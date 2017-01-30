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Какой выбрать сервис для планирования отдыха заграницей?

Какой выбрать сервис для планирования отдыха заграницей?

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30/01/2017 комментировать

Собираясь в отпуск, среднестатистический турист тратит немало времени на поиск информации о выбранном курорте: читает отзывы об отеле, ресторанах и достопримечательностях, рассказы о приключениях других людей и т.п. Так уж мы устроены — хотим быть уверены, что не прогадали, и представлять, к чему готовиться. Сохраните в закладки еще один полезный сайт — www.tripmydream.com, где есть все необходимое для организации самостоятельного путешествия! 

Выбрать страну и курорт за несколько минут

Чтобы быстро определиться с направлением, понадобится минимум вводной информации:

- какой тип отдыха вы предпочитаете: пляжный, горнолыжный, экзотический, спа или экскурсионный;

- когда и из какого города планируете начать поездку;

- сколько человек (взрослых и детей) отправятся в путь вместе с вами;

- какую максимальную сумму вы готовы потратить. 

Готово? Теперь зайдите на главную страницу сайта TripMyDream и задайте параметры поиска. Чтобы получить наиболее точный результат, примените фильтры. С их помощью можно, скажем, исключить страны, для въезда в которые нужна виза, или запросить только курорты, расположенные в определённой части света. 

Система проанализирует введённые данные и предложит список подходящих курортов. Каждый пакет содержит перелёт и проживание (несколько вариантов в разных ценовых категориях), а также краткую информацию о городе (например, для горнолыжных курортов: количество и протяжённость трасс, стоимость ски-пасса и т.п.). Выбирайте наиболее подходящий и бронируйте его в несколько кликов!



Купить дешёвые авиабилеты без комиссии

На сайте также имеется поисковик, который на основании ваших пожеланий подбирает билеты в любой аэропорт мира. Вы можете ограничиться заполнением простой формы поиска (начальная и конечная точки маршрута, даты, количество путешественников и класс обслуживания), а затем воспользоваться дополнительными фильтрами. Есть возможность, вывести на экран только предложения определённой авиакомпании (например, «Эйр Астана»), исключить стыковочные рейсы, те, которые вылетают в ночное время и т.п. 

Отметив галочкой пункт «Искать отели в отдельном окне», вы сможете параллельно подобрать и забронировать жильё в пункте назначения. 

Найти ответы на все свои вопросы

В разделе «Путеводители» собраны полезные материалы о многих популярных курортах. В них вошла только та информация, которая гарантировано пригодится в поездке. Например:

- нужна ли россиянам и украинцам виза, как её оформить и сколько это стоит;

- где находится ближайший аэропорт и как добраться оттуда на курорт;

- какой тип жилья предпочесть, и в каком районе города селиться;

- какие блюда национальной кухни стоит попробовать;

- безопасно ли тут для туристов, и какие правила соблюдать, чтобы отдохнуть без приключений;

- какие музеи и достопримечательности можно посетить бесплатно;

- как сэкономить на транспорте и развлечениях. 

Вдохновиться и получить полезные советы

В tripmydream.com/blog вы найдёте интересные публикации на тему путешествий. А именно:

- рассказы о приключениях «из первых рук»;

- подборки интересных отелей, ресторанов, музеев в разных странах;

- новости об акциях ведущих авиакомпаний мира;

- советы, которые помогут сэкономить нервы, деньги и время. 

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30/01/2017
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