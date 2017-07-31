Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку

Брутальная внешность и тяга к криминалу - вещи совершенно не взаимосвязанные: нередки случаи, когда миниатюрная голубоглазая блондинка оказывается куда более опасной, чем агрессивно настроенный здоровяк с железобетонным торсом. О том, за какие грехи безобидные, на первый взгляд, красавицы оказывались за решеткой - далее в нашей статье.
Приключения 25-летней модели из Австралии Элиф Аксу
могут послужить отличным сценарием для нового боевика: девушка весьма эффектно разбила Ferrari
своего возлюбленного-миллиардера, находясь при этом в наркотическом опьянении. Но скрыться от правоохранительных органов Элиф не удалось – ее задержали полицейские Ибицы, когда Аксу предпринимала попытки скрыться на частном самолете бойфренда.
Еще одной опасной преступницей с безупречными внешними данными оказалась Паулина Карина Диаз. 27-летняя модель и телеведущая
угодила за решетку после того, как стала главной подозреваемой в соучастии в шантаже и похищении двух женщин.
Ее подельник все еще на свободе - известно лишь, что он скрывается под псевдонимом Волшебник.
Совсем еще юная Кэти Кертис
обрела статус самой красивой заключенной Великобритании - это произошло после того, как фото 18-летней девушки, запечатленные в полицейском участке, в один миг разлетелись по интернету. Кэти была арестована за хранение наркотиков.
История с трагическим концом произошла по вине Лори Хан: 22-летняя королева красоты
села за решетку после того, как убила 27-летнего гражданина Канады Ноэля Уильямса
. Последний был доставлен в больницу со смертельным огнестрельным ранением и вскоре скончался. Что примечательно, Лори сама сдалась правоохранительным органам и полностью признала свою вину.
Пошла по наклонной и бывшая тайская модель популярного мужского журнала Maxim
, решив, что может распоряжаться чужими судьбами. Так, Алиса Джайди
не только принуждала несовершеннолетних девушек заниматься проституцией, но еще и продала 16-летнюю девочку в сексуальное рабство.
На данный момент Джайди арестована и отбывает свой срок в одной из тюрем Таиланда.
Многие пользователи Instagram слышали о знаменитых близняшках из Торонто - у страницы Джиотти и Киран Матару
более 50 тысяч подписчиков. Девушки попали за решетку по обвинению в проституции и издевательствах в интернете
. В частности, близняшек подозревали в сексуальных связях с миллиардером из Нигерии и другими весьма не бедными мужчинами. Но в этом случае все закончилось для сестер самым благоприятным образом: после судебного разбирательства Джиотти и Киран Матару были оправданы и вышли на свободу.
25-летняя Брисса Гарсия
прославилась благодаря незаурядному темпераменту: модель из Флориды была арестована за то, что ударила полицейского
. Что предшествовало этому инциденту? Как оказалось, девушка находилась в номере Edge Hotel, но после нескольких жалоб других посетителей руководство гостиницы попросило ее выселиться. После того, как Брисса ответила жестким отказом на эту просьбу, владелец отеля вынужден был обратиться в полицию. Когда офицер ворвался в номер мексиканской модели, она предстала перед ним абсолютно голой, после чего ударила обескураженного мужчину по лицу и выругалась. На данный момент интернет-знаменитость с 80 тысячами фолловеров находится в ожидании решения суда.
Нередки среди красивых девушек и случаи воровства. Так, бывшей модели журнала Maxim
не удалось остаться незамеченной в магазине одежды - 30-летнюю Натчарот Плойплье
задержали за попытку украсть платье
. Но и это еще не все: результаты экспертизы показали, что в момент совершения преступления модель пребывала под воздействием наркотиков.
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