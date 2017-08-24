Как распознать и остановить женскую истерику?

Далеко не все женщины ведут себя как истинные леди; и даже, порой, сдержанные дамы дают волю своим эмоциям и глубоко скрытым чертам характера. Не во всех случаях это погрешности в воспитании. Некоторые женщины страдают самой настоящей истерией, которой бы заинтересовался сам дедушка Фрейд.
В сегодняшней статье мы расскажем, как выявить истерию и успокоить женщину.
Безошибочный способ распознания
Женскую истерику довольно легко отличить от каприза и манипуляции. Если она не на шутку вышла из себя, и требует новую шубу, а при твоем согласии все симптомы мигом пропадают, знай – это всего лишь женская хитрость и манипуляция.
Если произошла настоящая истерика, она не выдвигает четких требований и даже не всегда может объяснить конкретные причины эмоционального срыва. Когда пик истерики проходит, она находится в депрессивном и подавленном состоянии.
Что делать, если это каприз или манипуляция?
Самый оптимальный вариант – игнорирование. Исполняя все ее капризы и бегая вокруг нее, пока она закатывает глазки и дует губки – верный путь к укреплению выгодных ей позиций в ваших отношениях. Она ведь достигла желаемого? Так чего же ей не воспользоваться рабочим приемом и в следующий раз.
Как быть, если случилась неподдельная истерика?
Если игнорировать неподдельную истерику, велика вероятность, что она снова повторится. Проявление такого состояния признак, что она длительное время испытывала эмоциональное напряжение, стрессы, депрессию, страхи. В моменты истерики лучше всего быть рядом с ней, проявлять заботу и нежность, не уставая повторять, что все будет хорошо. Прочие аргументы, сложные стратегии на будущее она не сможет в моменты приступа адекватно воспринять.
Как действовать, если истерика приняла опасные обороты?
Бывают случаи, когда ситуация выходит из-под контроля. Женщина может начать проявлять агрессию к окружающим, кричать на детей, бить посуду. В такой ситуации нужно сделать что-нибудь совершенно неожиданное – окатить ее водой, повторить ее поведение (при этом самому нужно оставаться в здравом уме), хорошенько ущипнуть. Истерическое состояние притупляется эффектом неожиданности.
Есть ли способы избавить ее от истерических состояний?
Истерия – это заболевание нервной системы. Она может развиться на фоне детских психических травм, длительных эмоциональных напряжений, депрессий. В таких случаях лучше всего обратиться к специалисту – психологу. Но даже между посещениями врача ей будет нужна твоя поддержка и забота. Попробуй аккуратно выяснить, что ее беспокоит в ваших отношениях и в ней самой. Помоги ей избавиться от угнетающих страхов.
В совокупности два метода помогут если не избавиться от истерик навсегда, то, по крайней мере, приостановят спусковые механизмы приступов.
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