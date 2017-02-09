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Елена Корикова
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Жизнь на Окинаве: альтернатива привычному спорту

Жизнь на Окинаве: альтернатива привычному спорту

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09/02/2017 комментировать

Модный блогер из Германии Даниэль не представляет своей жизни без спорта. Фитнес – это его главное хобби, играющее важную роль в жизни Даниэля. Чтобы чувствовать себя хорошо, парень регулярно занимается спортом. Но Даниель нашел нечто новое, что помогло ему еще глубже познать себя и свои силы. 

А сейчас давайте перенесемся на остров Окинава – самую Южную точку Японии. Люди Окинавы славятся долголетием из-за их рациона питания, постоянной активности и взглядов на жизнь. Субтропический климат создает благоприятную среду для сотен видов животных и растительности. Белые песчаные пляжи, кристально чистая вода и неизведанные джунгли – это все Окинава. Три часа от Токио на самолете и ты оказываешься в этом великолепном месте.



Именно здесь Даниэль обрел новый опыт и новый взгляд на жизнь. Он обучился технике карате – японскому боевому искусству защиты без применения оружия. И несмотря на то, что Даниэль имеет хорошую физическую форму, уроки карате давались ему нелегко, однако главное, что он усвоил – упорность в тренировках – залог хорошего самочувствия и спортивной формы.

Ежедневно модный блогер питался местными продуктами и овощами, выращенными на этом острове. Один из таких овощей – гоя – придает организму сил и выносливости, а также питает мозг жизненно важными минералами и витаминами.



Даниель научился сосредотачиваться с помощью медитаций, которые помогают накапливать внутренние силы и энергию для достижения жизненных целей. Его учитель Сенсей говорил: "Концентрируйся, думай о том, чем занимаешься". Для Даниеля эти слова приобрели большое значение. Теперь и в спорте, и в обычной жизни он будет следовать этому совету. 

"Я могу рекомендовать это место всем, кто хочет забыть про стресс и любит здоровое питание. И я обязательно сюда вернусь. Окинава — потрясающее место!", - говорит Даниэль.



09/02/2017
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