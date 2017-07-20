Пикник Афиши, Спасская башня и другие горячие события лета-осени 2017

Пикник Афиши

И пусть лето не балует нас погодой, зато событий хоть отбавляй. Каждый день в Москве что-то происходит – джаз на крыше, концерт Чайфа в саду «Эрмитаж», «Кубок монстров» на стадионе «Открытие Арена», кино под открытым небом. И часто все в один день, а еще чаще – почти в одно время. Как разорваться? Чтобы Москва не превратилась в город упущенных возможностей, заходите на parter.ru . Там анонсы самых важных событий города и страны на лето и осень 2017. Выбирайте, составляйте календарь. А мы расскажем, что вы точно не должны пропустить.Без этого фестиваля уже невозможно себе представить московское лето – он проходит с 2004 года. Послушать хорошую музыку, встретиться с друзьями да и просто приятно провести время в Коломенском ежегодно собираются более 50000 человек. Зрители «Пикника Афиши» видели Земфиру, БГ, «Pet Shop Boys», «Мумий Троль», «Ленинград» и многих других. В этом году в Пикнике участвуют британские «Kasabian» и «Foals», украинские «Грибы» и российский «ГШ» (Glintshake).Пропустить это совершенно немыслимо.

Искусство ЛЕГО

Эта выставка известна по всему миру. В Москве она проходила в «Экспоцентре» и должна была закрыться. Но интерес зрителей оказался таким большим (за три месяца на выставке побывало более 100 тысяч человек), что её решили перенести в Центральный дом художника.

Спасская башня

«Искусство ЛЕГО» входит в десятку самых зрелищных современных выставок. Её увидели уже более 3 миллионов человек Германии, Франции, Бразилии, Китае, США и других странах. В экспозиции почти 100 масштабных произведений искусства. Это и герои любимых мультфильмов, и персонажи кино, известные по всему миру статуи и даже портреты знаменитостей.Смело отправляйтесь на выставку всей семьёй, занятие для себя найдут даже юные посетители – организаторы привезли целый грузовой автомобиль с ярким конструктором.Ещё одно большое музыкальное событие продлится несколько дней и пройдёт в самом сердце столицы – на Красной площади. Это уже десятый, юбилейный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

После лета

Мюзикл «Анна Каренина»

Зрители услышат лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы. Каждый фестивальный день будет завершать сводный оркестр всех участников.Сейчас ещё есть время подумать о том, куда вы пойдёте осенью. Билеты на самые грандиозные концерты ещё остались, но разлетаются с необыкновенной скоростью.Эта книга любима во всем мире, выдержала множество экранизаций. И вот теперь история Анны Карениной и Алексея Вронского пришла к нам в виде мюзикла. Создатели мюзиклов «Граф Орлов» и «Монте-Кристо» дарят москвичам новую постановку.

Стинг

Зрители смогут без остатка погрузиться в события, которые развернутся на сцене. В этом им помогут новейшие технологии. Эффект присутствия создают девять мобильных экранов, сотни световых приборов и, конечно же, игра актеров.В рамках мирового турне «57th & 9th» в Москву приедет Стинг. Он даст единственный концерт 3 октября в спорткомплексе «Олимпийский». Сейчас музыкант уже объехал более 50 городов в Европе, Азии, Америке. Все выступления прошли при полных аншлагах. Стинг исполнит хиты «Roxanne», «Next To You», », «Fields Of Gold» и песни из нового альбома «57th & 9th».

The Scorpions

Музыканты сами привезут в Москву всё: сценическое оформление, звуковое, видео и световое оборудование. Организаторы обещают, что сцена будет расположена к ним максимально близко и максимально удобно.Легенда мирового хард-рока снова приедет в Москву! Единственный концерт «The Scorpions» пройдёт в «Олимпийском» 1 ноября. Семь лет назад группа объявляла о прекращении концертной деятельности. Однако во время прощального тура музыканты были так вдохновлены общением с поклонниками, что решили пока не прощаться с путешествиями. И вот - «Crazy World Tour» остановится на один день в Москве.

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Тур носит название одного из самых успешных альбомов «Crazy World», который был записан ещё в 1990 году. Не пропустите их московский концерт.Билеты на эти другие события вы найдете на сайте parter.ru!