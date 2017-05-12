Мужская одежда, которая раздражает девушек

Не только у женщин есть вычурные предметы гардероба, которые не входят в рамки понимания мужчин. У сильной половины человечества также есть немало вещей, которые раздражают девушек.
Об этих мужских предметах гардероба, которые так не любят женщины, мы и расскажем в сегодняшней статье.
Чрезмерно глубокий вырез на кофте либо футболке
Вырез V-образной формы сделает образ сексуальным и стильным, но все хорошо в меру. Глубокий вырез ассоциируется с безвкусицей и смотрится вульгарно.
Очень короткие шорты
Шорты выше колен многими женщинами не воспринимаются, не говоря уже об очень коротких. Одно дело любоваться на стройные, гладкие женские ножки в коротеньких шортиках, но вот оголенные, волосатые мужские ноги девушек не привлекают.
Футболки с кричащими надписями или пошлыми шутками
Такой предмет гардероба девушками воспринимается, как примитивный способ обратить на себя внимание. Лучше надеть обычную или фирменную футболку, чем «носить на себе» чьи-то лозунги и мысли.
Вьетнамки
Обувать вьетнамки целесообразно лишь на пляж, в сауну или бассейн. В городе такая обувь смотрится неуместно. Еще одно табу – надевать сланцы под джинсы или брюки.
Жилетка без классического костюма и рубашки
Чтобы внести изюминку в свой образ, мужчины надевают классические жилетки на футболки и кофты. Однако девушки считают такую комбинацию непривлекательной. Жилетку целесообразно надевать поверх рубашки под классический костюм.
Ремни с вычурными бляхами и декором
Ремень с крупной бляхой, украшенной обильно декором или с логотипом – давно неактуальный тренд. Вместо него лучше надеть классический коричневый или черный ремень, который будет держать штаны.
Мешковатый элегантный костюм
Костюм сделает любого мужчину стильным и элегантным. Но только, если он сидит по фигуре. Мешковатый вариант, несмотря на то, что его надевали даже звезды, не вызовет у девушек восхищения.
Розовые вещи
Розовый цвет давно прокрался в мужской гардероб. Однако женщины считают его своим, не воспринимая сильный пол в розовой одежде.
Очень облегающие джинсы
Женщины сказали «Да!» зауженным в нижней части мужским штанам. Тем не менее, сильно облегающие брюки смотрятся отталкивающе и непривлекательно. Они напоминают женские леггинсы.
Изобилие украшений
Большое количество украшений не идет ни мужчинам, ни женщинам. Достаточно надеть одно или два изделия, и образ преобразится в лучшую сторону.
Взрывоопасная комбинация: сандалии и носки
Ни при каких обстоятельствах не сочетай сандалии с носками. И, несмотря на то, что на некоторых модных показах модели выходят на подиум в носках с сандалиями, в повседневной жизни это будет смотреться нелепо. Побереги женскую психику, да и мужскую тоже.
Напоследок хотим добавить, что ключевые факторы в выборе гардероба неизменные – ухоженный внешний вид и чистая, опрятная одежда. Откажись от старой, пусть даже любимой одежды, а также от вещей, которые явно не по размеру. Такой подход к своему образу оценит любая женщина.
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