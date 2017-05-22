Несколько эффективных способов, как избежать похмелья

Многим известно, что нельзя запивать алкоголь водой, понижать градусы спиртных напитков и смешивать разный алкоголь.



Однако, чтобы не почувствовать себя паршиво после очередной вечеринки с друзьями, необходимо учесть ещё кое-какие важные моменты.



1. Не смешивай алкоголь и сладкие газированные напитки. Специалисты в результате исследований пришли к заключению, что при смешивании алкоголя с какими-либо газированными напитками, содержание глюкозы в крови увеличивается на 18%. Если вместе с газировкой в желудок попадает сахар и калории, то естественно, алкоголь сразу же попадает в кровь. А это прямой путь к длительному и болезненному похмельному синдрому.



2. Не злоупотребляй курением. Известно, что даже некурящие люди зачастую после употребления определённой дозы спиртного тянутся за сигареткой. Однако, как заявляют специалисты Браунского университета, употребление алкоголя вместе с сигаретой приводит к тому, что следующий день будет испорчен. Дело в том, что никотин провоцирует выброс в организм особых соединений, которые контролируют иммунную реакцию человека. Как результат – нарушение координации, головная боль, а вместе с алкоголем эти симптомы усугубляются еще больше.



3. Избегай алкогольных напитков тёмного цвета. Американский ученый эксперт Джеймс Шафер в результате изучения влияния алкоголя на метаболизм утверждает, что его брожение приводит к образованию в организме вредных токсинов. Причем их концентрация велика не только в дешевых спиртных напитках, но и дорогих: в таких, как виски, ром, бренди, бурбон. Одно из исследований показало, что почти у половины участников, которые пили виски, наблюдался сильный синдром похмелья. А лишь 3% употреблявших водку, проснулись с легким головокружением.



4. Не забывайте о витаминах. Медики заявляют, что чем больше человек употребляет алкоголя, тем больше питательных веществ необходимо для его печени. К тому же спиртное разрушает в организме запас накопленных витаминов. В основном это касается витамина B, что приводит к тому, что соматические клетки лишаются питательных веществ. Как результат – тяжёлое похмелье. Американский ученый Шефер рекомендует регулярно пополнять запас витаминов В, В6, В12.



5. Откажись от напитков с пузырьками. Многим нравится виски с содовой, шампанское, джин с тоником. Однако углекислый газ в сочетании со спиртным быстро попадает в тонкий кишечник и быстрее усваивается. Как результат – быстрое и сильное опьянение, а также не менее сильное и мучительное похмелье.

