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Как ориентироваться в мировой живописи не хуже экспертов?

Если ты думаешь, что хорошо ориентироваться в живописи великих мастеров может только настоящий профессионал, то мы спешим с уверенностью заявить, что с этого момента ты начнешь разбираться в живописи не хуже этих самых экспертов
Как ориентироваться в мировой живописи не хуже экспертов?
Разбираться в творчестве известных и талантливых художников – это не так уж и сложно, как многим кажется. И даже если ты думаешь, что хорошо ориентироваться в живописи великих мастеров может только настоящий профессионал или тот, кто очень любит художественное искусство и им интересуется, то мы спешим с уверенностью заявить, что с этого момента ты начнешь разбираться в живописи не хуже профессионалов.

Предлагаем тебе самые простейшие подсказки, которые с этой минуты сделают из тебя эксперта в мировой живописи.

1. Если  на картине изображены обнажённые, упитанные, с целлюлитом женские и даже мужские тела, то это произведение Питера Пауля Рубенса.



2. Если на темном фоне картины изображены страдающие лица, то с уверенностью можно сказать, что это полотно Тициана Вечеллио.



Однако, исключением является обнажённая фигура, ничего не выражающая на лице. Ее несложно запомнить – это та самая Венера.


3. Если на полотне ты увидишь полуобнаженные (или вовсе без одежды), мускулистые, подкаченные, рельефные фигуры – это Микеланджело Буонарроти.



4. Если ты увидишь на картине мужчин, напоминающих глазастых кучерявых женщин, то знай – это Микеланджело Меризи да Караваджо.


С изображением женских особей на своих полотнах у него как-то не сложилось. Яркий пример этому – женщина со змеями на голове. Прям Медуза Горгона какая-то.


5. Когда на картине изображены люди, к которым так и просится рука дорисовать несколько упитанных обнажённых амуров (или они уже присутствуют там) – это Франсуа Буше.



6. Если изображённые на картине напоминают бомжей на темном и однотонном фоне, с падающим сверху тусклым светом – это Рембрандт Харменс ван Рейн.




7. Любуешься изображенными на полотне балеринами – это Эдгар Дего.




8. Полотна, которые нельзя понять трезвым умом, другими словами, на которых изображены сюрреалистические сюжеты – ты не ошибешься – это Сальвадор Дали





9. Если на полотне множество бегающих и суетящихся маленьких человечков – это Питер Брейгель Старший.



10. Когда на картине ты видишь много обнажённых людишек, зверюшек и ещё кучу всякой ерунды – это Иероним Босх.




11. Если все персонажи на полотне, в том числе и женщины, похожи на Путина – это Ян ван Эйк.


12. Если на картине изображены худощавые, бородатые лица, а стиль резкий, контрастный, синевато-сероватый – это Эль Греко.


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Теги: живопись, искусство, мировая живопись, полотно, картина 24/07/2017 Menslife.com

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