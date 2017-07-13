Цистит у мужчин: обнаружить и вылечить!

Цистит у мужчин встречается реже, нежели у женщин. Однако симптомы и причины возникновения должен знать каждый мужчина, который заботится о своем здоровье.
Причины появления цистита у мужчин
Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Оно может иметь инфекционную природу, когда грибки, бактерии или вирусы попадают в пузырь при воспалении с потоком мочи воспалённых почек. А может быть и неинфекционным и возникать при переохлаждении таза, химическом или медикаментозном влиянии на мочевой пузырь, травмах и повреждениях стенок при мочекаменной болезни. Если у мужчины имеются какие-либо урологические проблемы, которые сопровождаются застоем мочи, то это может быть причиной начала цистита.
Итак, распространёнными факторами появления цистита являются:
- хронический или острый стресс;
- сбой в иммунной системе на фоне каких-либо заболеваний;
- переохлаждение;
- застой мочи в мочевом пузыре.
Симптомы цистита у мужчин
В первую очередь для цистита у мужчин характерны:
- боль в нижней части живота;
- частые позывы к мочеиспусканию;
- рези при мочеиспускании.
Боль в животе может быть тупой, ноющей, постоянной или сильной (приступом). Всё это объясняется воспалительным процессом в почках, который приводит к нарушению их нормального функционирования.
Такие симптом сохраняются на протяжении 10-14 дней, после чего при отсутствии лечения возможен переход острой формы заболевания в хроническую. В этом случае симптомов заболевания не существует вообще, или они выражены очень слабо.В этот момент без своевременного лечения последствия цистита могут быть очень серьёзными.
К тяжёлым последствиям цистита относятся пиелонефрит, рефлюкс мочи в почки, перфорация стенок мочевого пузыря. Поэтому, заметив у себя симптомы цистита, мужчине необходимо обратиться к врачу (урологу).
Лечение цистита
Подход к лечению цистита должен быть комплексным. При остром цистите рекомендованы:
1. Постельный режим.
2. Увеличение питьевого режима
(2-2,5 л воды в день) помогает вымыть инфекцию из мочевого пузыря.
3. Диета.
При этой болезни рацион должен включать в себя продукты, которые имеют мочегонное действие: арбуз, дыню, огурцы, клюкву и другую растительную пищу. Рекомендуется употреблять молоко, сыр, хлеб из цельного зерна, злаковые. Категорически запрещается в этот период алкоголь, солёная, жирная, острая и жареная пища, фастфуд, а также кислые фрукты и ягоды (исключение - клюква).
4. В зависимости от происхождения болезни назначаются мочегонные средства и антибиотики.
Иногда врачом могут проводиться манипуляции с промыванием мочевого пузыря или новокаиновые блокады. В случае хронического цистита показана физиотерапия. Назначают электрофорез, УВЧ, ультразвук, магнитолазеротерапию, помогает также грязелечение.
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