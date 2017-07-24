Как ориентироваться в мировой живописи не хуже экспертов?

Предлагаем тебе самые простейшие подсказки, которые с этой минуты сделают из тебя эксперта в мировой живописи.1. Если на картине изображены обнажённые, упитанные, с целлюлитом женские и даже мужские тела, то это произведение





2. Если на темном фоне картины изображены страдающие лица, то с уверенностью можно сказать, что это полотно





Однако, исключением является обнажённая фигура, ничего не выражающая на лице. Ее несложно запомнить – это та самая Венера.

3. Если на полотне ты увидишь полуобнаженные (или вовсе без одежды), мускулистые, подкаченные, рельефные фигуры – это





4. Если ты увидишь на картине мужчин, напоминающих глазастых кучерявых женщин, то знай – это

С изображением женских особей на своих полотнах у него как-то не сложилось. Яркий пример этому – женщина со змеями на голове. Прям Медуза Горгона какая-то.

5. Когда на картине изображены люди, к которым так и просится рука дорисовать несколько упитанных обнажённых амуров (или они уже присутствуют там) – это





6. Если изображённые на картине напоминают бомжей на темном и однотонном фоне, с падающим сверху тусклым светом – это









7. Любуешься изображенными на полотне балеринами – это









8. Полотна, которые нельзя понять трезвым умом, другими словами, на которых изображены сюрреалистические сюжеты – ты не ошибешься – это













9. Если на полотне множество бегающих и суетящихся маленьких человечков – это





10. Когда на картине ты видишь много обнажённых людишек, зверюшек и ещё кучу всякой ерунды – это









11. Если все персонажи на полотне, в том числе и женщины, похожи на Путина – это

12. Если на картине изображены худощавые, бородатые лица, а стиль резкий, контрастный, синевато-сероватый – это



