Топ-20 мужских привычек, которые раздражают женщин

Сильно напиваться

Быть убежденным, что готовить должна только женщина

В сегодняшней статье речь пойдет о 20 мужских привычках, которые раздражают женщин.Нет ничего предосудительного, если мужчина немного выпьет в компании друзей или на каком-либо празднике. Будучи подшофе он расслабится, блеснет остроумием и даже повеселит компанию. Но другое дело, если человек сильно напился, несет чушь или «отдыхает» на стуле, свесив голову. Это не понравится не только женщинам, но и другим присутствующим.В современном мире этот стереотип начинает выглядеть просто абсурдным. Женщины всерьез и надолго встали наравне с мужчинами – они носят брючные костюмы, водят автомобили, зарабатывают деньги, учреждают компании. Так почему обязаны готовить только женщины?Сильный пол ничуть не хуже справится с приготовлением пищи. Главное – наличие желания и отсутствие устаревшего стереотипа.

Засматриваться на других дам

Не выполнять свою часть работы по дому

Смотреть только те фильмы, которые тебе нравятся

Это только мужчины думают, что женщины не замечают их взглядов в сторону других дам. Они всегда видят, как ты смотришь на проходящую мимо красотку в мини-юбке. Если не хочешь, чтобы она в тебе разочаровалась, будь добр, не делай это при ней.Часто домашние обязанности условно разделяются между мужчиной и женщиной. Например, она после работы накрывает ужин, а ты помогаешь ребенку с уроками. Только ненужно сваливать все на ее хрупкие женские плечи.Чаще всего сильный пол предпочитает боевики и фильмы про автомобили. Конечно, нет ничего страшного, если вы иногда будете смотреть то, что тебе нравится. Но это не должно быть систематически. Поэтому, покупая в очередной раз билеты в кино, выбери какую-то мелодраму. Твоя девушка оценит такой жест.





Рассказывать только о себе

Срывать предстоящие мероприятия и планы

Уделять ей слишком мало своего времени

Конечно, девушке, которая тобой заинтересована, будет интересно послушать твой рассказ о себе. Но это не должно стать главной темой свидания. Излишняя любовь к себе и уверенность, что окружающие хотят слушать, как ты себя постоянно хвалишь – далеко не положительные качества.Когда ты постоянно в последний момент срываешь предстоящие мероприятия и планы, не только девушка будет недовольна, но и другие люди, с которыми ты имеешь дело; и это действительно неприятно для окружающих. Если не произошло ничего крайне важного, возьми себя в руки и доведи начатое дело до конца.Каждый волен распоряжаться своим временем так, как считает нужным. Однако всему есть разумный предел. Вместо третьих подряд выходных с друзьями, удели время своей любимой.

Немытая посуда на столе или в раковине

Не ходить за продуктами

Храп по ночам

Ни одна женщина не будет в восторге от горы немытой посуды, остатки еды на которой уже начали подсыхать. Если ты ее помоешь, то ничего страшного не произойдет, а она не будет огорчаться.Не дай ей стать женщиной, которая «тащит мамонта домой», чтобы приготовить обед. Сходи в магазин вместе с ней или самостоятельно купи все необходимые продукты. Список она любезно тебе даст.Разумеется, во сне себя человек контролировать не может. Но если ты знаешь, что храпишь в определенной позе, просто ее поменяй.

Ковыряться в носу, в зубах или в ушах

Волосы на мыле

Быть не в курсе, где лежат твои вещи

Вредные привычки, от которых нас отучали родители еще в детстве. У женщин они вызывают раздражение и брезгливость. Поэтому никогда не делай это при ней, даже используя платок, зубочистки или ушные палочки. Такие процедуры делаются, когда ты один.Нет предела женскому недовольству, когда она смотрит на белоснежное мыло, облепленное волосами. Неважно, откуда они взялись, просто делай так, чтобы этого не было.Ты сам должен знать, где и что у тебя лежит. И поверь, нет ни одной женщины, одержимой желанием постоянно перепрятывать от тебя вещи.

Оставлять после себя мусор и не закрывать шкафчики, крышечки

Надолго занимать туалет

Игнорировать заболевания

Подстриг ногти или побрился? Сразу же убери за собой. Во-первых, оставленные ошметки только будут вызывать у нее раздражение, а во-вторых, это в целом не эстетично. Не нужно также забывать закрывать за собой крышку шампуня или дверку шкафчика.Конечно, ситуации бывают разные, но вряд ли у тебя такие проблемы с желудком, из-за которых в уборной можно проводить до получаса.Некоторые мужчины считают, что пьют лекарства только слабаки, а сомнительные симптомы заболеваний пройдут сами по себе. Поверь, если болит голова, достаточно принять лекарство, и боль уйдет, а если беспокоят симптомы, лучше вовремя посетить врача, чем потом иметь дело с неприятными последствиями их игнорирования.

Принюхиваться к своей одежде перед тем, как ее надеть

Сильный запах туалетной воды

Жадно есть, чавкать и хлюпать во время еды

Прежде всего, это со стороны выглядит неприятно. Зачем ее нюхать? Если вещи после стирки, то они будут пахнуть свежестью. Но если ты их носил несколько дней, положи вещи в стиральную корзину.Все хорошо в меру, и запах туалетной воды не исключение. Учитывай тот факт, что если пользоваться одним и тем же средством, то к запаху наступает привыкание, и можно незаметно для самого себя сильно повысить дозу.Еще в детском возрасте родители учили нас кушать как можно тише. Трапезничать аккуратно – это, прежде всего, признак воспитанности. Попробуй пообедать перед зеркалом и оценить себя со стороны. Ты должен сам себе быть приятным во время еды и не выглядеть невежей перед окружающими.