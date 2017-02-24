Как заставить себя тренироваться в холодное время года?

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В холодное время года, когда световой день короткий, а на улице холодно, наш разумный организм пытается уйти в спячку. Именно в этот период возникает желание отказаться от похода в тренажерный зал, бассейн или от прогулок на воздухе. Но медики не рекомендуют бросать тренировки. Потому что именно физическая активность помогает побороть сезонные перепады настроения, а также защитить организм от простудных заболеваний и укрепить иммунитет.Если на улице пасмурно, слякоть и у тебя не хватает силы воли заставить себя выйти из дома, займись спортом у себя дома. Хорошо проветри помещение и начни с простых физических упражнений. Важно сделать первый шаг. К тому же дома можно заниматься под любимую музыку и в любое удобное время.Существует множество интересных комплексов упражнений, которые не обязательно делать в тренажерном зале. Даже разминка в течение 10-15 минут будет полезна для твоего здоровья – она способствуют укреплению организма и улучшению настроения.Но одной зарядки в месяц, которая была выполнена для галочки, конечно же недостаточно.Главное – это регулярность тренировок. Пытайся минимум 3 раза в неделю делать физические упражнения и постепенно увеличивать нагрузку. Это даст возможность почувствовать себя энергичным и бодрым, а также облегчит ранние подъемы, когда за окном темно и холодно.Польза от умеренных, но регулярных физических упражнений заключается в том, что увеличивается иммунная защита всего организма от серьезных простудных заболеваний. Многочисленные исследования показали, что умеренные физические нагрузки укрепляют иммунную систему, а также снижают риск подхватить вирус на работе или в общественном месте.В холодные и пасмурные дни всегда повышается аппетит, а это может привести к набору лишних кило. Физические упражнения помогут следить за весом и держать себя в форме. При этом не забывай употреблять достаточное количество воды – это важно для поддержания водного баланса в организме не только жаркие дни, но и в холода.Простудой болеют чаще всего в холодное время года. Однако, если ты приболел, но твои симптомы несерьезные и ты чувствуешь себя удовлетворительно, то можно продолжать тренировки. Только необходимо снизить их интенсивность. Однако следует помнить, что нельзя заниматься спортом, если температура поднимается выше 37,3 градусов ºC. Тренировки во время сильной простуды могут привести к различным осложнениям.Секрет успешной и длительной физической активности заключается в том, чтобы заниматься тем, что приносит удовольствие. Зимой можно попробовать что-то новое и необычное, например: сноуборд, лыжи, йогу для мужчин, сквош, боулинг, коньки, боевые виды спорта или освоить новые стили плавания (которые ты сможешь совершенствовать в летнее время).Если ты любишь бег, не позволяй холодной погоде испортить твои планы. Главное, тепло и комфортно одеться, не забывая про головной убор. Перед тренировкой обязательно сделай 10-минутную разминку, чтобы усилить кровообращение.