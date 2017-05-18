Несколько полезных советов, как отрастить и сохранить красивую бороду

Многие известные люди (как в современном мире, так и столетие назад), причем из разных областей деятельности, отпускают бороду. Яркие примеры: крупный политический деятель и 16-ый президент США Авраам Линкольн, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, популярный писатель Эрнест Хемингуэй, известные актеры Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и многие другие известные личности.Предлагаем тебе ряд полезных советов, которые помогут отрастить красивую бороду, а также расскажем, как правильно ухаживать за бородой.Именно правильный рацион питания с высоким содержаниемпоможет тебе, если ты решил отрастить красивую бороду. Белок – это основное питательное вещество, которое необходимо для хорошего роста волос. Немаловажную роль также играет здоровый и крепкий сон, который способствует быстрому усвоению протеина. Не забывай вносить в свой рацион свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень.Состояние волос и бороды также зависит от ряда других полезных веществ, которые должны поступать в организм человека. Для того, чтобы улучшить структуру волос, специалисты рекомендуют принимать витаминные комплексы, в состав которых входят витамин. Все эти компоненты необходимы для укрепления и роста волос. Однако перед приемом этого комплекса, необходимо посоветоваться с врачом.Не забывай пить воду – это поможет вырастить и сохранить бороду в хорошем состоянии. Врачи советуют выпиватьТакже необходимо знать, чтоявляются одной из главных причин выпадения волос. Естественно, это мешает росту красивой бороды у мужчин.Некоторым мужчинам не терпится быстрее отрастить бороду. Но в этом случае необходимо набраться терпения, ведь на отращивание бороды может уйти от одного месяца и более. Сначала появится щетина, которая может создавать дискомфорт и желание избавиться от неё.У некоторых мужчин при росте бороды (на 2-3 неделе) могут появляться неприятные ощущения:– это говорит о том, что ты движешься в правильном направлении и твоя борода растет – кончики волосинок загибаются и колют кожу, что и является причиной зуда. Наиболее подвержена раздражению и зуду - кожа на шее, ведь она нежнее, чем кожа в области роста бороды на лице. Но если ты решил отрастить бороду, необходимо набраться мужества и ждать.Если твоя борода уже отросла, но еще не настолько, как бы тебе хотелось – не расстраивайтесь, ведь процесс длительный и кропотливый. Чтобы создать свой стиль, тебе необходимо постепенно бородуПомни, что регулярная коррекция бороды способствует лучшему росту волос. В этом случае желательно обратиться к хорошему(желательно брадобрею), который поможет тебе создать собственный образ и стиль. Обрати внимание, если секутся кончики волос бороды, то их необходимо состригать.Многие мужчины при отращивании бороды сталкиваются с проблемой, когда волосы на лице отрастают неравномерно, "очагами". В этом случае можно воспользоваться специальным, так как мало у кого отрастает по-настоящему густая борода. При использовании этого спрея борода будет выглядеть гуще и закроются проблемные места. Многие известные люди пользуются именно такими спреями (и не только для решения проблемы негустой бороды, но и для густоты волос на голове).Главное, не переусердствовать и подобрать загуститель близкий к твоему естественному цвету волос. В результате борода будет выглядеть густой, ухоженной и естественной.После того, как твоя борода отросла, необходимо регулярно за ней ухаживать. Иначе тебе придется ее состригать и начинать все заново. Принимая ванну или душ, или моя голову, не забывай помыть и бороду – для этого подойдет твой любимыйили же можно приобрести специальноеСпециалисты рекомендуют эффективное средство по уходу за бородой –. Оно поможет ускорить рост волос, укрепит волосяные луковицы и сделает бороду густой и блестящей. Желательно наносить это масло на бороду перед сном (втирая в кожу), а утром тщательно смывать (можно использовать средством для умывания лица). Пока борода не станет длиннее и гуще, масло нужно наносить ежедневно. Затем один раз в неделю.