Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку

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Многие пользователи Instagram слышали о знаменитых близняшках из Торонто - у страницыболее 50 тысяч подписчиков. Девушки попали за решетку по обвинению. В частности, близняшек подозревали в сексуальных связях с миллиардером из Нигерии и другими весьма не бедными мужчинами. Но в этом случае все закончилось для сестер самым благоприятным образом: после судебного разбирательства Джиотти и Киран Матару были оправданы и вышли на свободу.

прославилась благодаря незаурядному темпераменту: модель из Флориды была арестована за то, что. Что предшествовало этому инциденту? Как оказалось, девушка находилась в номере Edge Hotel, но после нескольких жалоб других посетителей руководство гостиницы попросило ее выселиться. После того, как Брисса ответила жестким отказом на эту просьбу, владелец отеля вынужден был обратиться в полицию. Когда офицер ворвался в номер мексиканской модели, она предстала перед ним абсолютно голой, после чего ударила обескураженного мужчину по лицу и выругалась. На данный момент интернет-знаменитость с 80 тысячами фолловеров находится в ожидании решения суда.

Нередки среди красивых девушек и случаи воровства. Так, бывшейне удалось остаться незамеченной в магазине одежды -задержали за попытку. Но и это еще не все: результаты экспертизы показали, что в момент совершения преступления модель пребывала под воздействием наркотиков.