Мужские игрушки

Самые дорогие вещества в мире

Большинство людей по привычке считают, что самая дорогостоящая коллекция – это золото, серебро, бриллианты и всевозможный антиквариат. Однако, в современном мире есть вещи намного дороже...
Самые дорогие вещества в мире
Очень часто богатые люди выбирают своим хобби коллекционирование дорогих и редких вещей. Это могут быть старинные произведения искусства, золотые и серебряные украшения, автомобили и многое другое. Большинство людей по привычке считают, что самая дорогостоящая коллекция – это золото, серебро, бриллианты и всевозможный антиквариат. Однако, в современном мире есть вещи намного дороже вышеперечисленных ценностей.

Начиная от специи и до сложных химических элементов – мы познакомим вас с самыми дорогими вещами, которые существуют в мире.

Шафран

Стоимость $11/грамм


Это ароматная пряность – самая дорогостоящая специя в мире. Производство шафрана очень трудоемкий процесс. Один цветок дает всего 3 рыльца, а чтобы получить 1 кг пряности, необходимо собрать 200000 цветков. 90% мирового урожая шафрана поставляет Иран.

Золото

Стоимость $56/грамм


Из этого благородного металла в основном изготавливают ювелирные изделия. Также он используется в промышленности и медицине. Ценность золота определяется рядом свойств. Во-первых, этот металл редкий. Общее количество добычи в мире в 2012 году составило 174,100 тонн. Также редкость и дороговизна золота связаны с его свойствами – оно не окисляется, не подвергается коррозии, легко поддается обработке, а также имеет высокую электропроводимость. Именно благодаря этим свойствам роль всеобщего эквивалента на мировом рынке принадлежит золоту.

Родий

Стоимость $57/грамм


Родий – это твёрдый металл серебристо-белого цвета. Он относится к благородным металлам платиновой группы. По утверждению экспертов, для получения 1 килограмма родия необходимо переработать несколько тонн платины. Этот уникальный драгоценный металл в значительной степени превосходит платину. Удивительный, слегка холодный блеск этого драгоценного металла в сочетании с различными натуральными камнями, приобретает исключительный вид.

Платина

Стоимость $60/грамм


Платина, как ценный металл, не сразу был признан человечеством. Когда-то его стоимость была дешевле серебра. Платину признали самым дорогостоящим металлом, когда стали использовать в химических технологиях. К тому же, платина в чистом виде в природе не встречается. Ее можно обнаружить в сплавах с другими металлами.

Метамфетамин

Стоимость $100/грамм


Метамфетамин относится к наркотическим веществам. Это сильнейший психостимулятор, который применяется в определенных разрешимых дозировках при лечении различных психиатрических заболеваний и депрессий. Однако, как и все наркотики, метамфетамин является ядом. Маленькое количество стимулирует повышенную активность. Большое количество – подавляет активность. Метамфетамин или любой другой наркотик в еще большем количестве приводит к смерти. Такое воздействие оказывают все яды.

Рог носорога

Стоимость $110/грамм


По данным Всемирной организации защиты животных, носороги находятся на грани истребления. Это объясняется большим спросом на их рога. Мастера-резчики по кости очень ценят рог носорога, как материал для изготовления всевозможных редких изделий. Также китайские целители используют его для изготовления всевозможных лекарств и в том числе – эликсира молодости.

Героин

Стоимость $130/грамм


Героин представляет собой полусинтетический наркотик. Этот белый порошок легально используется лишь в небольших дозах в строго контролируемых научных исследованиях. Остальной героин, который производится в мире, используется как наркотик. В настоящее время героин является запрещенным наркотическим средством.

Плутоний

Стоимость $4000/грамм


Плутоний является первым искусственным химическим элементом, который начали производить в промышленности. Его получают из обогащенного и природного урана. Общий запас плутония в 2010 году составлял около 2000 тонн. Этот тяжёлый, хрупкий, радиоактивный металл широко используется в производстве ядерного оружия и является ядерным топливом для атомных реакторов.

Паинит

Стоимость $9000/грамм


Паинит является самым редким минералом. В настоящее время он занесен в книгу Гиннесса. Этот редчайший на земле минерал был найден в Мьянте британцем Артуром Пайном в 1959 году. В книге Гиннеса этот красно-оранжевый камень обозначен, как самый редкий и драгоценный в мире.

