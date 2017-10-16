9 фактов про яйца, которые полезно знать каждому

Яйца питательные и важные для человеческого организма

В сегодняшней статье мы поделимся с тобой интересными фактами про яйца, которые полезно знать каждому.В одном яйце содержится около 80 килокалорий. Такая же энергетическая ценность в половине банана, небольшом яблоке, 100 г куриных окороков или вареного говяжьего языка. Также яйца включают в себя белок, важные для человека витамины и микроэлементы.Яйца в рационе оказывают положительное воздействие на волосы, зрение и на весь организм в целом.

Яичный белок не содержит холестерина

Холестерин есть только в желтках. При этом он достаточно сбалансирован с помощью лецитина, способствующего переработке поступающих жиров и холестерина. Но следует помнить, что в желтке одного яйца содержится около 250-300 мг холестерина. Тогда как в яичном белке - 0 мг. Поэтому, если у тебя спортивная диета, можешь смело кушать белок, отделяя его от желтка.





Нельзя есть сырые яйца

Есть сырые яйца нельзя, потому что можно заразиться сальмонеллой. Бактерия опасна только в сыром продукте, так как после тепловой обработки она быстро уничтожается.Кроме того, важно мыть скорлупу непосредственно перед готовкой яиц и не допускать, чтобы что-либо с ее поверхности попадало в желток или белок.

Одна курица в среднем приносит до 300 яиц ежегодно

От белых и коричневых яиц одинаковая польза

Чтобы снести одно яйцо, курице необходимо не менее суток.Мнение, что от белых и коричневых яиц разная польза – ошибочное. Разница заключается лишь во внешних особенностях кур – у белых кур яйца белого цвета, а у рыжих и рябых – коричневого. Цвет желтка обусловлен питанием птицы.

Больше всего любят яйца в Японии

Японцы, пожалуй, больше всего потребляют яиц в разном виде. Каждый среднестатистический житель этого государства в среднем съедает по яйцу в день.

Нельзя хранить яйца с продуктами, издающими сильный запах

На скорлупе есть множество пор, которые впитывают посторонние запахи.

Длительно термически обработанные яйца хуже усваиваются

О свежести яйца можно судить, если положить его в холодную воду

Пищеводу нужно не менее трех часов, чтобы освоить яйцо вкрутую. Поэтому такую пищу нежелательно есть перед сном.У свежих яиц воздушная камера небольшого размера, поэтому они будут тонуть в воде. Несвежие яйца всплывут на поверхность. Если это произошло, значит для еды они непригодные.