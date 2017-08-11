15 невероятных историй дружбы животных

Страус Вильма и жираф Беаи

Читая о их дружбе, наблюдая за ними, можно с уверенностью сказать, что в этих животных намного больше доброты, преданности и ответственности, чем в некоторых людях.Предлагаем твоему вниманию несколько удивительных и поучительных историй о настоящей дружбе между животными.Беаи и Вильма встретились и подружились в Bush Gardens в Соединенных Штатах Америки. Сложно объяснить, что они нашли друг в друге и почему стали друзьями, но это действительно произошло. Они всё время проводят вместе. Очень трогательно наблюдать за их общением.









Дикий кабанчик Мани и терьер Кенди

Этого маленького голодного поросёнка нашли в поле на юго-западе Германии. Когда его привезли домой, джек-рассел-терьер Кенди сразу же подружился с малышом Мани. Они много времени проводят вместе, часто играют и резвятся на улице.









Собака Тинни и дикий лис Снифер

Дружба лисицы и собаки напоминает Диснеевский мультфильм "Лис и охотничий пес". Эти два животных, очень разные по своим социальным статусам, стали настоящими друзьями. Однажды, фотографируя лесные пейзажи, фотограф из Норвегии Торгер Берджем со своей собакой набрели на дикого лиса Снифера. С этого момента завязалась дружба двух животных, которые теперь много времени проводят вместе.













Лев Лео, медведь Балу и тигр Шер-Хан

История дружбы этой троицы печальная. В маленьком возрасте они втроём попали к наркоторговцам, которые с ними жестоко обращались. По всей вероятности их общие мучение и стало причиной дальнейшей дружбы. Сейчас они находятся в хороших и добрых руках, но по-прежнему вместе и заботиться друг о друге.









Совенок Шрек и собака Торк

Совенка Шрека ещё птенцом забрали из гнезда матери, опасаясь, что она может его заклевать. Оказавшись в квартире, птенец познакомился с щенком Торком. Между ними завязалась дружба и щенок стал заботиться и опекать маленького совенка. На фото можно увидеть, как пес обнимает маленького беззащитного птенца.





Лис и кошка

Эта парочка совершенно случайно попала в кадр фотографа, когда тот снимал пейзаж у озера Ван в Турции. История умалчивает то, как начиналась дружба лисы и кошки. Однако по этим кадрам можно сказать, что этой парочке неплохо друг с другом.









Черный лабрадор Белла и Африканский слон Баблс

Огромный слон Баблс и маленькая собачка по имени Белла – настоящие друзья. Их дружбе абсолютно не мешает огромная разница в размерах. Баблс появилась в американском Safari Park после того, как ее спасли от охотников за дорогой африканской слоновой костью. А собака Белла в то время уже жила в парке. Неописуемое зрелище, когда они вместе. Белла спокойно передвигается по огромной ноге своего друга, используя ее как трамплин для прыжков, а также с высоты наблюдает за окружающими.









Утенок Деннис и лабрадор Фред

Поистине удивительное зрелище – маленький утенок, который нашёл друга и защитника в лице огромного лабрадора. Пес Фред со своим хозяином Джерими нашли и спасли утёнка после того, как лиса расправилась с его мамой. С того момента лабрадор стал опекать утенка Денниса. Ранее Фред уже спасал маленького олененка и заботился о нём.





Курица Мэйбл и щенки

Есть чему удивляться – курица наседка приняла маленьких щенков, как своих детей. История эта произошла, когда курице необходимо было лечение и ее забрали в дом. В доме она увидела щенков и начала о них заботиться. Им не хватало ласки и внимания, так как их мама проводила много времени на улице. Всю заботу о щенках взяла на себя курица наседка Мэйбл.





Лев Бонниджер и такса Майло

Эта такса стала заботиться о маленьком львенке, когда у него возникли проблемы со здоровьем. Со временем львёнок Бонниджер превратился в 220 килограммового льва. Но их дружба продолжается до сегодняшнего дня, несмотря на огромную разницу в весе.









Лабрадор Мтани и гепард Каши

Мтани и Каши вместе провели детство в Beach Gardens в Америке. Когда они росли, за ними приятно было наблюдать. Однако повзрослевший Каши стал больше интересоваться гепардами противоположного пола. Но они всё равно продолжают дружить и иногда их можно увидеть вместе.









Тигрята и шимпанзе Аньяна

Эти белые тигрята во время наводнения остались без матери. Их спасли экологи и поселили в американском заповеднике. Шимпанзе Аньяна, благодаря материнскому инстинкту и хорошему контакту с людьми, с удовольствием помогает следить за питомцами. Она также является хорошей нянькой и для других детенышей заповедника.













Заяц и олень

Глядя на эту парочку, вспоминается мультфильм "Бемби" о дружбе олененка и кролика. Эти двое были засняты фотографом Таня Аскани посреди заснеженного леса. Сразу видно, что им вместе не так страшно и холодно.









Хаунд Роско и орангутанг Сирья

Невозможно без улыбки и умиления смотреть на эту пару. Сирья и Роско живут в американском питомнике для редких и исчезающих видов животных. Они много времени проводят вместе. А их любимое занятие – это купание в бассейне.









Олень Пиппин и Дог Кейт

Собака по имени Kейт выкормила маленького брошенного олененка. Когда олененок вырос, он ушел в лес. А сейчас он часто наведывается в дом, где его вырастили, чтобы навестить свою "приемную" маму. При этом он не боится людей, которые там живут.



