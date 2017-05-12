Мужская одежда, которая раздражает девушек

Чрезмерно глубокий вырез на кофте либо футболке

Очень короткие шорты

Футболки с кричащими надписями или пошлыми шутками

Об этих мужских предметах гардероба, которые так не любят женщины, мы и расскажем в сегодняшней статье.Вырез V-образной формы сделает образ сексуальным и стильным, но все хорошо в меру. Глубокий вырез ассоциируется с безвкусицей и смотрится вульгарно.Шорты выше колен многими женщинами не воспринимаются, не говоря уже об очень коротких. Одно дело любоваться на стройные, гладкие женские ножки в коротеньких шортиках, но вот оголенные, волосатые мужские ноги девушек не привлекают.Такой предмет гардероба девушками воспринимается, как примитивный способ обратить на себя внимание. Лучше надеть обычную или фирменную футболку, чем «носить на себе» чьи-то лозунги и мысли.

Вьетнамки

Обувать вьетнамки целесообразно лишь на пляж, в сауну или бассейн. В городе такая обувь смотрится неуместно. Еще одно табу – надевать сланцы под джинсы или брюки.

Жилетка без классического костюма и рубашки

Ремни с вычурными бляхами и декором

Мешковатый элегантный костюм

Розовые вещи

Очень облегающие джинсы

Изобилие украшений

Взрывоопасная комбинация: сандалии и носки

Чтобы внести изюминку в свой образ, мужчины надевают классические жилетки на футболки и кофты. Однако девушки считают такую комбинацию непривлекательной. Жилетку целесообразно надевать поверх рубашки под классический костюм.Ремень с крупной бляхой, украшенной обильно декором или с логотипом – давно неактуальный тренд. Вместо него лучше надеть классический коричневый или черный ремень, который будет держать штаны.Костюм сделает любого мужчину стильным и элегантным. Но только, если он сидит по фигуре. Мешковатый вариант, несмотря на то, что его надевали даже звезды, не вызовет у девушек восхищения.Розовый цвет давно прокрался в мужской гардероб. Однако женщины считают его своим, не воспринимая сильный пол в розовой одежде.Женщины сказали «Да!» зауженным в нижней части мужским штанам. Тем не менее, сильно облегающие брюки смотрятся отталкивающе и непривлекательно. Они напоминают женские леггинсы.Большое количество украшений не идет ни мужчинам, ни женщинам. Достаточно надеть одно или два изделия, и образ преобразится в лучшую сторону.Ни при каких обстоятельствах не сочетай сандалии с носками. И, несмотря на то, что на некоторых модных показах модели выходят на подиум в носках с сандалиями, в повседневной жизни это будет смотреться нелепо. Побереги женскую психику, да и мужскую тоже.Напоследок хотим добавить, что ключевые факторы в выборе гардероба неизменные – ухоженный внешний вид и чистая, опрятная одежда. Откажись от старой, пусть даже любимой одежды, а также от вещей, которые явно не по размеру. Такой подход к своему образу оценит любая женщина.