни примечательные сами по себе. Поэтому делать подкаты нецелесообразно. Также с практической точки зрения это неудобно, так как они могут пережимать ноги.Мужчинам невысокого роста не стоит подворачивать джинсы. Это, пожалуй, единственное ограничение в плане телосложения.Прежде всего, нужно учитывать обувь, с которой их предстоит носить. Несмотря на сезон, подкаты будут выглядеть модно, если их комбинировать с не очень невысокой обувью.Многие думают, что подкаты смотрятся зимой нелепо. Так и есть, если их носить с обувью не по сезону. Однако с зимними ботинками они вполне сочетаются.1. Чем ниже рост мужчины, тем уже ширина подкатов.2. Ширина подкатов также зависит и от цвета штанов. Если джинсы темные и плотные, оптимальный вариант – двойной манжет 4 – 6 сантиметров. Штаны светлых тонов можно подвернуть и 3 раза, оставив ширину, не превышающую 3 сантиметра.3. Необязательно делать идеально ровный сгиб и гладить подкаты утюгом. Такой стиль неформальный, поэтому легкая небрежность допустима.4. Когда на улице жарко, можно подвернуть штаны немного больше, но тогда не нужно надевать носки.5. Нужно помнить, что чрезмерно высокие подкаты создадут впечатление, что ты только что переходил неглубокую речку.6. Делать подкаты лучше всего перед тем как выйти из дома, а после возвращения джинсы нужно вернуть в обычное состояние, чтобы на ткани не образовались светлые полосы (следы от подкатов).7. Эффектно смотрятся подкаты, контрастирующие с наружным цветом штанов. Например – внутри джинсы светлые, а снаружи – темно-синие. Это самый оптимальный вариант.8. Нужно взять во внимание длину штанов и высоту обуви. Между нижним краем подкатов и верхней границей обуви не должен быть просвет. То есть окружающие не должны лицезреть твои носки.1. Для тех, у кого лишний вес, оптимально подойдут штаны бойфренды с невысокими подкатами.2. Визуально добавят объем штаны яркого цвета со средними или широкими подкатами.3. Деловой стиль дополнят зауженные джинсы черного цвета с узкими подкатами.Сперва хотим сделать несколько уточнений, в каких случаях это возможно. Во-первых, широкие джинсы можно заузить, если они ровные или немного расклешенные. Во-вторых, штаны не должны быть очень широкими, иначе образ получится несуразным. В-третьих, подкаты должны гармонировать с остальной одеждой и обувью.Несмотря на то, что стилисты не советуют подворачивать классические штаны, все же возможны варианты, особенно, если в них предусмотрены небольшие манжеты.Поверь, ничего сложного в этом нет. Читай наши советы, и убедишься в этом сам.Оптимальная ширина подкатов от 5 до 6 см. Допускается прогладить их утюгом. До того, как делать подкаты, необходимо сделать небольшие складочки.Альтернативный вариант – подкаты, сделанные внутрь. Их также можно зафиксировать утюгом.Ширина подкатов не более 3 см. Внутри штанов нужно сформировать небольшую складочку и пару раз их подвернуть.Еще больше неформальным и свободным будет образ, если завернуть нижнюю часть брюк валиком. Но даже в небрежности в моде важна умеренность. Слишком неаккуратные валики будут выглядеть неряшливо.Ширина составляет 2, максимум – 3 см. Можно делать на штанах как узкого, так и свободного кроя. Подходит практически под любую обувь.Отличается от первого варианта шириной подката. Она составляет 4 – 8 см. Однако нужно взять во внимание рост мужчины, высоту обуви и тип штанов. Такой подкат лучше всего делать на зауженных или прямых джинсах. Оптимальная обувь – высокая или массивная.Подворачиваются брюки 3 раза. Ширина подката составляет не более 2 см. Такие подвороты можно сделать только на зауженных джинсах, так как широкие фасоны не будут держать нужную форму. Обувь: мокасины или сандалии (разумеется без носков).Делается 2 подворота. Ширина подкатов составляет 2 – 3 см. Изюминка этого способа в том, что край штанов нужно спрятать. Отличный вариант для слегка зауженных брюк. Но если они сильно сужаются, то могут пережимать ноги и вызывать дискомфорт. Обувь: дерби, кеды, топ-сайдеры, кроссовки.Штанины складываются в 2 слоя, а потом еще 2 раза подворачиваются. Вариант подходит для широких брюк. Обувь: ботинки, кроссовки, шлепанцы.Такие подкаты самые неформальные. Чтобы их сделать, нужно трижды подвернуть штаны, не делая ровный край манжета. Ширина должна быть 3 или 4 см. Если ткань неплотная, то можно сделать и 4 подката. Обувь: кеды, кроссовки или мокасины.Подкаты, как и штаны без них, гармонируют практически с любой одеждой. Такой образ уместный в любой сезон. Но не нужно забывать, что в зимний период обувь должна быть соответствующая. Летом образ можно дополнить мокасинами и полосатой футболкой, осенью – свитером и курткой с манжетами. Для спортивного стиля подойдут кеды или кроссовки.Подворачивать ли штаны – решать только тебе. Если рост позволяет, подкаты эффектно дополнят твой стиль и внесут в него изюминку, делающую тебя модным мужчиной.