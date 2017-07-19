Дети, заработавшие первый миллион в школьном возрасте

1. Эван (EvanTube)

Вот вам примеры, когда дети в школьном возрасте заработали первый миллион.В восьмилетнем возрасте этот ребенок с помощью своего отца создал на видео сервисе YouTube свой собственный канал ЕvanTube. Постепенно канал стал приносить владельцу доход. И на сегодня – это более 1 миллиона долларов в год. Юный миллионер рассказывает про новые игрушки, рассуждает о проблемах своих сверстников, и постепенно тематика его канала взрослеет вместе с ним. Один из секретов успеха маленького миллионера - милый образ. Если у тебя богатая фантазия, есть свои собственные идеи, а главное – мечта, возможно тебе стоит попробовать себя на YouTube.

2. Кристиан Оуэнс (Bundle Box)

Для юного Оуэнса примером стал известный изобретатель и основатель компании Apple Стив Джобс. Первый компьютер у Оуэнса появился в подростковом возрасте. Обучаясь в средней школе, он освоил веб-программирование. В 14 лет он стал основателем своей собственной веб-дизайнерской компании. С момента создания стартапа Mac Bundle Box, Кристиан стал зарабатывать миллионы. Сайт Mac Bundle Box дает возможность покупать определенные приложения для Mac OS X по хорошим скидкам (вместо 400 долларов стоимости набора программ он продается за 40 долларов благодаря договоренности создателя сайта с разработчиками). Этот пример – пример большого желания и упорства в достижении своей мечты.

3. Адам Хилдрет (Dubit)

Этому юному миллионеру было 14 лет, когда он вместе с одноклассниками запустил свою социальную сеть Dubit. В Великобритании этот проект привлек широкую аудиторию и пользовался большой популярностью. В итоге в 16 лет Адам заработал на нём 3,7 миллионов долларов. После этого юный миллионер разработал Crisp Thinking – это программное обеспечение для защиты детей от мошенников в интернете. Не останавливаясь на достигнутом, он упорно продолжает зарабатывать свои миллионы.

4. Кэмерон Джонсон (Cheers and Tears)

В 11 лет по просьбе своих родителей Кэмерон оформил пригласительные на вечеринку для своих соседей. Эти яркие, красочные открытки настолько всем понравились, что заказы стали поступать отовсюду. Кэмерон открыл сервис по созданию собственных открыток. В 14 -летнем возрасте он стал основателем компании Cheers and Tears и занялся рекламной деятельностью в интернете. В старшей школе его доход уже составлял более 400 тысяч долларов в месяц. Сейчас его компания приносит миллионы. Главная его цель – двигаться вперед и проявлять больше креативности.

5. Джефф, Дэйв и Кэтрин Кук (MyYearbook)

В Западных странах до сих пор пользуется популярностью социальная сеть для школьников MyYearbook. Сейчас она называется MeetMe. Эта соцсеть помогает найти друзей в новой школе после переезда в другой город. Ее создали два брата и их сестра. Вскоре этот проект стал настолько популярным, что они его продали за 100 млн. долларов.

6. Фархад (Rockstah Media)

Шестнадцатилетний юноша родом из Мумбаи создал и успешно занимался развитием собственной маркетинговой компании Rockstah Media. Специалисты в количестве 20 человек со всего мира работают в его маркетинговом агентстве. "Моя команда – это позвоночник моего бизнеса", - говорит Фархад. Главный его совет – это не надо ссылаться на недостаток времени или на занятость. При желании всё можно успеть в свое свободное время.

7. Эмиль Мотыка (Motycka Enterprises)

Эмиль начал свою трудовую деятельность в 9 лет. Он стал подрабатывать стрижкой газонов. А в 18 лет его увлечение переросло в бизнес. Он основал компанию Motycka Enterprises. Тем летом он заработал 100 тыс долларов, а в настоящее время имеет миллионный доход. У Эмиля очень напряженный график – он спит по 4 часа в сутки. Конечно, это не очень хорошо, но что касается трудолюбия, настойчивости и стремления достигать своей цели – этому у него можно только поучиться.

8. Райан (Ryan's Barkery)

Ещё учась в школе, Райан начал свой бизнес на родительские инвестиции в 25 тыс. долларов. Сейчас ему 12 лет и он имеет свою пекарню для собак. Может показаться, что это сфера деятельности не очень популярна, однако Райан достиг в ней успехов. Главное, заниматься любимым делом и это всегда окупится.