Во второй половине 20 столетия было найдено всего 3 кристаллика этого необычного камня. А в 2005 году их количество составило 25 штук. Из них только 2 кристалла имеют идеальную огранку. В настоящее время в мире насчитывается 330 натуральных паинитов. Несколько камней находится в частной коллекции, а остальные – в музеях.

Тааффеит

Стоимость от $2500 до $20000/грамм


Эксперты считают, что этот драгоценный камень даже более редкий, нежели алмаз. Поэтому тааффеит используют исключительно как драгоценный камень. Общее количество найденного тааффеита в мире – меньше половины чашки.

Тритий

Стоимость $30000/грамм


Тритий является радиоактивным изотопом водорода. Он образуется на поверхности атмосферы при соприкосновении части космического излучения с ядрами атомов. Мировые запасы природного трития мизерные. Тритий используют для создания светящихся надписей и табличек.

Алмазы

Стоимость $55000/грамм


Алмаз считается редким драгоценным минералом. Однако, он является очень популярным и распространённым камнем. Именно путем обработки алмазов изготавливают бриллианты. Огранённый алмаз издавна пользуется большой популярностью, являясь дорогим ювелирным украшением.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

12 самых дорогих блюд и напитков в мире
12 самых дорогих блюд и напитков в мире

То, что мы едим каждый день, не идет ни в какое сравнение с тем, что подают в элитных ресторанах. Но даже в таких заведениях есть блюда, которые может себе позволить один из десяти или даже ста посетителей

Топ 10 самых дорогих автомобилей в мире 2017
Топ 10 самых дорогих автомобилей в мире 2017

Самые дорогие машины являют собой нечто гораздо большее, чем просто средство передвижения. Это своего рода трофеи, принадлежащие 1% автовладельцев мира. Мы составили список из десяти наиболее дорогостоящих автомобилей, которые были выпущены совсем недавно

ТОП-5 самых дорогих отелей мира
ТОП-5 самых дорогих отелей мира

Самые  богатые люди планеты, отправляясь в путешествие, останавливаются в сьютах. Сьюты – это аппартаменты, которые иногда занимают целые этажи в самых роскошных отелях

Теги: коллекционировать, дорогие вещи, драгоценный камень, драгоценный метал, золото, шафран, платина, родий 01/08/2017 Menslife.com

НОВОЕ В ЖУРНАЛЕ

Самые дорогие вещества в мире Самые дорогие вещества в мире Мужские игрушки
Куркума предупреждает развитие рака Куркума предупреждает развитие рака Новости
10 привычек, которые существенно продлевают жизнь 10 привычек, которые существенно продлевают жизнь Новости
Назван самый важный компонент эффективной диеты Назван самый важный компонент эффективной диеты Новости
Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку Интересное
Как сделать предложение любимой девушке Как сделать предложение любимой девушке Отношения
В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму? В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму? Правила питания
Самые дорогие вещества в мире Мужские игрушки
Самые дорогие вещества в мире
Куркума предупреждает развитие рака Новости
Куркума предупреждает развитие рака
10 привычек, которые существенно продлевают жизнь Новости
10 привычек, которые существенно продлевают жизнь
Назван самый важный компонент эффективной диеты Новости
Назван самый важный компонент эффективной диеты
Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку Интересное
Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку
Как сделать предложение любимой девушке Отношения
Как сделать предложение любимой девушке
В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму? Правила питания
В каких продуктах содержится витамин Е и для чего он нужен организму?

РУБРИКИ

СЕРВИСЫ

ИНФО

© 2005-2017 MEN's LIFE — ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ДЛЯ МУЖЧИН


Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов прямая активная гипперссылка на Мужской журнал MEN's LIFE обязательна. 

MEN's LIFE - интернет-журнал для мужчин, который заслуженно входит в ТОП лучших мужских журналов и порталов. Ежедневно самое важное на самые волнующие мужскую аудиторию темы - здоровый образ жизни, секс и отношения, правила питания и диеты, фитнес и тренировки, мужская мода и мужской стиль, карьера и деньги, мужской досуг и многое другое в нашем мужском журнале. 

Администрация сайта не несет ответсвенности за здоровый образ жизни и за содержание рекламных объявлений.