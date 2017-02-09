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Елена Корикова
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Представители науки развеяли известное убеждение о мужских сексуальных предпочтениях

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09/02/2017 комментировать

Исследователи из Финляндии опровергли известное убеждение, что мужчины, которым за 30, предпочитают заниматься сексом с молоденькими девушками.

Для получения таких сведений был проведен эксперимент, с помощью которого удалось определить, что зрелые представители сильного пола отдают предпочтение сексу с ровесницами. Только немногие мужчины оказались сторонниками секса с женщинами, которые гораздо их моложе. 

Кроме того, эксперты провели тестирование, в котором участвовали порядка 1000 мужчин. Полученные данные показали, что сексуальные предпочтения и критерии выбора партнерши со временем меняются. 

Мужчины признались, что в молодости их интересовало, прежде всего, количество партнерш, а в более зрелом возрасте приоритетней — качество секса, которое можно получить с дамами постарше. 

Аналогичное исследование было проведено и среди женщин. Представительницы прекрасного пола чаще всего выбирают секс с ровесниками или же мужчинами, которые немного старше. Но женские критерии в выборе партнера отличаются от мужских. Женщины могут выбрать в качестве своего спутника с одинаковой вероятностью и мужчину моложе, и ровесника, и зрелого партнера.

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Теги: секс, заниматься сексом, мужчина, женщина, возраст, ровесник, ровесница 09/02/2017 Menslife.com
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