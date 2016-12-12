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ДЕВУШКА ДНЯ

Правильный уход за собой - залог успеха современного мужчины!

Правильный уход за собой - залог успеха современного мужчины!

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12/12/2016 комментировать

Уверенность в себе – главное качество, которое отмечают женщины в понравившемся мужчине. Спокойные движения, походка и речь – это залог успеха на работе и в личной жизни. Вера в себя базируется на огромном количестве факторов, но все же главное – уверенность в своем внешнем виде. Свежесть, приятный аромат и опрятный вид – вот что гарантирует мужчине обаяние и шарм.

Каждый день мужчины требует много сил и движения, вне зависимости от того, чем он занимается – от работы в офисе до спортивных свершений. И сохранять свежий вид в таких условиях сложно, особенно в конце дня. Как же оставаться спокойным и уверенным в себе, не отставая от ритма современной жизни? Сайт Fa – ваша энциклопедия по уходу за собой. 



Основных условий продуктивного дня два – приятное его начало и правильные средства поддержки до самого вечера. Естественно, без зарядки и здорового завтрака не обойтись. Но важно не забывать об основе продуктивного дня – правильном пробуждении. Утренний душ – ритуал, необходимый не только для внешности, а и для внутреннего состояния, именно он заряжает энергией и задает настроение. Грамотно подобранный гель для душа станет важной составляющей утра, и дня. Гель для душа Fa – это сочетание профессионального ухода за кожей и бодрящей свежести. Тонизирующий эффект поможет коже проснуться утром, а ухаживающая составляющая – чувствовать себя комфортно до конца дня.  Фа подарит вам не только ощущение чистоты, но и легкий ненавязчивый аромат, не конфликтующий с парфюмом.



Каким бы хорошим не был гель для душа, гораздо лучше он работает в комплексе с правильно подобранным дезодорантом. Дезодорант от Фа – единственное решение для мужчины, который хочет оставаться свежим и во время рабочего дня, и отдыхая после его окончания. Вы можете спокойно встречаться с друзьями, заниматься спортом,работать над собой и  проводить время с любимой, не беспокоясь о запахе или следах пота. Дезодорант станет вашим персональным помощником, взяв на себя заботы об уверенности в себе.

Комплексный уход за собой и профессиональная защита от пота – основа ежедневной уверенности в себе, обаяния и успеха. Один раз выберите правильное средство фа – и чувствуйте себя великолепно день за днем. 
12/12/2016
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