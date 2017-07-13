Цистит у мужчин: обнаружить и вылечить!

Причины появления цистита у мужчин

Симптомы цистита у мужчин

Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Оно может иметь инфекционную природу, когда грибки, бактерии или вирусы попадают в пузырь при воспалении с потоком мочи воспалённых почек. А может быть и неинфекционным и возникать при переохлаждении таза, химическом или медикаментозном влиянии на мочевой пузырь, травмах и повреждениях стенок при мочекаменной болезни. Если у мужчины имеются какие-либо урологические проблемы, которые сопровождаются застоем мочи, то это может быть причиной начала цистита.- хронический или острый стресс;- сбой в иммунной системе на фоне каких-либо заболеваний;- переохлаждение;- застой мочи в мочевом пузыре.В первую очередь для цистита у мужчин характерны:- боль в нижней части живота;- частые позывы к мочеиспусканию;- рези при мочеиспускании.Боль в животе может быть тупой, ноющей, постоянной или сильной (приступом). Всё это объясняется воспалительным процессом в почках, который приводит к нарушению их нормального функционирования.Такие симптом сохраняются на протяжении 10-14 дней, после чего при отсутствии лечения возможен переход острой формы заболевания в хроническую. В этом случае симптомов заболевания не существует вообще, или они выражены очень слабо.В этот момент без своевременного лечения последствия цистита могут быть очень серьёзными.

К тяжёлым последствиям цистита относятся пиелонефрит, рефлюкс мочи в почки, перфорация стенок мочевого пузыря. Поэтому, заметив у себя симптомы цистита, мужчине необходимо обратиться к врачу (урологу).



Лечение цистита

Подход к лечению цистита должен быть комплексным. При остром цистите рекомендованы:(2-2,5 л воды в день) помогает вымыть инфекцию из мочевого пузыря.При этой болезни рацион должен включать в себя продукты, которые имеют мочегонное действие: арбуз, дыню, огурцы, клюкву и другую растительную пищу. Рекомендуется употреблять молоко, сыр, хлеб из цельного зерна, злаковые. Категорически запрещается в этот период алкоголь, солёная, жирная, острая и жареная пища, фастфуд, а также кислые фрукты и ягоды (исключение - клюква).4. В зависимости от происхождения болезни назначаютсяИногда врачом могут проводиться манипуляции с промыванием мочевого пузыря или новокаиновые блокады. В случае хронического цистита показана физиотерапия. Назначают электрофорез, УВЧ, ультразвук, магнитолазеротерапию, помогает также грязелечение.