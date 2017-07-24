Как ориентироваться в мировой живописи не хуже экспертов?

Разбираться в творчестве известных и талантливых художников – это не так уж и сложно, как многим кажется. И даже если ты думаешь, что хорошо ориентироваться в живописи великих мастеров может только настоящий профессионал или тот, кто очень любит художественное искусство и им интересуется, то мы спешим с уверенностью заявить, что с этого момента ты начнешь разбираться в живописи не хуже профессионалов.
Предлагаем тебе самые простейшие подсказки, которые с этой минуты сделают из тебя эксперта в мировой живописи.
1. Если на картине изображены обнажённые, упитанные, с целлюлитом женские и даже мужские тела, то это произведение Питера Пауля Рубенса
.
2. Если на темном фоне картины изображены страдающие лица, то с уверенностью можно сказать, что это полотно Тициана Вечеллио
.
Однако, исключением является обнажённая фигура, ничего не выражающая на лице. Ее несложно запомнить – это та самая Венера.
3. Если на полотне ты увидишь полуобнаженные (или вовсе без одежды), мускулистые, подкаченные, рельефные фигуры – это Микеланджело Буонарроти
.
4. Если ты увидишь на картине мужчин, напоминающих глазастых кучерявых женщин, то знай – это Микеланджело Меризи да Караваджо
.
С изображением женских особей на своих полотнах у него как-то не сложилось. Яркий пример этому – женщина со змеями на голове. Прям Медуза Горгона какая-то.
5. Когда на картине изображены люди, к которым так и просится рука дорисовать несколько упитанных обнажённых амуров (или они уже присутствуют там) – это Франсуа Буше
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6. Если изображённые на картине напоминают бомжей на темном и однотонном фоне, с падающим сверху тусклым светом – это Рембрандт Харменс ван Рейн
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7. Любуешься изображенными на полотне балеринами – это Эдгар Дего
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8. Полотна, которые нельзя понять трезвым умом, другими словами, на которых изображены сюрреалистические сюжеты – ты не ошибешься – это Сальвадор Дали
.
9. Если на полотне множество бегающих и суетящихся маленьких человечков – это Питер Брейгель Старший
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10. Когда на картине ты видишь много обнажённых людишек, зверюшек и ещё кучу всякой ерунды – это Иероним Босх
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11. Если все персонажи на полотне, в том числе и женщины, похожи на Путина – это Ян ван Эйк
.
12. Если на картине изображены худощавые, бородатые лица, а стиль резкий, контрастный, синевато-сероватый – это Эль Греко
.
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