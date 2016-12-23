Тестируем новый Nissan X-Trail

После того, как Nissan обновил линейку своих кроссоверов, многие с непривычки путали Qashqai с X-Trail из-за фирменного дизайна. На самом деле два этих автомобиля действительно похожи: построены-то они на одной платформе. Один поменьше, другой побольше. И если раньше первый считался сугубо городским кроссовером, а второй мог и по лесным дорогам покатать, то теперь не покидает ощущение, что X-Trail всё-таки немного свернул на асфальтированную дорожку.





Впрочем, давайте разбираться, так ли всё критично. Уже упомянутая одинаковая с «Кашкаем» платформа была общей с X-Trail и в предыдущем поколении, и это не мешало быть им принципиально разными автомобилями. За проходимость в новом X-Trail отвечает электроника. Ждать особенных чудес от неё не приходится, но перед нами вроде как и не Land Rover. Если не растекаться мыслью, то можно сказать так: X-Trail по-прежнему справляется с теми внедорожными задачами, которые от него ожидают.













В салоне разве что чувствуются колебания больших 18-дюймовых колёс. В остальном плане – тишина и уют. Место водителя тоже отлично устроено – высокая посадка, под рукой всё необходимое. Передняя панель радует качеством отделки и вниманием к мелочам. Мягкий пластик, яркий дисплей и обогрев лобового стекла безусловно добавляют положительных эмоций, хоть и являются по сути уже привычными в машинах вещами. Удобная фишка, которой успели обзавестись ещё не все автомобили – подстаканники, которые могут охлаждать или нагревать напитки, в зависимости от вашего желания. Кресла спереди отлично сконструированы, в них можно без усталости провести долгие часы в поездке. Если верить компании, кресла разрабатывались совместно с американским космическим агентством NASA.













Хоть внешне и не скажешь, X-Trail прибавил в размерах. Но вот багажник больше не стал – всё из-за полноценного запасного колеса, которое заняло всё подпольное пространство. Зато для багажника предусмотрен автоматический бесключевой доступ. Задняя полка багажника имеет магнитные фиксаторы, чтобы избежать лишних шумов при движении авто. Ну а задний ряд кресел можно не только сложить, но и отодвинуть вперёд. Впрочем, факт остаётся фактом: предшественник предлагал больше места для груза. Вот только совсем об этом забываешь, когда оказываешься в качестве пассажира на заднем ряду. Вот уж где стало больше места, так это здесь. Причём счёт идёт не на какие-то сантиметры – просторнее стало объективно по всем параметрам. Да и комфортнее – спинки задних сидений можно регулировать по наклону. Почему же в Ниссане не добавили подогрев для пассажиров сзади? Вот это настоящая загадка.













Моторов три: двухлитровый (144 л/с), два с половиной литра (171 л/с) и 1.6 литровый дизель (130 л/с). Автомобиль, конечно, не драйверский, зато чувствуется уверенность и безопасность.





Может, новый X-Trail и потерял во внешней брутальности, но сохранил её внутри, попутно вобрав в себя комфорт и желание стать как можно более семейным автомобилем.











