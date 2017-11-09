Как правильно чистить мужскую обувь, чтобы она сияла?

1 этап

Искусство чистки обуви зародилось во Франции и там же получило свое название – glaçage (глассаж). Слово переводится как «наведение блеска».Процесс полировки обуви состоит из последовательных действий, каждое из которых таит в себе секреты мастеров, которые мы раскроем.Если ты относишь себя к мужчинам, которые любят поддерживать обувь в идеальном состоянии, приготовься уделить глоссажу время, но результат будет этого стоить.Что потребуется: пара кожаных ботинок, воск для обуви (такого же тона или бесцветный), хлопчатобумажная материя, обувная щетка с мягкой щетиной, небольшой резервуар с едва теплой водой, виски.Расшнуруй ботинки, если есть шнуровка. Уплотни носок обуви бумагой, чтобы во время чистки поверхность не прогибалась. Мягкой щеткой хорошенько очисти обувь от пыли и загрязнений. Затем слегка влажной тканью протри ботинки, убирая остатки загрязнений.









2 этап

Нанеси на обувь круговыми движениями пальца (или с применением мягкой ткани) немного воска. Если на ботинках есть перфорация, растирай воск осторожно и в небольшом количестве, чтобы она не забилась.

3 этап

Нужно найти на обуви участок с первым небольшим заломом и отступить от него 0,5 см. Воск в этой зоне нужно наносить частыми и небольшими движениями по кругу. Таким способом можно добиться поэтапного перехода от глянцевого лоска к матовому. Хороший блеск должен быть только в зоне мысков, чем дальше от них, тем он должен быть более матовым.Чтобы ботинки были отполированы равномерно, нужно тщательно полировать места соединения подошвы и кожи. Наносить воск нужно до скрипа, а количество подходов должно быть не менее 20 – 30 раз. В итоге на твоей обувидолжно быть 20–30 слоев средства для полировки.Заверши этот этап протиранием обуви от остатков воска.













4 этап

Поставь возле себя резервуар с водой комнатной температуры, смочи в ней заранее подготовленную хлопчатобумажную ткань и хорошенько ее отожми. Намотай материю на два пальца и зачерпни небольшое количество полировочного средства. После этого отшлифуй слои, которые были нанесены ранее. Делать это нужно круговыми движениями.Когда материя окончательно высохнет, нужно будет нанести на покрытие ботинок несколько капель воды, после этого взять небольшое количество воска и снова сделать полировку. Так нужно повторить несколько раз, добавляя все меньше и меньше воды и полироли. При этом нужно следить, чтобы обувь была почищена без резких переходов.









5 этап

Заключительный этап предусматривает устранение недочетов и разводов, которые могли остаться после полировки. Для этого потребуется несколько капель виски. Напиток стянет поры на коже и подсушит ее. Таким способом также можно достичь зеркального эффекта.

Если все этапы сделаны правильно, на кончиках ботинок можно увидеть свое отражение.