Как распознать и остановить женскую истерику?

Безошибочный способ распознания

В сегодняшней статье мы расскажем, как выявить истерию и успокоить женщину.Женскую истерику довольно легко отличить от каприза и манипуляции. Если она не на шутку вышла из себя, и требует новую шубу, а при твоем согласии все симптомы мигом пропадают, знай – это всего лишь женская хитрость и манипуляция.

Что делать, если это каприз или манипуляция?

Как быть, если случилась неподдельная истерика?

Если произошла настоящая истерика, она не выдвигает четких требований и даже не всегда может объяснить конкретные причины эмоционального срыва. Когда пик истерики проходит, она находится в депрессивном и подавленном состоянии.Самый оптимальный вариант – игнорирование. Исполняя все ее капризы и бегая вокруг нее, пока она закатывает глазки и дует губки – верный путь к укреплению выгодных ей позиций в ваших отношениях. Она ведь достигла желаемого? Так чего же ей не воспользоваться рабочим приемом и в следующий раз.Если игнорировать неподдельную истерику, велика вероятность, что она снова повторится. Проявление такого состояния признак, что она длительное время испытывала эмоциональное напряжение, стрессы, депрессию, страхи. В моменты истерики лучше всего быть рядом с ней, проявлять заботу и нежность, не уставая повторять, что все будет хорошо. Прочие аргументы, сложные стратегии на будущее она не сможет в моменты приступа адекватно воспринять.

Как действовать, если истерика приняла опасные обороты?

Есть ли способы избавить ее от истерических состояний?

Бывают случаи, когда ситуация выходит из-под контроля. Женщина может начать проявлять агрессию к окружающим, кричать на детей, бить посуду. В такой ситуации нужно сделать что-нибудь совершенно неожиданное – окатить ее водой, повторить ее поведение (при этом самому нужно оставаться в здравом уме), хорошенько ущипнуть. Истерическое состояние притупляется эффектом неожиданности.Истерия – это заболевание нервной системы. Она может развиться на фоне детских психических травм, длительных эмоциональных напряжений, депрессий. В таких случаях лучше всего обратиться к специалисту – психологу. Но даже между посещениями врача ей будет нужна твоя поддержка и забота. Попробуй аккуратно выяснить, что ее беспокоит в ваших отношениях и в ней самой. Помоги ей избавиться от угнетающих страхов.В совокупности два метода помогут если не избавиться от истерик навсегда, то, по крайней мере, приостановят спусковые механизмы приступов.