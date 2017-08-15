С чем носить брюки чинос и как дополнить образ?

История возникновения

Что такое chinos?

С чем носить чинос?

В сегодняшней статье мы расскажем, что такое брюки chinos, с чем их носить и как дополнить образ.Как и многие другие предметы одежды, чиносы имеют свою историю. В начале 20 века, во время войны американцев с испанцами, солдатам США шили штаны на производствах из качественного хлопка. Материал поставляли из Китая и называли его chinos, а потом так начали называть готовую продукцию.В середине 20 века брюки чинос стали популярными и на территории Европы, не как элемент военной экипировки, а как предмет модной одежды.Под чиносами подразумеваются брюки, пошитые из качественно, легкого и при этом прочного хлопка. Они в меру облегают, в меру свободные и комфортные для повседневной носки., нередко бывают укороченными. В последние годы их носят с подкатами.Классические расцветки:Однако дизайнеры не останавливаются на классике, популяризируя чиносы самых разнообразных цветов: красные, синие, зеленые, фиолетовые.Брюки чинос не портятся в результате стирки, в них удобно ходить хоть целый день. Кроме того, их можно подобрать и под повседневный образ, и под стиль, близкий к деловому.Прежде всего, нужно учитывать, для какого мероприятия подбирается образ и какой нужно произвести эффект. Например, для неформального мероприятия подойдут чиносы с клетчатой либо однотонной рубашкой с подкатанными рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами. Пиджак в этом случае уместный, если он нестрогий. Такой образ часто предпочитают мужчины из Италии. Они дополняют его стильным ремнем из ткани или кожи, наручными часами и солнцезащитными очками в модной оправе.

































Чтобы сделать лук еще более неформальными, с чинос надевают футболку, поло либо рубашку с короткими рукавами. Подчеркнуть образ можно с помощью деталей – летней шляпы и небольшого рюкзака с летним принтом.





















Брюки chinos уместны и с тонким свитером либо джемпером. Наиболее классическое сочетание – полосатый джемпер и светло-коричневые брюки чинос. В качестве верхней одежды можно использовать укороченное пальто, джинсовую или кожаную куртку без изобилия фурнитуры.













Обувь под брюки chinos

Обувь также должна подходить под образ и мероприятие. Если предстоит встреча, приближенная к деловой, обувай туфли с перфорированным верхом либо лоферы. Для отпуска или выходных подойдут обычные кеды, мокасины либо эспадрильи без носков.





























Для кого подходят chinos и где они уместны?

Брюки чинос подходят невысоким мужчинам, среднего и выше среднего роста. Весовая категория уместна разная, так как брюки в меру свободные и не сковывают движений.Брюки чинос будут уместны в офисе, если нет определенного дресс-кода, и незаменимы в отпуске, на выходных и в неформальной обстановке.