Самые дорогие вещества в мире

Шафран

Начиная от специи и до сложных химических элементов – мы познакомим вас с самыми дорогими вещами, которые существуют в мире.

Золото

Это ароматная пряность – самая дорогостоящая специя в мире. Производство шафрана очень трудоемкий процесс. Один цветок дает всего 3 рыльца, а чтобы получить 1 кг пряности, необходимо собрать 200000 цветков. 90% мирового урожая шафрана поставляет Иран.

Родий

Из этого благородного металла в основном изготавливают ювелирные изделия. Также он используется в промышленности и медицине. Ценность золота определяется рядом свойств. Во-первых, этот металл редкий. Общее количество добычи в мире в 2012 году составило 174,100 тонн. Также редкость и дороговизна золота связаны с его свойствами – оно не окисляется, не подвергается коррозии, легко поддается обработке, а также имеет высокую электропроводимость. Именно благодаря этим свойствам роль всеобщего эквивалента на мировом рынке принадлежит золоту.

Платина

Родий – это твёрдый металл серебристо-белого цвета. Он относится к благородным металлам платиновой группы. По утверждению экспертов, для получения 1 килограмма родия необходимо переработать несколько тонн платины. Этот уникальный драгоценный металл в значительной степени превосходит платину. Удивительный, слегка холодный блеск этого драгоценного металла в сочетании с различными натуральными камнями, приобретает исключительный вид.

Метамфетамин

Платина, как ценный металл, не сразу был признан человечеством. Когда-то его стоимость была дешевле серебра. Платину признали самым дорогостоящим металлом, когда стали использовать в химических технологиях. К тому же, платина в чистом виде в природе не встречается. Ее можно обнаружить в сплавах с другими металлами.

Рог носорога

Метамфетамин относится к наркотическим веществам. Это сильнейший психостимулятор, который применяется в определенных разрешимых дозировках при лечении различных психиатрических заболеваний и депрессий. Однако, как и все наркотики, метамфетамин является ядом. Маленькое количество стимулирует повышенную активность. Большое количество – подавляет активность. Метамфетамин или любой другой наркотик в еще большем количестве приводит к смерти. Такое воздействие оказывают все яды.

Героин

По данным Всемирной организации защиты животных, носороги находятся на грани истребления. Это объясняется большим спросом на их рога. Мастера-резчики по кости очень ценят рог носорога, как материал для изготовления всевозможных редких изделий. Также китайские целители используют его для изготовления всевозможных лекарств и в том числе – эликсира молодости.

Плутоний

Героин представляет собой полусинтетический наркотик. Этот белый порошок легально используется лишь в небольших дозах в строго контролируемых научных исследованиях. Остальной героин, который производится в мире, используется как наркотик. В настоящее время героин является запрещенным наркотическим средством.

Паинит

Плутоний является первым искусственным химическим элементом, который начали производить в промышленности. Его получают из обогащенного и природного урана. Общий запас плутония в 2010 году составлял около 2000 тонн. Этот тяжёлый, хрупкий, радиоактивный металл широко используется в производстве ядерного оружия и является ядерным топливом для атомных реакторов.

Тааффеит

Паинит является самым редким минералом. В настоящее время он занесен в книгу Гиннесса. Этот редчайший на земле минерал был найден в Мьянте британцем Артуром Пайном в 1959 году. В книге Гиннеса этот красно-оранжевый камень обозначен, как самый редкий и драгоценный в мире.Во второй половине 20 столетия было найдено всего 3 кристаллика этого необычного камня. А в 2005 году их количество составило 25 штук. Из них только 2 кристалла имеют идеальную огранку. В настоящее время в мире насчитывается 330 натуральных паинитов. Несколько камней находится в частной коллекции, а остальные – в музеях.

Тритий

Эксперты считают, что этот драгоценный камень даже более редкий, нежели алмаз. Поэтому тааффеит используют исключительно как драгоценный камень. Общее количество найденного тааффеита в мире – меньше половины чашки.

Алмазы

Тритий является радиоактивным изотопом водорода. Он образуется на поверхности атмосферы при соприкосновении части космического излучения с ядрами атомов. Мировые запасы природного трития мизерные. Тритий используют для создания светящихся надписей и табличек.

Алмаз считается редким драгоценным минералом. Однако, он является очень популярным и распространённым камнем. Именно путем обработки алмазов изготавливают бриллианты. Огранённый алмаз издавна пользуется большой популярностью, являясь дорогим ювелирным украшением.