Мужское здоровье

Цистит у мужчин: обнаружить и вылечить!

Цистит у мужчин встречается реже, нежели у женщин. Однако симптомы и причины возникновения должен знать каждый мужчина, который заботится о своем здоровье
Цистит у мужчин: обнаружить и вылечить!
Цистит у мужчин встречается реже, нежели у женщин. Однако симптомы и причины возникновения должен знать каждый мужчина, который заботится о своем здоровье.

Причины появления цистита у мужчин

Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Оно может иметь инфекционную природу, когда грибки, бактерии или вирусы попадают в пузырь при воспалении с потоком мочи воспалённых почек. А может быть и неинфекционным и возникать при переохлаждении таза, химическом или медикаментозном влиянии на мочевой пузырь, травмах и повреждениях стенок при мочекаменной болезни. Если у мужчины имеются какие-либо урологические проблемы, которые сопровождаются застоем мочи, то это может быть причиной начала цистита.

Итак, распространёнными факторами появления цистита являются:

- хронический или острый стресс;

- сбой в иммунной системе на фоне каких-либо заболеваний;

- переохлаждение;

- застой мочи в мочевом пузыре.

Симптомы цистита у мужчин

В первую очередь для цистита у мужчин характерны:

- боль в нижней части живота;

- частые позывы к мочеиспусканию;

- рези при мочеиспускании.

Боль в животе может быть тупой, ноющей, постоянной или сильной (приступом). Всё это объясняется воспалительным процессом в почках, который приводит к нарушению их нормального функционирования.

Такие симптом сохраняются  на протяжении 10-14 дней, после чего при отсутствии лечения возможен переход острой формы заболевания в хроническую. В этом случае симптомов заболевания не существует вообще, или они выражены очень слабо.В этот момент без своевременного лечения последствия цистита могут быть очень серьёзными.

К тяжёлым последствиям цистита относятся пиелонефрит, рефлюкс мочи в почки, перфорация стенок мочевого пузыря. Поэтому, заметив у себя симптомы цистита, мужчине необходимо обратиться к врачу (урологу). 

Лечение цистита

Подход к лечению цистита должен быть комплексным. При остром цистите рекомендованы:

1. Постельный режим.

2. Увеличение питьевого режима (2-2,5 л воды в день) помогает вымыть инфекцию из мочевого пузыря.

3. Диета. При этой болезни рацион должен включать в себя продукты, которые имеют мочегонное действие: арбуз, дыню, огурцы, клюкву и другую растительную пищу. Рекомендуется употреблять молоко, сыр, хлеб из цельного зерна, злаковые. Категорически запрещается в этот период алкоголь, солёная, жирная, острая и жареная пища, фастфуд, а также кислые фрукты и ягоды (исключение - клюква).

4. В зависимости от происхождения болезни назначаются мочегонные средства и антибиотики. Иногда врачом могут проводиться манипуляции с промыванием мочевого пузыря или новокаиновые блокады. В случае хронического цистита показана физиотерапия. Назначают электрофорез, УВЧ, ультразвук, магнитолазеротерапию, помогает также грязелечение.

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Теги: цистит, мочеполовая система, урологическое заболевание, симптом 13/07/2017 Menslife.com

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