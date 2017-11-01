Киновымыслы о фитнесе

Тренировки дома

В сегодняшней статье мы собрали самые распространенные киновымыслы о занятиях спортом. Кроме того, ты узнаешь, как обстоят дела на самом деле.Герой фильма усердно занимается спортом дома – подтягивается и отжимается, а телезритель видит нарезку двухминутных сюжетов, в каждом из которых его тело преображается в лучшую сторону. В последнем сюжете героя уже совсем не узнать.На самом деле, отжимания и подтягивания подходят для разогрева, но не для создания и поддержания безупречного, спортивного тела. Чтобы приблизиться к показываемому в фильмах эффекту, нужно проводить комплексные упражнения с использованием гантелей, гири и штанги с набором весов.





Бег в толстовке или кофте

Во многих фильмах, особенно снятых в 90-х годах, можно увидеть бегунов в кофтах или толстовках с капюшонами. Один из таких персонажей – Рокки Бальбоа из одноименного фильма с участием Сильвестра Сталлоне.Бегать в одежде из плотных тканей, особенно с утеплителем, нежелательно, так как она не обеспечивает нужную циркуляцию воздуха. Плотные ткани начнут впитывать выделения пота, перегревать тело и пропускать холодный воздух, что не пойдет на пользу здоровью.

Тренировки на грани возможностей

Если герой фильма занимается спортом, то он выглядит так, как будто бы занятия протекают часами, занимают большую часть дня и вынуждают работать на грани собственных возможностей. В конце тренировок персонаж весь мокрый от пота и сильно уставший.Длительные и изнуряющие тренировки повышают риск получения травм, особенно рискуют получить травмы начинающие спортсмены. Не стоит торопиться и перегружать свое тело упражнениями, так как вместо пользы можно получить только вред.

Отжимания от пола

Один из популярных приемов создателей фильмов – отжимания от пола. Это упражнение эффектно демонстрирует, как работают мышцы, и дает понять зрителям, насколько серьезный у героя подход к спорту.В реальности, отжимания от пола не являются главной составляющей тренировок и ключевым способом формирования красивого тела. Существует лишь одна причина, почему режиссеры акцентируют на этом упражнении внимание – зрелищная картина.

Качать пресс и худеть

Когда героиня или герой кинофильма худеет, то качает при этом пресс, чаще всего с тренером, который придерживает ноги или с соответствующим тренажером. В конце тренировки персонаж обязательно устает и потеет.В действительности, усиленное качение пресса не поможет избавиться от жировых отложений в зоне живота. Для достижения эффекта необходим комплекс упражнений и корректно составленный рацион.

Серьезная тренировочная программа

Вряд ли можно вспомнить фильм, в котором герой приседает со штангой или выполняет становую тягу. Чаще всего на экране спортсмен усиленно поднимает гантели, накачивая бицепсы, подтягивается на турнике, выполняет отжимания от пола и скручивания.Создатели фильмов чаще всего не показывают полный процесс тренировки, так как многие упражнения не выглядят в кадре эффектно и мужественно, в отличие от отжиманий и игры бицепсов на камеру во время упражнений с гантелями. Тренировка должна включать в себя полный комплекс упражнений, тогда она будет результативной.

Мышцы растут без вспомогательных средств

На экранах можно увидеть, как усовершенствуются тела спортсменов. Однако в фильмах не встретишь кадры, как они готовят себе протеиновые коктейли. Разве что в сюжетах герои пьют колу или какую-нибудь водичку.Скорее всего, режиссеры не хотят, чтобы зрители видели и думали, что герои фильмов употребляют стероиды. Тем более что не все разбираются в многочисленных вспомогательных средствах для спортсменов. Тем не менее, нарастить фигурные мышцы без корректного спортивного питания практически невозможно.



