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Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку

Нередки случаи, когда миниатюрная голубоглазая блондинка оказывается куда более опасной, чем агрессивно настроенный здоровяк с железобетонным торсом
Плохие девчонки: за что красавицы попадают за решетку
Брутальная внешность и тяга к криминалу - вещи совершенно не взаимосвязанные: нередки случаи, когда миниатюрная голубоглазая блондинка оказывается куда более опасной, чем агрессивно настроенный здоровяк с железобетонным торсом. О том, за какие грехи безобидные, на первый взгляд, красавицы оказывались за решеткой - далее в нашей статье.

Приключения 25-летней модели из Австралии Элиф Аксу могут послужить отличным сценарием для нового боевика: девушка весьма эффектно разбила Ferrari своего возлюбленного-миллиардера, находясь при этом в наркотическом опьянении. Но скрыться от правоохранительных органов Элиф не удалось – ее задержали полицейские Ибицы, когда Аксу предпринимала попытки скрыться на частном самолете бойфренда.


Еще одной опасной преступницей с безупречными внешними данными оказалась Паулина Карина Диаз. 27-летняя модель и телеведущая угодила за решетку после того, как стала главной подозреваемой в соучастии в шантаже и похищении двух женщин. Ее подельник все еще на свободе - известно лишь, что он скрывается под псевдонимом Волшебник.


Совсем еще юная Кэти Кертис обрела статус самой красивой заключенной Великобритании - это произошло после того, как фото 18-летней девушки, запечатленные в полицейском участке, в один миг разлетелись по интернету. Кэти была арестована за хранение наркотиков.


История с трагическим концом произошла по вине Лори Хан: 22-летняя королева красоты села за решетку после того, как убила 27-летнего гражданина Канады Ноэля Уильямса. Последний был доставлен в больницу со смертельным огнестрельным ранением и вскоре скончался. Что примечательно, Лори сама сдалась правоохранительным органам и полностью признала свою вину.


Пошла по наклонной и бывшая тайская модель популярного мужского журнала Maxim, решив, что может распоряжаться чужими судьбами. Так, Алиса Джайди не только принуждала несовершеннолетних девушек заниматься проституцией, но еще и продала 16-летнюю девочку в сексуальное рабство. На данный момент Джайди арестована и отбывает свой срок в одной из тюрем Таиланда.


Многие пользователи Instagram слышали о знаменитых близняшках из Торонто - у страницы Джиотти и Киран Матару более 50 тысяч подписчиков. Девушки попали за решетку по обвинению в проституции и издевательствах в интернете. В частности, близняшек подозревали в сексуальных связях с миллиардером из Нигерии и другими весьма не бедными мужчинами. Но в этом случае все закончилось для сестер самым благоприятным образом: после судебного разбирательства Джиотти и Киран Матару были оправданы и вышли на свободу.


25-летняя Брисса Гарсия прославилась благодаря незаурядному темпераменту: модель из Флориды была арестована за то, что ударила полицейского. Что предшествовало этому инциденту? Как оказалось, девушка находилась в номере Edge Hotel, но после нескольких жалоб других посетителей руководство гостиницы попросило ее выселиться. После того, как Брисса ответила жестким отказом на эту просьбу, владелец отеля вынужден был обратиться в полицию. Когда офицер ворвался в номер мексиканской модели, она предстала перед ним абсолютно голой, после чего ударила обескураженного мужчину по лицу и выругалась. На данный момент интернет-знаменитость с 80 тысячами фолловеров находится в ожидании решения суда.


Нередки среди красивых девушек и случаи воровства. Так, бывшей модели журнала Maxim не удалось остаться незамеченной в магазине одежды - 30-летнюю Натчарот Плойплье задержали за попытку украсть платье. Но и это еще не все: результаты экспертизы показали, что в момент совершения преступления модель пребывала под воздействием наркотиков.

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